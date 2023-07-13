Epic Games 115TL değerinde oyun hediye ediyor

Tam Boyutta Gör Epic Games mağazasının bu hafta erişime açtığı hediye oyun biraz daha casual tarzda seçilmiş. Train Valley 2 oyuncuların demiryolları sektöründe dilediğince büyük bir imparatorluk inşa etmelerini anlatıyor.

Train Valley 2

Train Valley 2 tek oyunculu bir şehir kurma ve simülasyon oyunu. Demiryolu şirketinizi kurarak Sanayi Devrimi günlerinden geleceğe doğru taşımanız gerekiyor. Bunun için demiryolları inşa etme, lokomotifleri yükseltme, kaza olmadan güzergâh programları belirleme gibi görevleriniz var.

İşte Epic Games mağazasının bu haftaki hediyesi 1 hf. önce eklendi

50’den fazla görevi olan oyunda Atölye ile kendi bölümünüzü oluşturabiliyor ayrıca diğer oyuncuların bölümlerine göz atabiliyorsunuz. 18 farklı lokomotif ve 45 farklı vagon türü barındıran oyun gelecek Perşembe gününe kadar ücretsiz kalacak.

Train Valley 2

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Epic Games hediye oyun belli oldu