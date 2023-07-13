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    Epic Games 115TL değerinde oyun hediye ediyor

    Epic Games mağazasının bu hafta sunduğu ücretsiz oyun Train Valley 2 oldu. Demiryolları işletmecisi olarak atıldığınız macerada şirketinizi geleceğe taşımaya çalışıyorsunuz.
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Epic Games mağazasının bu hafta erişime açtığı hediye oyun biraz daha casual tarzda seçilmiş. Train Valley 2 oyuncuların demiryolları sektöründe dilediğince büyük bir imparatorluk inşa etmelerini anlatıyor.

    Train Valley 2

    Train Valley 2 tek oyunculu bir şehir kurma ve simülasyon oyunu. Demiryolu şirketinizi kurarak Sanayi Devrimi günlerinden geleceğe doğru taşımanız gerekiyor. Bunun için demiryolları inşa etme, lokomotifleri yükseltme, kaza olmadan güzergâh programları belirleme gibi görevleriniz var.

    50’den fazla görevi olan oyunda Atölye ile kendi bölümünüzü oluşturabiliyor ayrıca diğer oyuncuların bölümlerine göz atabiliyorsunuz. 18 farklı lokomotif ve 45 farklı vagon türü barındıran oyun gelecek Perşembe gününe kadar ücretsiz kalacak.

     Train Valley 2

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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