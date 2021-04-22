Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 109 TL olan Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunları ücretsiz oldu. Her iki oyunu da önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz

Bu haftanın dikkat çeken oyunu Alien Isolation olmuş. Son dönemlerin en başarılı korku/hayatta kalma oyunlarından birisi olarak değerlendirilen Alien: Isolation, etkileyici atmosferi ve oyunculara yaşattığı hayatta kalma korkusuyla dikkat çekiyor. Özellikle de Alien film serisinin hayranıysanız oyunun sunduğu keyif çok daha farklı bir seviyeye ulaşıyor. Türü sevenlerdenseniz kesinlikle bir şans vermenizi öneriyoruz.

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Haftanın diğer oyunu olan Hand of Fate'in tanıtım yazısı ise şöyle:

"Hand of Fate 2 karanlık ve hayali bir dünyada geçen dungeon crawler türünde bir oyundur. Maceralarının tüm aşamaları, desteden kendin seçtiğin efsanevi karşılaşmalarla belirlenen bu canlı masa oyununda ustalaş! Seçimlerini dikkatlice yap. Çünkü rakibin olan gizemli Satıcı senden intikam almak için elinden gelen her şeyi yapacak.



Masa değişmiş olsa bile bahis hala aynı: yaşam ya da ölüm!"

Hand of Fate 2 ve Alien: Isolation oyunlarını hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 29 Nisan 18.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek.

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