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    Epic Games mağazasında Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands ücretsiz

    Epic Games mağazası bu hafta da Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Oyun indirme bağlantılarını haberimizde bulabilirsiniz.
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    Oyunlar
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    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands ücretsiz
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    Her hafta iki oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games mağazasında bu hafta da Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands yapımları hediye. Kampanya 7 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

    Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands neler sunuyor?

    Amnesia: The Dark Descent oyunu Frictional Games tarafından hazırlanan korku temalı bir yapım. 10 yıllık mazisi olan oyunda Daniel adlı karakter olarak çevrenizdeki eşyalarla etkileşime geçmek ve görevleri tamamlamak zorundasınız.

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    Oyunda karakterin akıl sağlığını da koruması gerekiyor. Bunun için aydınlık oluşturacak şeyler yapmalı ve yaratıklara uzun süre bakmamalı. Oyun sonu canavarına vardığınızda yaptığınız seçimlerle birkaç farklı bitiş sizi bekliyor.

    Crashlands ise Butterscotch Shenanigans imzasını taşıyor ve TIME dergisi tarafından 2016 yılının en iyi oyunları arasında gösterilmişti. Rol yapma tarzındaki oyun daha çok eğlence ve komedi tarzında ilerliyor. Crashlands sahipleri 14 Mayıs tarihine kadar Levelheads oyununa yüzde 10 indirimle sahip olabilecek.

    Amnesia: The Dark Descent

    Crashlands



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Epig olmasa oyun oynamamız mümkün değil her hafta 2-3 oyun ücretsiz veriyor daha ne yapsın
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Epig olmasa oyun oynamamız mümkün değil her hafta 2-3 oyun ücretsiz veriyor daha ne yapsın
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
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