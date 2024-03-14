Embracer, Saber Interactive ve bazı stüdyoları 247 milyon dolara sattı

Embracer, Saber Interactive’i sattı
Embracer Group, hızlı ve agresif büyüme stratejisinde aynı finansal başarımı gösteremedi. Bunun bir sonucu olarak şirket birçok çalışanını işten çıkardı. Bu bağlamda firma stüdyolarının büyük bir bölümünü yeni kurulan Beacon Interactive şirketine sattığını açıkladı. Embracer tarafından yapılan basın açıklamasında, Beacon Interactive'in çalışanları ve oyun fikri haklarıyla birlikte geniş bir stüdyo listesini 247 milyon dolar satın aldığı belirtildi. Beacon Interactive, daha önce Embracer'da geçici olarak Operasyon Direktörü olarak görev yapan Saber Interactive'in kurucu ortağı Matthew Karch tarafından kurulmuştu.
Bu satış ile birlikte Beacon Interactive'in şu anda sahip olduğu stüdyoların listesi şu şekilde oldu:
- Saber Interactive'in tüm stüdyoları
- Saber Interactive Inc.
- Nimble Giant
- DIGIC
- Fractured Byte
- Sandbox Strategies
- Mad Head Games
- Slipgate Ironworks
- New World Interactive
- 3D Realms
Bununla birlikte Gearbox Entertainment'ın akıbetinden de bahsedilmedi. Borderlands oyunlarıyla tanınan stüdyo 2021 yılında 1,4 milyar dolara satın alınmıştı. Gearbox’ın da satılması bekleniyordu. Embracer CEO'su Lars Wingefors yaptığı açıklamada, bu satışın herkes için “kazan-kazan” durumu olduğunu belirtti.Kaynakça https://embracer.com/releases/embracer-group-ceases-all-operations-in-russia-through-the-divestment-of-selected-assets-from-the-operative-group-saber-interactive/ https://www.neowin.net/news/embracer-group-sells-off-saber-interactive-and-other-dev-studios-for-247-million/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.