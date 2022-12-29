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    Epic Games mağazasında bugün 2 oyun ücretsiz

    Epic Games bugünden itibaren haftalık oyun hediyesi kampanyasına geri döndü. Dishonored: Definitive Edition ve Eximius: Seize the Frontline bir hafta boyunca ücretsiz. 
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Epic Games mağazasının bugün önemli bir oyun hediyesi olacağı iddiaları boşa çıktı. Mağaza iki farklı oyun hediye ederken bugünden itibaren artık eski haftalık hediye kampanyasına dönüş yapıldı. Yani bu oyunlar bir hafta geçerli olacak.

    Epic Games mağazasından iki oyun

    Epic Games mağazasının Dishonored 2 hediye edeceğine dair iddialar vardı ancak aksine Dishonored: Definitive Edition karşımıza çıktı. Bethesda tarafından yayınlanan Dishonored: Definitive Edition oyunu 2015 yılında piyasaya çıkmıştı ve tüm ek paketleri barındırıyordu.

    Dishonored, intikam güdüsüyle hareket eden ve doğaüstü güçleri olan bir suikastçıyı oynadığınız sürükleyici bir birinci şahıs aksiyon oyunu. Dishonored'ın esnek dövüş sistemi sayesinde doğaüstü becerilerinizi, silahlarınızı ve elinizin altındaki sıra dışı cihazları birlikte kullanabiliyorsunuz.

    İkinci oyun ise Eximius: Seize the Frontline. 2018 yılında piyasaya çıkan Eximius oyunu FPS ve RTS karışımı bir tecrübe sunuyor. Kıyamet sonrası şehirlerde 5 v 5 takımlar halinde mücadele ediyorsunuz. Oyunlar 5 Ocak tarihine kadar kütüphaneye eklenebilir.

    Eximius

    Dishonored

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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