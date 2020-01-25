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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En son Windows 10 güncellemesi mavi ekran hatasına neden oluyor

    Windows 10 için yayınlanan en son toplu güncellemenin bazı sistemlerde önyükleme ve mavi ekran hatasına neden olduğu bildiriliyor. Sorunun kaynağı "Bağlan" (Connect) uygulaması olabilir.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    En son Windows 10 güncellemesi mavi ekran hatasına neden oluyor
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    Windows 10 işletim sistemi için bir buçuk hafta önce yayınlanan Ocak ayı toplu güncellemesi sorunlu çıktı.

    KB4528760 numaralı güncelleme ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından tespit edilen güvenlik açıklarını gideriyordu. Ancak düzeltmelere ek olarak yeni sorunları da beraberinde getirmiş gibi görünüyor.

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    Ayrıca Bkz. "AFAD telefon görüşmelerinin web tabanlı uygulamalarda yapılması için uyardı"

    Kullanıcıların bir kısmı güncellemenin yüklenemediğinden şikayet ediyorlar. Bu hata Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi ve Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesi'nin yüklü olduğu sistemleri etkiliyor.

    En son Windows 10 güncellemesi mavi ekran hatasına neden oluyor
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    Bağlan (Connect) uygulamasıyla ilgili olabilir

    Bazı kullanıcılarda ise KB4528760 güncellemesi önyükleme ve mavi ekran hatasına neden olmuş durumda. Sorunun neden kaynaklandığı tam olarak bilinmiyor ancak bu konuda bazı iddialar var.

    Etkilenen kullanıcıların çoğu sistemlerinden Bağlan'ı (Connect) kaldırdıkları için sorunun Bağlan uygulamasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor. Microsoft henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.



    https://www.windowslatest.com/2020/01/23/windows-10-update-installation-issues-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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