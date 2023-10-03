Elon Musk, X'in yeni özelliğini canlı yayında test etti

Diablo IV canlı yayın testi
Musk, 54 dakikalık Diablo IV yayını açarak platformun yeni canlı yayın özelliğinin tanıtımı gerçekleştirdi. Musk’ın paylaşımının ardından X’te bir mühendis olan Mark Kalman da X Media Studio aracılığıyla kullanıcıların OBS yazılımını Twitter hesaplarına bağlayarak nasıl canlı yayın yapacağını gösteren bir video paylaştı.
Musk, Haziran ayında X’in canlı oyun akışı özelliği kazanacağının sinyallerini vermişti. Twitch’in markalı içeriklerden para kazanan yayıncıları doğrudan etkileyen yeni kurallar getirmesine üzerine yayıncılar YouTube Gaming, Facebook Live gibi alternatiflere yöneldi. Şimdi, bir alternatif daha var. Oyun yayını yapma özelliği X Premium abonelerine açık olacak.
Canlı yayında alışveriş
X’e canlı alışveriş yapma özelliği de geliyor. Kullanıcıların canlı yayın izleyebileceği, diğer kişilerle sohbet edip alışveriş yapabileceği, aynı zamanda video içerikleri ve Spaces konuşmalarının olacağı canlı alışveriş sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.