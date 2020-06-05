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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazası mobil platformlara geliyor

    Tim Sweeney popüler oyun mağazasının iOS ve Android platformlarına da getirmek istediklerini açıkladı. Epic Games mağazası mobilde nasıl bir tecrübe sunacak bilinmiyor.
    42 dk.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazası mobil platformlara geliyor
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    Kurulduğu günden bu yana gerek özel oyun anlaşmaları gerekse de ücretsiz oyun hediyeleri Epic Games mağazasını sürekli gündemde tutmayı başardı. Elbette ücretsiz oyun hediyesi ayrı bir başarı hikayesi durumunda.

    Önemli gelişmeler var

    Epic Games patronu Tim Sweeney bir etkinlikte oyun mağazasının etkilerini ve gelecek planlarını anlattı. Sweeney yaptıkları ücretsiz oyun kampanyalarının on milyonlarca yeni kullanıcıyı mağazaya kazandırmakla kalmayıp diğer oyun mağazalarına da olumlu katkı yaptığını belirtiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games mağazasında Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands ücretsiz

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    Hediye oyunların özellikle geliştiricileri ve geliştiricilerin diğer yapımlarını öne çıkardığını ifade eden Sweeney bu sayede insanların diğer oyunları inceleme fırsatı yakaladığını, sonrasında da satın almaya yöneldiğini vurguluyor.

    Sweeney’in diğer bir önemli açıklaması ise Epic Games mağazasının mobil platformlara geleceği yönündeydi. Sweeney; iOS ve Android platformlarına yakın dönemde mağaza uygulamasını yayınlamak istediklerini belirtti.

    PC tarafında önemli işler başaran Epic Games mağazasının mobil tarafta nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Bu uygulama PC mağazasının yardımcı bir uygulaması olarak mı çalışacak yoksa mobil oyunların yer aldığı bir mağaza haline mi gelecek şimdilik net değil. Bununla birlikte oyun hediyeleri mobil tarafta da yapılırsa Epic Games mağazası yeni bir çığır açabilir.



    https://www.kitguru.net/gaming/joao-silva/tim-sweeney-says-offering-games-for-free-can-help-increase-their-sales-on-other-platforms/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    paco_ct (cenk tez) 12 dk.
    büyük ihtimal ile alışverişi telefonumuzdan da yapabilelim diye bir uygulama olacak daha fazlasını yapıcaklarını sanmıyorum
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    muroooo19 (murat aksdjas) 11 dk.
    Steam inki gibi kötü olmaz umarım. Steam uygulamasında kayboluyorum. Biseyleri aramak bulmak çok sıkıntı.
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    orientem (Orientus Prime) 35 dk.
    Android'e getirirler de IOS'a getirmelerine Apple izin vermez.
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