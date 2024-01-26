Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Peki haftaya ne var?

Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 1 Şubat, yani haftaya sunulacak hediye oyun da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Infinifactory

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Infinifactory, an itibarıyla erişime açıldı. Infinifactory için kısaca birinci şahıs sandbox bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyunda uzaylı derebeyleri için ürünler üreten fabrikalar inşa ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun değeri ise, Steam'de 12.49 dolar (378 TL), Epic Games'te ise 189 TL.

Infinifactory, 25 Ocak'tan 1 Şubat'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Macera bulmaca oyunu Doors: Paradox, 1 Şubat'tan itibaren kullanıcılara sunulacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Infinifactory

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu! Değeri 189 TL