Epic Games 115TL değerinde oyun hediye ediyor

Train Valley 2
Train Valley 2 tek oyunculu bir şehir kurma ve simülasyon oyunu. Demiryolu şirketinizi kurarak Sanayi Devrimi günlerinden geleceğe doğru taşımanız gerekiyor. Bunun için demiryolları inşa etme, lokomotifleri yükseltme, kaza olmadan güzergâh programları belirleme gibi görevleriniz var.
50’den fazla görevi olan oyunda Atölye ile kendi bölümünüzü oluşturabiliyor ayrıca diğer oyuncuların bölümlerine göz atabiliyorsunuz. 18 farklı lokomotif ve 45 farklı vagon türü barındıran oyun gelecek Perşembe gününe kadar ücretsiz kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)