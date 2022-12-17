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    Epic Games her gün yeni bir oyun hediye ediyor

    Epic Games mağazası yılbaşı öncesinde yine klasik her gün bir oyun kampanyasına başladı. Dün geceden itibaren oyuncular yılbaşı akşamına kadar bedava oyunların tadını çıkaracak. 
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Haftalık oyunculara ücretsiz olarak sunduğu bir veya iki oyun stratejisini yıllardır devam ettiren Epic Games mağazası, yılbaşının yaklaşması ile birlikte günlük hediye oyun kampanyasına geçiş yaptı.

    Epic Games mağazasında her gün yeni bir oyun

    Haftalık oyun kampanyasını Balloons TD 6 ile sona erdiren Epic Games şimdi günlük oyun kampanyasını başlattı. Her gün saat 19.00 itibariyle Epic Games mağazasında bir oyun hediye edilecek ve diğer güne kadar geçerli olacak.

    Kampanya Horizon Chase Turbo oyunu ile başladı. Bugün saat 18.59’a kadar oyuncular Horizon Chase Turbo oyununu kütüphanelerine ekleyebilir ve sonsuza kadar sahip olabilir. Horizon Chase Turbo, 80 ve 90'ların Out Run, Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES), Rush gibi beğenilen oyunlarından ilham alan bir yarış oyunu. 16-bit grafik kalitesini temel alan oyunda çok oyunculu bölünmüş ekran modu da mevcut. Olumlu yorumlar alan yapım Steam mağazasında 42.99TL olarak satılıyor.

    Horizon Chase Turbo

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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