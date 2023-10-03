Tam Boyutta Gör Elon Musk, X’i her şeyi içeren bir sosyal platform haline getirmeyi amaçlıyor. Görüntülü ve sesli arama desteğinin ardından platforma yüklenecek videoların uzunluğu artırıldı. Şimdi de oyunculara canlı yayın yapma fırsatı sunulacak. Hatta Musk, ilk canlı yayın testini gerçekleştirdi.

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Diablo IV canlı yayın testi

Musk, 54 dakikalık Diablo IV yayını açarak platformun yeni canlı yayın özelliğinin tanıtımı gerçekleştirdi. Musk’ın paylaşımının ardından X’te bir mühendis olan Mark Kalman da X Media Studio aracılığıyla kullanıcıların OBS yazılımını Twitter hesaplarına bağlayarak nasıl canlı yayın yapacağını gösteren bir video paylaştı.

Musk, Haziran ayında X’in canlı oyun akışı özelliği kazanacağının sinyallerini vermişti. Twitch’in markalı içeriklerden para kazanan yayıncıları doğrudan etkileyen yeni kurallar getirmesine üzerine yayıncılar YouTube Gaming, Facebook Live gibi alternatiflere yöneldi. Şimdi, bir alternatif daha var. Oyun yayını yapma özelliği X Premium abonelerine açık olacak.

Canlı yayında alışveriş

X’e canlı alışveriş yapma özelliği de geliyor. Kullanıcıların canlı yayın izleyebileceği, diğer kişilerle sohbet edip alışveriş yapabileceği, aynı zamanda video içerikleri ve Spaces konuşmalarının olacağı canlı alışveriş sunulacak.

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Elon Musk, X'in yeni özelliğini canlı yayında test etti