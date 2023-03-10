Epic Games mağazasının bu haftaki hediyesi belli oldu

Call of the Sea hediye
Epic Games mağazasının bu hafta hediye ettiği Call of the Sea adlı oyun romantizm odaklı bir bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor. Bad North, Sable gibi oyunlarla tanıdığımız Raw Fury elinden çıkan yapım, bir adada kocasını arayan bir kadın karaktere odaklanıyor.
1934 yılında Güney Pasifik’in ücra bir köşesinde, keşif gezisine çıktıktan sonra kaybolan kocasını arayan Norah, izini sürerek ıssız bir adaya gelir. Adada bulmacaları çözerek sırları açığa çıkartmaya çalışıyor. Görsellik, hikâyeler ve seslendirme oyunculardan tam not alırken bulmacaların oldukça eğlenceli olduğu belirtiliyor. Oyun normalde 33TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez