Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

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Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da 49 TL değerinde olan Wargame: Red Dragon oyunu ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam'in popüler RTS oyunlarından olan Wargame: Red Dragon'da, 1991 yılına geri dönüyor ve kurgusal bir Soğuk Savaş'a katılıyorsunuz. Gerçekçi strateji türünün en iyi örneklerinden oyun şu anda Steam'de 10 binin üzerinde incelemeden 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip. Türü sevenlere şiddetle öneriyoruz.

Wargame: Red Dragon oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 11 Mart 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Bir sonraki haftanın oyunu da belli oldu: Surviving Mars.

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