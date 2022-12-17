Epic Games her gün yeni bir oyun hediye ediyor

Epic Games mağazasında her gün yeni bir oyun
Haftalık oyun kampanyasını Balloons TD 6 ile sona erdiren Epic Games şimdi günlük oyun kampanyasını başlattı. Her gün saat 19.00 itibariyle Epic Games mağazasında bir oyun hediye edilecek ve diğer güne kadar geçerli olacak.
Kampanya Horizon Chase Turbo oyunu ile başladı. Bugün saat 18.59’a kadar oyuncular Horizon Chase Turbo oyununu kütüphanelerine ekleyebilir ve sonsuza kadar sahip olabilir. Horizon Chase Turbo, 80 ve 90'ların Out Run, Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES), Rush gibi beğenilen oyunlarından ilham alan bir yarış oyunu. 16-bit grafik kalitesini temel alan oyunda çok oyunculu bölünmüş ekran modu da mevcut. Olumlu yorumlar alan yapım Steam mağazasında 42.99TL olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...