Epic Games mağazasında bugün 2 oyun ücretsiz

Epic Games mağazasından iki oyun
Epic Games mağazasının Dishonored 2 hediye edeceğine dair iddialar vardı ancak aksine Dishonored: Definitive Edition karşımıza çıktı. Bethesda tarafından yayınlanan Dishonored: Definitive Edition oyunu 2015 yılında piyasaya çıkmıştı ve tüm ek paketleri barındırıyordu.
Dishonored, intikam güdüsüyle hareket eden ve doğaüstü güçleri olan bir suikastçıyı oynadığınız sürükleyici bir birinci şahıs aksiyon oyunu. Dishonored'ın esnek dövüş sistemi sayesinde doğaüstü becerilerinizi, silahlarınızı ve elinizin altındaki sıra dışı cihazları birlikte kullanabiliyorsunuz.
İkinci oyun ise Eximius: Seize the Frontline. 2018 yılında piyasaya çıkan Eximius oyunu FPS ve RTS karışımı bir tecrübe sunuyor. Kıyamet sonrası şehirlerde 5 v 5 takımlar halinde mücadele ediyorsunuz. Oyunlar 5 Ocak tarihine kadar kütüphaneye eklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d