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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Peki haftaya ne var?

    Epic Games Store, bu hafta bir ücretsiz oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Infinifactory, 25 Ocak'tan 1 Şubat'a kadar Epic Games Store'da erişilebilir olacak.
    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu! Değeri 189 TL
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 1 Şubat, yani haftaya sunulacak hediye oyun da belli oldu.

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Infinifactory

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Infinifactory, an itibarıyla erişime açıldı. Infinifactory için kısaca birinci şahıs sandbox bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyunda uzaylı derebeyleri için ürünler üreten fabrikalar inşa ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun değeri ise, Steam'de 12.49 dolar (378 TL), Epic Games'te ise 189 TL.

    Infinifactory, 25 Ocak'tan 1 Şubat'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Macera bulmaca oyunu Doors: Paradox, 1 Şubat'tan itibaren kullanıcılara sunulacak. 

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    Infinifactory

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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