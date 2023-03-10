Epic Games mağazasının bu haftaki hediyesi belli oldu

Tam Boyutta Gör Epic Games mağazasının haftalık hediye oyun kampanyasında bu kez romantik bulmaca türünde bir oyun yer alıyor. Call of the Sea türün sevenlerine eğlenceli bir görsel şölen yaşatacak.

Call of the Sea hediye

Epic Games mağazasının bu hafta hediye ettiği Call of the Sea adlı oyun romantizm odaklı bir bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor. Bad North, Sable gibi oyunlarla tanıdığımız Raw Fury elinden çıkan yapım, bir adada kocasını arayan bir kadın karaktere odaklanıyor.

Epic Games bu haftanın oyunu 1 hf. önce eklendi

1934 yılında Güney Pasifik’in ücra bir köşesinde, keşif gezisine çıktıktan sonra kaybolan kocasını arayan Norah, izini sürerek ıssız bir adaya gelir. Adada bulmacaları çözerek sırları açığa çıkartmaya çalışıyor. Görsellik, hikâyeler ve seslendirme oyunculardan tam not alırken bulmacaların oldukça eğlenceli olduğu belirtiliyor. Oyun normalde 33TL fiyat etiketine sahip.

Call of the Sea

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