Epic Games mağazası mobil platformlara geliyor

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Kurulduğu günden bu yana gerek özel oyun anlaşmaları gerekse de ücretsiz oyun hediyeleri Epic Games mağazasını sürekli gündemde tutmayı başardı. Elbette ücretsiz oyun hediyesi ayrı bir başarı hikayesi durumunda.

Önemli gelişmeler var

Epic Games patronu Tim Sweeney bir etkinlikte oyun mağazasının etkilerini ve gelecek planlarını anlattı. Sweeney yaptıkları ücretsiz oyun kampanyalarının on milyonlarca yeni kullanıcıyı mağazaya kazandırmakla kalmayıp diğer oyun mağazalarına da olumlu katkı yaptığını belirtiyor.

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Hediye oyunların özellikle geliştiricileri ve geliştiricilerin diğer yapımlarını öne çıkardığını ifade eden Sweeney bu sayede insanların diğer oyunları inceleme fırsatı yakaladığını, sonrasında da satın almaya yöneldiğini vurguluyor.

Sweeney’in diğer bir önemli açıklaması ise Epic Games mağazasının mobil platformlara geleceği yönündeydi. Sweeney; iOS ve Android platformlarına yakın dönemde mağaza uygulamasını yayınlamak istediklerini belirtti.

PC tarafında önemli işler başaran Epic Games mağazasının mobil tarafta nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Bu uygulama PC mağazasının yardımcı bir uygulaması olarak mı çalışacak yoksa mobil oyunların yer aldığı bir mağaza haline mi gelecek şimdilik net değil. Bununla birlikte oyun hediyeleri mobil tarafta da yapılırsa Epic Games mağazası yeni bir çığır açabilir.

https://www.kitguru.net/gaming/joao-silva/tim-sweeney-says-offering-games-for-free-can-help-increase-their-sales-on-other-platforms/

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