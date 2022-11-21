Enerji depolama tesisleri düzenlemesi yürürlüğe girdiği

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji sektörünün uzun süredir beklediği “enerji depolama tesisleri” düzenlemesi 19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji depolama tesislerinin lisanslandırılması ve enerji depolama sistemlerinin yapıları hakkında hususlar belirlendi. Yeni düzenleme ile depolama teknolojileri geliştiren yerli ve yabancı şirketlerinin yatırımlarının artması hedefleniyor.

Lisanslı ve lisanssız elektrik üretim tesislerine kurulan depolama tesisleri bundan böyle “depolamalı elektrik üretim tesisi” olarak adlandırılacak. Depolama tesisi olarak lisans almak isteyen şirketler EPDK’ya başvuru yapacak.

Lisans alan şirketler, ürettikleri elektrik enerjisini şebekeye satmak yerine bataryalarda depolayabilecek. Dilediği tarih ve saatte şebekeye satabilecek. Bu sayede üreticilere satış zamanı konusunda esneklik sağlanmış olacak. Başka bir avantaj olarak da rüzgar, güneş ve hidroelektrik tesisi kesintili tesislerde doğa şartlarından dolayı kesintili üretim yapılıyor. Depolama tesisleri sayesinde düzenli enerji sağlanabilecek.

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Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre depolama tesislerinin kapasitesi rüzgar içinen az 20 megavat (MW), güneş için en az 10 MW olacak. En fazla ise 250 MW olabilecek. Kurulu güce oranı ise en fazla yüzde 1 olacak. Depolamayla artan enerji kapasiteleri (YEKDEM) teşviki kapsamında sayılacak.

Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Bölümü Günder Yönetim Kurulu Üyesi Eren Engür, lisans başvurularının 2023’ün ortalarında EPDK tarafından onaylanacağını açıkladı. Yeni yönetmeliğin, yılda 1GW üzerinde büyüyen güneş enerjisi sektörünü olumlu anlamda destekleyeceğini söyledi. Engür, “Güneş panelleri aracılığıyla günde yedi ila sekiz saat boyunca başarılı şekilde enerji depoluyoruz. Şimdi sıra geri kalan 17-18 saatlik enerji ihtiyacını, enerji depolama tesisleriyle karşılayamaya geldi.” dedi.

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