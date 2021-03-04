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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyun erişime açıldı. 49 TL değerindeki popüler strateji oyunu Wargame: Red Dragon'u hemen şimdi indirebilirsiniz.
    04 Mart 2021, 19:01 (3 gün)
    31,7b
    5
    9
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    9

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
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    Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da 49 TL değerinde olan Wargame: Red Dragon oyunu ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Steam'in popüler RTS oyunlarından olan Wargame: Red Dragon'da, 1991 yılına geri dönüyor ve kurgusal bir Soğuk Savaş'a katılıyorsunuz. Gerçekçi strateji türünün en iyi örneklerinden oyun şu anda Steam'de 10 binin üzerinde incelemeden 'Çok Olumlu' yorum ortalamasına sahip. Türü sevenlere şiddetle öneriyoruz.

    Wargame: Red Dragon oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 11 Mart 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Bir sonraki haftanın oyunu da belli oldu: Surviving Mars.



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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yazarkafam (Se GE) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Epicgames sağolsun kütüphanemiz oyun görüyor :)
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sağolsunlqr oyun veriyorlar da epic launcherini hala düzeltmeler oyun açık değilken bile pc yi deli gibi zorluyor. Battlefield 5 te sessiz gürültüsüz çalışan fanlarım nedense epic launcheri açtığın zaman kuduruyor.
    Sağolsunlqr oyun veriyorlar da epic launcherini hala düzeltmeler oyun açık değilken bile pc yi deli gibi zorluyor. Battlefield 5 te sessiz gürültüsüz çalışan fa...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    astegon (astegon CF) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunu bilmiyorum, kütüphaneye eklenir sonrasına bakılır.

    Surviving Mars'ı ve tüm paketlerini geçen sene indirimde 15 TL'ye mi ne almıştım. Simulasyon sevenler için keyifli bir oyun. Öneririm.
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    M Merzifonlu Joe 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Epic Games oyun havuzunu bir an önce genişletmeli. Sırf bedava oyun dağıttıkları için oradan oyun alasım geliyor ama alacağım oyunlar olmuyor. Beleş oyun dağıtmak güzel reklam ama bir yere kadar.
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    ozanbey86 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Launcher çalıştırınca fan çoşuyorsa GPU CPU kremlerini değiştirin (bilenler)
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    ozanbey86 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Steamciler ağlaşmaya devam
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    K kingsix (Murat Arman) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bravo alalim hemen guzel oyun 🙃
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    BadCatShero (ŞEREF ÖZGÜR) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu launcher kesin mining yapıyor pc mizde baska aciklamasi yok duzeltilmedigine göre
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sağolsunlqr oyun veriyorlar da epic launcherini hala düzeltmeler oyun açık değilken bile pc yi deli gibi zorluyor. Battlefield 5 te sessiz gürültüsüz çalışan fanlarım nedense epic launcheri açtığın zaman kuduruyor.
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    yazarkafam (Se GE) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Epicgames sağolsun kütüphanemiz oyun görüyor :)
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    WeDneS (Ercan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Her ücretsizi alıyoruz kütüphaneye bakalım ne zaman oynamak nasip olacak xD
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