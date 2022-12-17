Epic Games her gün yeni bir oyun hediye ediyor

Tam Boyutta Gör Haftalık oyunculara ücretsiz olarak sunduğu bir veya iki oyun stratejisini yıllardır devam ettiren Epic Games mağazası, yılbaşının yaklaşması ile birlikte günlük hediye oyun kampanyasına geçiş yaptı.

Epic Games mağazasında her gün yeni bir oyun

Haftalık oyun kampanyasını Balloons TD 6 ile sona erdiren Epic Games şimdi günlük oyun kampanyasını başlattı. Her gün saat 19.00 itibariyle Epic Games mağazasında bir oyun hediye edilecek ve diğer güne kadar geçerli olacak.

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Kampanya Horizon Chase Turbo oyunu ile başladı. Bugün saat 18.59’a kadar oyuncular Horizon Chase Turbo oyununu kütüphanelerine ekleyebilir ve sonsuza kadar sahip olabilir. Horizon Chase Turbo, 80 ve 90'ların Out Run, Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES), Rush gibi beğenilen oyunlarından ilham alan bir yarış oyunu. 16-bit grafik kalitesini temel alan oyunda çok oyunculu bölünmüş ekran modu da mevcut. Olumlu yorumlar alan yapım Steam mağazasında 42.99TL olarak satılıyor.

Horizon Chase Turbo

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