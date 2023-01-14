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    Epic Games bu hafta 3 oyun hediye ediyor

    Epic Games mağazasında bu hafta Gamedec. Divine Knockout ve First Class Trouble oyunları hediye ediliyor. Daha çok eğlenceye odaklı olan oyunlar oldukça yeni.   
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    Yeni yıl ile birlikte yeniden haftalık ücretsiz oyun kampanyasına geri dönen Epic Games mağazası bu sıralarda kataloğu bol tutuyor. Bu hafta toplamda 3 oyunu 19 Aralık tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Epic Games mağazasından 3 hediye oyun

    Epic Games mağazasının bu haftaki hediyelerinden birisi Gamedec. Anshar Studios tarafından 2 yıl önce geliştirilen Gamedec bir tıkla-ilerle ve rol yapma oyunu. 22. yüzyılın Varşova’sında sanal dünyaların içindeki suçları çözmeye çalışan bir dedektifi oynuyorsunuz.

    İkinci oyun Divine Knockout ve çok oyunculu bir platform dövüş oyunu. Türünün tek üçüncü şahıs platform dövüş oyunu olarak tanımlanan yapım kısa süre önce piyasaya sürüldü. Rakipleriniz ile mücadele ederek haritanın dışına atmaya çalışıyorsunuz.

    Son oyun ise First Class Trouble. Yine çok oyunculu olan oyunda ISS Alithea uzay gemisinin ölümcül hale gelen yapay zekâsını devre dışı bırakmak için arkadaşlarınızla birlikte veya onlara karşı mücadele ediyorsunuz. Bazı oyuncular insan görünümlü hain robot rolünü oynuyor ve dikkat edilmesi gerekiyor.

    Gamedec

    Divine Knockout

    First Class Trouble

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