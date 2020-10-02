Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz

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Her hafta hediye oyun kampanyasına hız kesmeden devam eden Epic Games bu hafta absürt grafikleri ve hikayesiyle beğeni toplayan Pikuniku oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor.

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Pikuniku neler sunuyor?

Pikuniku yapımı geçen yıl bağımsız Sectordub tarafından geliştirildi ve Devolver Digital tarafından dağıtıldı. Bulmaca ve keşif türünde öne çıkan oyun distopik bir gelecekte yaşanıyor. Karakterler zorlu bulmacaları çözerek derin devlet komplolarının üstesinden gelmeye çalışıyor.

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Geliştirici ekip hikayeyi absürt karakterler ve grafiklerle birleştirince ortaya eğlenceli bir yapım çıkmış. Animasyon geçişleri hareket yakalama tekniği ile hazırlanmış. Oyun içinde ise çizgi film tarzında ilerleniyor. Beğeni toplayan Pikuniku 8 Ekim tarihine kadar ücretsiz.

Pikuniku

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