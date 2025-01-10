Aksiyon ve gerilimin hiç düşmediği en iyi felaket filmleri

İnsanların bazen doğal bir felaketle, bazense insan yapımı bir yıkımla karşı karşıya geldiği ve hayatta kalmak için tüm varlıklarıyla mücadele ettikleri felaket filmleri, gerilim dolu bir aksiyonla dramı aynı potada eritmeleriyle yıllardır sinemaseverlerin en sevdiği film türleri arasında yer alıyor. Bu listemizde kasırgalardan tsunamilere, Dünya'ya yaklaşan gök taşlarından devasa depremlere kadar farklı farklı felaket senaryolarını ele alan en iyi filmleri derledik.

En İyi Felaket Filmleri 🍿

Aslında felaket filmi olarak da değerlendirilebilecek zombi filmleri artık kendi başlarına koca bir külliyat yarattıkları için 28 Days Later ve World War Z gibi zombi temalı filmleri bu listeye dâhil etmedik. Aynı şekilde Godzilla, The Host, Cloverfield gibi canavar filmlerini de bu listenin dışında tuttuk. Bu iki notu da düştükten sonra, işte en iyi felaket filmleri:

1️⃣ Kıyamet Günü (The Impossible)

Tam Boyutta Gör Naomi Watts'ın Oscar adaylığı kazandığı etkileyici performansıyla akıllarda yer eden Kıyamet Günü, Tayland'da tatilde oldukları sırada yaşanan tsunamiden kurtulmaya çalışan bir aileye odaklanıyor.

Yapım yılı : 2012

: 2012 Yönetmen : J.A. Bayona

: J.A. Bayona Oyuncular: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland

Tsunami sırasında yaşanan korkunç yıkımı ve ona eşlik eden paniği tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren film, aynı zamanda birbirinden ayrı düşen ailenin yaşadıkları üzerinden bu tarz felaketlerin sebep olduğu dramı da sonuna kadar yaşatıyor.

2️⃣ Kasırga (Twister)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl bir devam filmi de çıkan Twister, 90'ların en sevilen aksiyon filmleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 1996

: 1996 Yönetmen : Jan de Bont

: Jan de Bont Oyuncular: Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz, Philip Seymour Hoffman, Cary Elwes

Bir hava durumu sunucusu olan Bill Harding, boşanma belgelerini imzalatmak için, fırtına kovalayan eşi Jo'nun peşinden gidiyor. Ancak Ohlahoma'ya gittiği sırada bir kasırga fırtınası patlak verince Bill ve Jo'nun birlikte çalışması gerekiyor.

Twister'ın geçtiğimiz yıl çıkan devam filmi Twisters da genel olarak olumlu yorumlar aldı.

3️⃣ Derin Darbe (Deep Impact)

Tam Boyutta Gör 90'ların akıllarda yer eden bir diğer felaket filmi olan Derin Darbe, "Dünya'ya bir gök taşı çarpsaydı ne olurdu?" sorusunu cevaplıyor.

Yapım yılı : 1998

: 1998 Yönetmen : Mimi Leder

: Mimi Leder Oyuncular: Morgan Freeman, Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood

Gökbilimci Dr. Marcus Wolf ve lise öğrencisi Leo, büyük bir gök taşının çok yakında Dünya'ya çarpacağını keşfediyor. Dünya'daki tüm yaşamı sona erdirebilecek olan bu gök taşının keşfi, dünya güçlerini birlikte çalışmaya zorluyor. Bir yandan gök taşını Dünya'ya varmadan yok etmenin yolları aranırken, diğer yandan bunun başarısız olması hâlinde insanlığın hayatta kalabilmesi için son çareler düşünülüyor. Derin Darbe, böyle bir senaryonun insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağını inceliyor.

4️⃣ Yarından Sonra (The Day After Tomorrow)

Tam Boyutta Gör İnsanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir diğer film de Yarından Sonra. Filmografisinde dikkat çekici birkaç felaket filmi barındıran Roland Emmerich'in yönettiği Yarından Sonra, gezegenin aniden yeni bir Buz Çağı'na girmesini konu alıyor.

Yapım yılı : 2004

: 2004 Yönetmen : Roland Emmerich

: Roland Emmerich Oyuncular: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum

İklim değişikliğini, daha pek konuşulmadığı yıllarda gündeme taşıyan Yarından Sonra, dünyanın dört bir yanında aniden tuhaf iklim olaylarının yaşanmasıyla başlıyor. Bu tuhaf olaylar tüm dünyaya yayılırken, bunun yaklaşan bir Buz Çağı'nın habercisi olduğu anlaşılıyor. Devletler insanları daha sıcak bölgelere taşımak için zamanla yarışırken, bir bilim insanı da New York'taki oğlunu yaklaşan bu felaketten kurtarmaya çalışıyor.

5️⃣ 2012

Tam Boyutta Gör Roland Emmerich'in imzasını taşıyan bir diğer felaket filmi de 2012. Maya takviminin 2012'de sona ermesinden yola çıkarak 2012'de büyük bir felaket yaşanacağını öne süren komplo teorisinden hareketle çekilen film, o dönem epey popüler olan bu teorinin doğru çıktığı bir senaryoyu işliyor.

Yapım yılı : 2009

: 2009 Yönetmen : Roland Emmerich

: Roland Emmerich Oyuncular: John Cusack, Thandiwe Newton, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Woody Harrelson

Tüm insanlığı tehdit eden felaketlerin üst üste geldiği 2012 yılında geçen film, bu felaketler sırasında hayatta kalmaya çalışan insanların hikâyelerini anlatıyor. Dr. Adrian Helmsley, çok geç olmadan insanlığın bir kısmını kurtarmak için ABD Başkanı'na ulaşmaya çalışırken, ünlü bir yazar olan Jackson Curtis, kurtarılacak bu küçük kısma ailesini de dâhil etmek için zamanla yarışıyor.

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6️⃣ Salgın (Contagion)

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyan Salgın, ne yazık ki artık hepimizin çok aşina olduğu bir felaket senaryosunu işliyor. Global bir pandemiyi konu alan film, gerçekçi tasviriyle Covid döneminde de en çok atıfta bulunulan eserlerden biri oldu.

Yapım yılı : 2011

: 2011 Yönetmen : Steven Soderbergh

: Steven Soderbergh Oyuncular: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Marion Cotillard

Son derece ölümcül bir salgının ortaya çıkması hâlinde neler yaşanacağını gözler önüne seren film, bu senaryoyu hem bu krizi yönetmeye çalışan bilim insanları ve politikacılar, hem de sıradan insanlar üzerinden ele alıyor. Günün sonunda ortaya, böyle bir senaryoda yaşanacakları son derece gerçekçi bir şekilde ele alan etkileyici bir film çıkıyor.

7️⃣ Armageddon

Tam Boyutta Gör Felaket filmi denince akla gelen ilk yapımlardan biri de Armageddon oluyor elbette. Dikkat çekici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren Armageddon, gişede de büyük bir başarıya imza atarak 90'ların en popüler filmlerinden birine dönüştü.

Yapım yılı : 1998

: 1998 Yönetmen : Michael Bay

: Michael Bay Oyuncular: Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Steve Buscemi, Will Patton, Owen Wilson

Derin Darbe gibi Armageddon da Dünya'ya doğru yaklaşan dev bir gök taşının keşdefildiği bir senaryoyu işliyor. Dünya'daki yaşamı tamamen yok edebilecek bu gök taşının gezegenimize ulaşmadan yok edilmesi için bir grup sondaj işçisinin imkânsız gibi görünen bir görevi yerine getirmesi gerekiyor.

8️⃣ Volcano

Tam Boyutta Gör Felaket filmleri özellikle 90'ların sonunda epey popüler olduğu için 1997 yılında, sadece birakç ay arayla neredeyse aynı konuyu işleyen iki felaket filmi gösterime girdi. Bunlardan biri Dante's Peak, diğeri ise Volcano'ydu. Bugün iki film arasından daha iyi hatırlananı ise Volcano.

Yapım yılı : 1997

: 1997 Yönetmen : Mick Jackson

: Mick Jackson Oyuncular: Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Steve Buscemi, Will Patton, Owen Wilson

Dante's Peak gibi Volcano da bir yanardağ patlaması sonrası oluşan felaketi konu alıyor. Los Angeles'ta yıllardır uykuda olan bir yanar dağ hiç kimsenin beklemediği bir anda patlayınca, şehirde farklı görevler üstlenen insanlar bu felaketi mümkün olduğunca kontrol altında tutmak için var güçleriyle mücadele veriyor.

9️⃣ Greenland: Son Sığınak (Greenland)

Tam Boyutta Gör Daha yakın geçmişte çıkan akılda kalıcı felaket filmlerinden biri ise Greenland oldu. Ünlü oyuncu Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği film, bir kuyruklu yıldızın Dünya'ya doğru yaklaştığı bir senaryoyu işliyor.

Yapım yılı : 2020

: 2020 Yönetmen : Ric Roman Waugh

: Ric Roman Waugh Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd

Bu kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya doğru yaklaşırken John Garrity (Gerard Butler), artık ayrı yaşadığı eşini ve oğlunu da yanına alarak son bir umut olarak gördükleri bir sığınağa doğru yola çıkıyor. John ve ailesi bu yolculuk sırasında hem insanlığın en iyi hem de en kötü yanlarına şahit oluyorlar.

🔟 Dalga (Bølgen)

Tam Boyutta Gör Felaket filmleri pek Avrupa sinemasının alanına girmese de eski kıtadan da birkaç istisnai felaket filmi çıktı. Bunlardan biri de Norveç yapımı Dalga.

Yapım yılı : 2015

: 2015 Yönetmen : Roar Uthaug

: Roar Uthaug Oyuncular: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro

Kıyamet Günü gibi Dalga da bir tsunami felaketi sırasında yaşananları konu alıyor. Bir dağ yamacının çökmesi üzerine Norveç kıyılarında devasa bir tsunami oluşunca, jeolojist Kristian Eikjord'un hem kendisini hem de başkalarını kurtarmak için zamana karşı yarışması gerekiyor.

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