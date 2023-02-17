Epic Games’ten 199TL’lik oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Haftalık oyun kampanyalarına devam eden Epic Games mağazası yine fiyatı oldukça pahalı bir oyunu hediye ediyor. Warpips savaş tabanlı strateji oyunu bu hafta ücretsiz olarak elde edilebilir.

Warpips nedir?

Geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürülen Skirmish Mode Games imzalı Warpips oyunu Command and Conquer ve Nexus Wars karışımı fizik tabanlı bir savaş strateji oyunu olarak gösteriliyor. 10-20 dakika arasında süren oturumlarda saldırı birimlerinizi iyi seçmeli ve stratejinizi iyi kurmalısınız.

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Oyunda savaş alanları rastgele değişiyor ve sıkıcılıktan kurtarıyor. Sadece tek oyuncu oynayabiliyor ve çok oyuncu desteği mevcut değil. Steam üzerinde 199TL olan oyunu 23 Şubat tarihine kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Warpips

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Epic Games bu hafta hangi oyunu hediye ediyor?