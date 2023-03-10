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    Anlık Bildirim

    Epic Games mağazasının bu haftaki hediyesi belli oldu

    Epic Games mağazasında bu haftanın hediyesi olan Call of the Sea adlı oyun 3 yıllık bir geçmişe sahip ve türün meraklılarını hayal kırıklığına uğratmayacak.     
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Epic Games mağazasının haftalık hediye oyun kampanyasında bu kez romantik bulmaca türünde bir oyun yer alıyor. Call of the Sea türün sevenlerine eğlenceli bir görsel şölen yaşatacak.

    Call of the Sea hediye

    Epic Games mağazasının bu hafta hediye ettiği Call of the Sea adlı oyun romantizm odaklı bir bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor. Bad North, Sable gibi oyunlarla tanıdığımız Raw Fury elinden çıkan yapım, bir adada kocasını arayan bir kadın karaktere odaklanıyor.

    1934 yılında Güney Pasifik’in ücra bir köşesinde, keşif gezisine çıktıktan sonra kaybolan kocasını arayan Norah, izini sürerek ıssız bir adaya gelir. Adada bulmacaları çözerek sırları açığa çıkartmaya çalışıyor. Görsellik, hikâyeler ve seslendirme oyunculardan tam not alırken bulmacaların oldukça eğlenceli olduğu belirtiliyor. Oyun normalde 33TL fiyat etiketine sahip.

    Call of the Sea

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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