Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz

Her hafta hediye oyun kampanyasına hız kesmeden devam eden Epic Games bu hafta absürt grafikleri ve hikayesiyle beğeni toplayan Pikuniku oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor.İlginizi Çekebilir Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü
Pikuniku neler sunuyor?
Pikuniku yapımı geçen yıl bağımsız Sectordub tarafından geliştirildi ve Devolver Digital tarafından dağıtıldı. Bulmaca ve keşif türünde öne çıkan oyun distopik bir gelecekte yaşanıyor. Karakterler zorlu bulmacaları çözerek derin devlet komplolarının üstesinden gelmeye çalışıyor.
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Geliştirici ekip hikayeyi absürt karakterler ve grafiklerle birleştirince ortaya eğlenceli bir yapım çıkmış. Animasyon geçişleri hareket yakalama tekniği ile hazırlanmış. Oyun içinde ise çizgi film tarzında ilerleniyor. Beğeni toplayan Pikuniku 8 Ekim tarihine kadar ücretsiz.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
yeni oyunlar senaryo yönü çok fazla bu yüzden tekrar oynana bilirliği düşük
eski tarz oyunların hepsi neredeyse steam da !