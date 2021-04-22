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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyunlar erişime açıldı. Korku türünün sevilen yapımı Alien: Isolation ve dungeon crawler türündeki Hand of Fate 2 oyunlarını şimdi indirebilirsiniz.
    22 Nisan 2021, 18:01 (2 sa.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı
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    Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 109 TL olan Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunları ücretsiz oldu. Her iki oyunu da önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz

    Bu haftanın dikkat çeken oyunu Alien Isolation olmuş. Son dönemlerin en başarılı korku/hayatta kalma oyunlarından birisi olarak değerlendirilen Alien: Isolation, etkileyici atmosferi ve oyunculara yaşattığı hayatta kalma korkusuyla dikkat çekiyor. Özellikle de Alien film serisinin hayranıysanız oyunun sunduğu keyif çok daha farklı bir seviyeye ulaşıyor. Türü sevenlerdenseniz kesinlikle bir şans vermenizi öneriyoruz.

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    Haftanın diğer oyunu olan Hand of Fate'in tanıtım yazısı ise şöyle:

    "Hand of Fate 2 karanlık ve hayali bir dünyada geçen dungeon crawler türünde bir oyundur. Maceralarının tüm aşamaları, desteden kendin seçtiğin efsanevi karşılaşmalarla belirlenen bu canlı masa oyununda ustalaş! Seçimlerini dikkatlice yap. Çünkü rakibin olan gizemli Satıcı senden intikam almak için elinden gelen her şeyi yapacak.

    Masa değişmiş olsa bile bahis hala aynı: yaşam ya da ölüm!"

    Hand of Fate 2 ve Alien: Isolation oyunlarını hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 29 Nisan 18.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek.



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    mekanikk.g 2 saat önce

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    frostburn 7 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

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    necoinside 1 gün önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bilinenww 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    strathmorea (alper ozan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alien isolation güzeldi ama bir yerden sonra sürekli dolaba girip saklanmak kabak tadı vermeye başlamıştı. Sürekli tarayıcıya bak, yaratık geliyor mu bak ve sonra dolaba saklan bekle, sonra yine çık ve benzer şeyler. Yine de güzel oyun.
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    mczaga 1 sa. ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Spoiler için sağol emeğin ödenmez...
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    C cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Alien’le kafa kafaya çarpışmak pek mantıklı değil
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