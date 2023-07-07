En güçlü yapay zeka modeli GPT-4 genel kullanıma açıldı

Tam Boyutta Gör Popüler yapay zeka şirketi OpenAI, kısa bir süre önce "başarılı ödeme geçmişi olan" tüm mevcut OpenAI API geliştiricilerinin GPT-4'e erişebileceklerini açıkladı. Şirket, bu ayın sonuna kadar yeni geliştiricilere erişimi açmayı ve ardından "bilgi işlem kullanılabilirliğine bağlı olarak" erişim sınırlarını yükseltmeyi planlıyor.

OpenAI yayınladığı blog yazısında Mart ayından bu yana milyonlarca geliştiricinin GPT-4 API'sine erişim talebinde bulunduğunu belirtiyor. GPT-4'ten yararlanan yenilikçi ürün yelpazesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden firmanın bu alanda rekorlar kıran ChatGPT’nin arkasındaki şirket olduğunu da belirtelim.

Çok daha gelişmiş özellikler

GPT-4 modeli, halihazırda herkesin erişebildiği ve kullanabildiği ücretsiz ChatGPT sürümünde ve mobil uygulamasında kullanılan GPT-3.5’ten daha üstün bir model. GPT-4, selefi gibi metin (kod dahil) üretebildiği gibi aynı zamanda görselleri de girdi olarak kabul edebiliyor. Ayrıca eşitli profesyonel ve akademik kıyaslamalarda "insan seviyesinde" performans gösteriyor. GPT-4, önceki GPT modelleri gibi kamuya açık web sayfaları da dahil olmak üzere kamuya açık veriler ve OpenAI'nin lisansladığı veriler kullanılarak eğitildi. Bu arada, görüntü anlama özelliği henüz tüm OpenAI müşterileri tarafından kullanılamıyor. OpenAI başlangıç olarak tek bir ortakla, Be My Eyes ile bu özelliği test ediyor.

OpenAI, çok modlu yapay zeka modeli GPT-4’ü duyurdu 3 ay önce eklendi

Mükemmel değil

Günümüzün en iyi üretken yapay zeka modellerinde bile olduğu gibi GPT-4'ün de mükemmel olmadığını belirtmek ve "halüsinasyon" olarak adlandırılan uydurma bilgiler üretme eğilimine sahip olduğunu söylemek gerekiyor.

OpenAI gelecekte, geliştiricilerin GPT-4 ve GPT-3.5 Turbo'ya kendi verileriyle ince ayar yapmalarına izin vereceğini söylüyor, tıpkı OpenAI'nin diğer metin üreten modellerinde uzun süredir mümkün olduğu gibi. OpenAI'ye göre bu özelliğin bu yılın sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. OpenAI ayrıca DALL-E 2 ve Whisper API'lerini de genel kullanıma açtığını duyurdu. Ek olarak, 4 Ocak 2024'ten itibaren, bazı eski OpenAI modelleri - özellikle GPT-3 ve türevleri - artık kullanılamayacak ve yerini daha verimli işlem yaptığı varsayılan yeni GPT-3 modelleri alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

En güçlü yapay zeka modeli GPT-4 genel kullanıma açıldı