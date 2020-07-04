Epic Games mağazasında bu hafta Hue oyunu var

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Hediye oyun kampanyası dendiğinde artık akla ilk gelen mağaza durumundaki Epic Games bu hafta da beğenilen bir yapımı hediye ediyor. Renklerle oynadığınız Hue bu hafta Epic Games mağazasında ücretsiz.

Hue neler sunuyor?

2016 yılında masa üstü ve konsol platformları için piyasaya sürülen Hue yapımı oynanış mekanikleri ve bulmacaları ile epey beğenilmişti. Siyah-beyaz başladığınız dünyada renkleri değiştirerek dünyayı da değiştiriyorsunuz.

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Oyunda ilerledikçe yeni renkler buluyorsunuz ve bu renklere geçiş yaptığınızda bulunduğunuz ortam değişiyor. Yeni ortaya çıkan bulmacalar da olduğu için oyun sürekli farklı atmosfer ile sizi karşılıyor.

Özel bestelenmiş müzikler, başarılı grafik atmosfer, İngiltere’nin önemli sanatçılarının seslendirmeleri, Razer Chroma ve Corsair RGB desteği gibi önemli ekstraları mevcut.

Hue sayfası

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