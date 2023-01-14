Epic Games bu hafta 3 oyun hediye ediyor

Epic Games mağazasından 3 hediye oyun
Epic Games mağazasının bu haftaki hediyelerinden birisi Gamedec. Anshar Studios tarafından 2 yıl önce geliştirilen Gamedec bir tıkla-ilerle ve rol yapma oyunu. 22. yüzyılın Varşova’sında sanal dünyaların içindeki suçları çözmeye çalışan bir dedektifi oynuyorsunuz.
İkinci oyun Divine Knockout ve çok oyunculu bir platform dövüş oyunu. Türünün tek üçüncü şahıs platform dövüş oyunu olarak tanımlanan yapım kısa süre önce piyasaya sürüldü. Rakipleriniz ile mücadele ederek haritanın dışına atmaya çalışıyorsunuz.
Son oyun ise First Class Trouble. Yine çok oyunculu olan oyunda ISS Alithea uzay gemisinin ölümcül hale gelen yapay zekâsını devre dışı bırakmak için arkadaşlarınızla birlikte veya onlara karşı mücadele ediyorsunuz. Bazı oyuncular insan görünümlü hain robot rolünü oynuyor ve dikkat edilmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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