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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz

    Absürt karakterler ve distopik bir derin devlet komplosunun anlatıldığı dünyası ile Pikuniku geçen yıl çok beğenilmişti. Oyun 8 Ekim tarihine kadar ücretsiz olacak.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    Her hafta hediye oyun kampanyasına hız kesmeden devam eden Epic Games bu hafta absürt grafikleri ve hikayesiyle beğeni toplayan Pikuniku oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor.

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    Pikuniku neler sunuyor?

    Pikuniku yapımı geçen yıl bağımsız Sectordub tarafından geliştirildi ve Devolver Digital tarafından dağıtıldı. Bulmaca ve keşif türünde öne çıkan oyun distopik bir gelecekte yaşanıyor. Karakterler zorlu bulmacaları çözerek derin devlet komplolarının üstesinden gelmeye çalışıyor.

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    Geliştirici ekip hikayeyi absürt karakterler ve grafiklerle birleştirince ortaya eğlenceli bir yapım çıkmış. Animasyon geçişleri hareket yakalama tekniği ile hazırlanmış. Oyun içinde ise çizgi film tarzında ilerleniyor. Beğeni toplayan Pikuniku 8 Ekim tarihine kadar ücretsiz.

    Pikuniku



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 2 hf.
    Bu ne be!ama olsundu.
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    monacomen 2 hf. (düzenlendi)
    Ne kadar iyi bir oyun olursa olsun pek itibar görmeyen oyunlar çünkü kolay grafikli ve bedava. Biz en az 5.000 liralık konsollarda çalışan tanesi 700 liralık oyunlar olmazsa oynamayız.

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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    steam kadar geniş destek vermediği sürece steamın yerini alması zor.
    yeni oyunlar senaryo yönü çok fazla bu yüzden tekrar oynana bilirliği düşük
    eski tarz oyunların hepsi neredeyse steam da !
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    Askaparta 2 hf.
    Adını okumak zor ama bedava.
    Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Beni dh alıştırdı bugün kendiliğimden gittim aldım oyunu haberi şimdi görüyorum.
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