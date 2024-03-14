Embracer, Saber Interactive ve bazı stüdyoları 247 milyon dolara sattı

Tam Boyutta Gör Embracer Group, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 3D Realms, Slipgate Ironworks ve daha birçok stüdyoya ev sahipliği yapan Saber Interactive'i 247 milyon dolara sattığını duyurdu. Embracer, satışın nakit akışını iyileştirdiğini belirtirken aynı zamanda Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracağını da duyurdu.

Embracer, Saber Interactive’i sattı

Embracer Group, hızlı ve agresif büyüme stratejisinde aynı finansal başarımı gösteremedi. Bunun bir sonucu olarak şirket birçok çalışanını işten çıkardı. Bu bağlamda firma stüdyolarının büyük bir bölümünü yeni kurulan Beacon Interactive şirketine sattığını açıkladı. Embracer tarafından yapılan basın açıklamasında, Beacon Interactive'in çalışanları ve oyun fikri haklarıyla birlikte geniş bir stüdyo listesini 247 milyon dolar satın aldığı belirtildi. Beacon Interactive, daha önce Embracer'da geçici olarak Operasyon Direktörü olarak görev yapan Saber Interactive'in kurucu ortağı Matthew Karch tarafından kurulmuştu.

Tam Boyutta Gör Embracer, Beacon Interactive'in gelecekte 4A Games ve Zen Studios'u da satın alma hakkına sahip olduğunu ve Beacon'ın bir noktada bu ekipleri satın alma planları olduğunu da sözlerine ekledi. Eğer Beacon, bu opsiyonu kullanırsa satın alma yaklaşık 500 milyon dolara tamamlanmış olacak. Embracer şu anda geri kalan ekiplerinin 14 oyun üzerinde çalıştığını, bunlar arasında Tripwire'ın Killing Floor 3 ve Teardown devam oyunu yer alıyor. Gelecek diğer 12 oyun ise resmi olarak duyurulmadı.

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Bu satış ile birlikte Beacon Interactive'in şu anda sahip olduğu stüdyoların listesi şu şekilde oldu:

Saber Interactive'in tüm stüdyoları

Saber Interactive Inc.

Nimble Giant

DIGIC

Fractured Byte

Sandbox Strategies

Mad Head Games

Slipgate Ironworks

New World Interactive

3D Realms

Bununla birlikte Gearbox Entertainment'ın akıbetinden de bahsedilmedi. Borderlands oyunlarıyla tanınan stüdyo 2021 yılında 1,4 milyar dolara satın alınmıştı. Gearbox’ın da satılması bekleniyordu. Embracer CEO'su Lars Wingefors yaptığı açıklamada, bu satışın herkes için “kazan-kazan” durumu olduğunu belirtti.

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Embracer, Saber Interactive ve bazı stüdyoları resmen sattı