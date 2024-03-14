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    Embracer, Saber Interactive ve bazı stüdyoları 247 milyon dolara sattı

    Finansal anlamda oldukça zorlu bir süreçten geçen ve bu süre zarfında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Embracer Group, Saber Interactive ve diğer stüdyoları resmen sattı.
    Embracer, Saber Interactive ve bazı stüdyoları resmen sattı Tam Boyutta Gör
    Embracer Group, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 3D Realms, Slipgate Ironworks ve daha birçok stüdyoya ev sahipliği yapan Saber Interactive'i 247 milyon dolara sattığını duyurdu. Embracer, satışın nakit akışını iyileştirdiğini belirtirken aynı zamanda Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracağını da duyurdu.

    Embracer, Saber Interactive’i sattı

    Embracer Group, hızlı ve agresif büyüme stratejisinde aynı finansal başarımı gösteremedi. Bunun bir sonucu olarak şirket birçok çalışanını işten çıkardı. Bu bağlamda firma stüdyolarının büyük bir bölümünü yeni kurulan Beacon Interactive şirketine sattığını açıkladı. Embracer tarafından yapılan basın açıklamasında, Beacon Interactive'in çalışanları ve oyun fikri haklarıyla birlikte geniş bir stüdyo listesini 247 milyon dolar satın aldığı belirtildi. Beacon Interactive, daha önce Embracer'da geçici olarak Operasyon Direktörü olarak görev yapan Saber Interactive'in kurucu ortağı Matthew Karch tarafından kurulmuştu.

    Embracer, Saber Interactive ve bazı stüdyoları resmen sattı Tam Boyutta Gör
    Embracer, Beacon Interactive'in gelecekte 4A Games ve Zen Studios'u da satın alma hakkına sahip olduğunu ve Beacon'ın bir noktada bu ekipleri satın alma planları olduğunu da sözlerine ekledi. Eğer Beacon, bu opsiyonu kullanırsa satın alma yaklaşık 500 milyon dolara tamamlanmış olacak. Embracer şu anda geri kalan ekiplerinin 14 oyun üzerinde çalıştığını, bunlar arasında Tripwire'ın Killing Floor 3 ve Teardown devam oyunu yer alıyor. Gelecek diğer 12 oyun ise resmi olarak duyurulmadı.

    Bu satış ile birlikte Beacon Interactive'in şu anda sahip olduğu stüdyoların listesi şu şekilde oldu:

    • Saber Interactive'in tüm stüdyoları
    • Saber Interactive Inc.
    • Nimble Giant
    • DIGIC
    • Fractured Byte
    • Sandbox Strategies
    • Mad Head Games
    • Slipgate Ironworks
    • New World Interactive
    • 3D Realms

    Bununla birlikte Gearbox Entertainment'ın akıbetinden de bahsedilmedi. Borderlands oyunlarıyla tanınan stüdyo 2021 yılında 1,4 milyar dolara satın alınmıştı. Gearbox’ın da satılması bekleniyordu. Embracer CEO'su Lars Wingefors yaptığı açıklamada, bu satışın herkes için “kazan-kazan” durumu olduğunu belirtti. 

    Kaynakça https://embracer.com/releases/embracer-group-ceases-all-operations-in-russia-through-the-divestment-of-selected-assets-from-the-operative-group-saber-interactive/ https://www.neowin.net/news/embracer-group-sells-off-saber-interactive-and-other-dev-studios-for-247-million/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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