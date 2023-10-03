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    Elon Musk, X'in yeni özelliğini canlı yayında test etti

    Elon Musk'ın yönetimindeki Twitter'a (X'e) gelecek yeni özellikler belli oldu. Daha önce belirtildiği gibi X, gönderi paylaşımının yapıldığı bir sosyal ağ platformundan çok fazlası olacak.
    twitter x canlı yayın oyun elon musk Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, X’i her şeyi içeren bir sosyal platform haline getirmeyi amaçlıyor. Görüntülü ve sesli arama desteğinin ardından platforma yüklenecek videoların uzunluğu artırıldı. Şimdi de oyunculara canlı yayın yapma fırsatı sunulacak. Hatta Musk, ilk canlı yayın testini gerçekleştirdi.

    Diablo IV canlı yayın testi

    Musk, 54 dakikalık Diablo IV yayını açarak platformun yeni canlı yayın özelliğinin tanıtımı gerçekleştirdi. Musk’ın paylaşımının ardından X’te bir mühendis olan Mark Kalman da X Media Studio aracılığıyla kullanıcıların OBS yazılımını Twitter hesaplarına bağlayarak nasıl canlı yayın yapacağını gösteren bir video paylaştı.

    Musk, Haziran ayında X’in canlı oyun akışı özelliği kazanacağının sinyallerini vermişti. Twitch’in markalı içeriklerden para kazanan yayıncıları doğrudan etkileyen yeni kurallar getirmesine üzerine yayıncılar YouTube Gaming, Facebook Live gibi alternatiflere yöneldi. Şimdi, bir alternatif daha var. Oyun yayını yapma özelliği X Premium abonelerine açık olacak.

    Canlı yayında alışveriş

    X’e canlı alışveriş yapma özelliği de geliyor. Kullanıcıların canlı yayın izleyebileceği, diğer kişilerle sohbet edip alışveriş yapabileceği, aynı zamanda video içerikleri ve Spaces konuşmalarının olacağı canlı alışveriş sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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