Aksiyon ve gerilimin hiç düşmediği en iyi felaket filmleri

- En İyi Felaket Filmleri 🍿
- 1️⃣ Kıyamet Günü (The Impossible)
- 2️⃣ Kasırga (Twister)
- 3️⃣ Derin Darbe (Deep Impact)
- 4️⃣ Yarından Sonra (The Day After Tomorrow)
- 5️⃣ 2012
- 6️⃣ Salgın (Contagion)
- 7️⃣ Armageddon
- 8️⃣ Volcano
- 9️⃣ Greenland: Son Sığınak (Greenland)
- 🔟 Dalga (Bølgen)
- Yorumlar
İnsanların bazen doğal bir felaketle, bazense insan yapımı bir yıkımla karşı karşıya geldiği ve hayatta kalmak için tüm varlıklarıyla mücadele ettikleri felaket filmleri, gerilim dolu bir aksiyonla dramı aynı potada eritmeleriyle yıllardır sinemaseverlerin en sevdiği film türleri arasında yer alıyor. Bu listemizde kasırgalardan tsunamilere, Dünya'ya yaklaşan gök taşlarından devasa depremlere kadar farklı farklı felaket senaryolarını ele alan en iyi filmleri derledik.
En İyi Felaket Filmleri 🍿
Aslında felaket filmi olarak da değerlendirilebilecek zombi filmleri artık kendi başlarına koca bir külliyat yarattıkları için 28 Days Later ve World War Z gibi zombi temalı filmleri bu listeye dâhil etmedik. Aynı şekilde Godzilla, The Host, Cloverfield gibi canavar filmlerini de bu listenin dışında tuttuk. Bu iki notu da düştükten sonra, işte en iyi felaket filmleri:
1️⃣ Kıyamet Günü (The Impossible)
- Yapım yılı: 2012
- Yönetmen: J.A. Bayona
- Oyuncular: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland
Tsunami sırasında yaşanan korkunç yıkımı ve ona eşlik eden paniği tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren film, aynı zamanda birbirinden ayrı düşen ailenin yaşadıkları üzerinden bu tarz felaketlerin sebep olduğu dramı da sonuna kadar yaşatıyor.
2️⃣ Kasırga (Twister)
- Yapım yılı: 1996
- Yönetmen: Jan de Bont
- Oyuncular: Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz, Philip Seymour Hoffman, Cary Elwes
Bir hava durumu sunucusu olan Bill Harding, boşanma belgelerini imzalatmak için, fırtına kovalayan eşi Jo'nun peşinden gidiyor. Ancak Ohlahoma'ya gittiği sırada bir kasırga fırtınası patlak verince Bill ve Jo'nun birlikte çalışması gerekiyor.
Twister'ın geçtiğimiz yıl çıkan devam filmi Twisters da genel olarak olumlu yorumlar aldı.
3️⃣ Derin Darbe (Deep Impact)
- Yapım yılı: 1998
- Yönetmen: Mimi Leder
- Oyuncular: Morgan Freeman, Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood
Gökbilimci Dr. Marcus Wolf ve lise öğrencisi Leo, büyük bir gök taşının çok yakında Dünya'ya çarpacağını keşfediyor. Dünya'daki tüm yaşamı sona erdirebilecek olan bu gök taşının keşfi, dünya güçlerini birlikte çalışmaya zorluyor. Bir yandan gök taşını Dünya'ya varmadan yok etmenin yolları aranırken, diğer yandan bunun başarısız olması hâlinde insanlığın hayatta kalabilmesi için son çareler düşünülüyor. Derin Darbe, böyle bir senaryonun insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağını inceliyor.
4️⃣ Yarından Sonra (The Day After Tomorrow)
- Yapım yılı: 2004
- Yönetmen: Roland Emmerich
- Oyuncular: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum
İklim değişikliğini, daha pek konuşulmadığı yıllarda gündeme taşıyan Yarından Sonra, dünyanın dört bir yanında aniden tuhaf iklim olaylarının yaşanmasıyla başlıyor. Bu tuhaf olaylar tüm dünyaya yayılırken, bunun yaklaşan bir Buz Çağı'nın habercisi olduğu anlaşılıyor. Devletler insanları daha sıcak bölgelere taşımak için zamanla yarışırken, bir bilim insanı da New York'taki oğlunu yaklaşan bu felaketten kurtarmaya çalışıyor.
5️⃣ 2012
- Yapım yılı: 2009
- Yönetmen: Roland Emmerich
- Oyuncular: John Cusack, Thandiwe Newton, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Woody Harrelson
Tüm insanlığı tehdit eden felaketlerin üst üste geldiği 2012 yılında geçen film, bu felaketler sırasında hayatta kalmaya çalışan insanların hikâyelerini anlatıyor. Dr. Adrian Helmsley, çok geç olmadan insanlığın bir kısmını kurtarmak için ABD Başkanı'na ulaşmaya çalışırken, ünlü bir yazar olan Jackson Curtis, kurtarılacak bu küçük kısma ailesini de dâhil etmek için zamanla yarışıyor.
6️⃣ Salgın (Contagion)
- Yapım yılı: 2011
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- Oyuncular: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Marion Cotillard
Son derece ölümcül bir salgının ortaya çıkması hâlinde neler yaşanacağını gözler önüne seren film, bu senaryoyu hem bu krizi yönetmeye çalışan bilim insanları ve politikacılar, hem de sıradan insanlar üzerinden ele alıyor. Günün sonunda ortaya, böyle bir senaryoda yaşanacakları son derece gerçekçi bir şekilde ele alan etkileyici bir film çıkıyor.
7️⃣ Armageddon
- Yapım yılı: 1998
- Yönetmen: Michael Bay
- Oyuncular: Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Steve Buscemi, Will Patton, Owen Wilson
Derin Darbe gibi Armageddon da Dünya'ya doğru yaklaşan dev bir gök taşının keşdefildiği bir senaryoyu işliyor. Dünya'daki yaşamı tamamen yok edebilecek bu gök taşının gezegenimize ulaşmadan yok edilmesi için bir grup sondaj işçisinin imkânsız gibi görünen bir görevi yerine getirmesi gerekiyor.
8️⃣ Volcano
- Yapım yılı: 1997
- Yönetmen: Mick Jackson
- Oyuncular: Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Steve Buscemi, Will Patton, Owen Wilson
Dante's Peak gibi Volcano da bir yanardağ patlaması sonrası oluşan felaketi konu alıyor. Los Angeles'ta yıllardır uykuda olan bir yanar dağ hiç kimsenin beklemediği bir anda patlayınca, şehirde farklı görevler üstlenen insanlar bu felaketi mümkün olduğunca kontrol altında tutmak için var güçleriyle mücadele veriyor.
9️⃣ Greenland: Son Sığınak (Greenland)
- Yapım yılı: 2020
- Yönetmen: Ric Roman Waugh
- Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd
Bu kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya doğru yaklaşırken John Garrity (Gerard Butler), artık ayrı yaşadığı eşini ve oğlunu da yanına alarak son bir umut olarak gördükleri bir sığınağa doğru yola çıkıyor. John ve ailesi bu yolculuk sırasında hem insanlığın en iyi hem de en kötü yanlarına şahit oluyorlar.
🔟 Dalga (Bølgen)
- Yapım yılı: 2015
- Yönetmen: Roar Uthaug
- Oyuncular: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro
Kıyamet Günü gibi Dalga da bir tsunami felaketi sırasında yaşananları konu alıyor. Bir dağ yamacının çökmesi üzerine Norveç kıyılarında devasa bir tsunami oluşunca, jeolojist Kristian Eikjord'un hem kendisini hem de başkalarını kurtarmak için zamana karşı yarışması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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