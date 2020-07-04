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    Epic Games mağazasında bu hafta Hue oyunu var

    Değiştirdiğiniz renkler ile dünyayı değiştirdiğiniz ve bulmacalarını çözdüğünüz beğenilen Hue oyunu bu hafta Epic Games mağazasında ücretsiz olarak dağıtılıyor.
    5 gün
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında bu hafta Hue oyunu var
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    Hediye oyun kampanyası dendiğinde artık akla ilk gelen mağaza durumundaki Epic Games bu hafta da beğenilen bir yapımı hediye ediyor. Renklerle oynadığınız Hue bu hafta Epic Games mağazasında ücretsiz.

    Hue neler sunuyor?

    2016 yılında masa üstü ve konsol platformları için piyasaya sürülen Hue yapımı oynanış mekanikleri ve bulmacaları ile epey beğenilmişti. Siyah-beyaz başladığınız dünyada renkleri değiştirerek dünyayı da değiştiriyorsunuz.

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    Ayrıca Bkz. "MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı"

    Oyunda ilerledikçe yeni renkler buluyorsunuz ve bu renklere geçiş yaptığınızda bulunduğunuz ortam değişiyor. Yeni ortaya çıkan bulmacalar da olduğu için oyun sürekli farklı atmosfer ile sizi karşılıyor.

    Özel bestelenmiş müzikler, başarılı grafik atmosfer, İngiltere’nin önemli sanatçılarının seslendirmeleri, Razer Chroma ve Corsair RGB desteği gibi önemli ekstraları mevcut.

    Hue sayfası



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 gün
    Bu arada conan exiles verceklerdi, iptal olmuş. Sanırım gta 5 sonrası birazcık mali sıkıntıda epic.
    1 Yanıt Yanıtla
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    assassinjoy (Berk Özdek) 3 gün a_y_k_u_t
    Forumdan bir arkadaş Conan serverlarının dandik olması nedeniyle
    ücretsiz verilmediğini söylemişti. Oyuncu sayısını kaldıramayabilirmiş. Ps Plus'da da verildikten sonra çoğu oyuncu server sorunları yaşamıştı.
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    napolyon94 5 gün
    Oyun ilgimi cekti ve guzel duruyor. Sanki Fez ve Apotheon arasi bir grafik tarzi var.
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