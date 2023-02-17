Epic Games’ten 199TL’lik oyun ücretsiz

Warpips nedir?
Geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürülen Skirmish Mode Games imzalı Warpips oyunu Command and Conquer ve Nexus Wars karışımı fizik tabanlı bir savaş strateji oyunu olarak gösteriliyor. 10-20 dakika arasında süren oturumlarda saldırı birimlerinizi iyi seçmeli ve stratejinizi iyi kurmalısınız.
Oyunda savaş alanları rastgele değişiyor ve sıkıcılıktan kurtarıyor. Sadece tek oyuncu oynayabiliyor ve çok oyuncu desteği mevcut değil. Steam üzerinde 199TL olan oyunu 23 Şubat tarihine kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah