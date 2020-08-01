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    Epic Games mağazasında mod dönemi başlıyor

    Steam mağazasının önemli artılarından birisi olan modifikasyon platformu Epic Games mağazasına da geliyor. MechWarrior 5: Mercenaries mod desteği sunan ilk oyun oldu.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında mod dönemi başlıyor

    Kurulduğu günden bu yana sektörde önemli işler başaran ve Steam ile rekabet eder halen gelen Epic Games oyun mağazası, eksik yanlarını birer birer kapatıyor. Uzun süredir beklenen mod desteği nihayet başlıyor.

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    İlk oyun MechWarrior 5 oldu

    Epic Games oyun mağazası önemli ortaklıklar ve ücretsiz oyun hediyeleri ile fırtınalar estirmeyi başarmıştı ancak Steam ile halen arasında belirgin bir fark mevcut. Bunu kapatmak için de var gücüyle çalışıyor.

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    Geçtiğimiz yıl mağazaya mod desteği ekleyeceğini ancak bunun uzun bir zaman alacağını açıklayan firma bu hafta sözünü tuttu. Mod desteğine ilk kavuşan oyun MechWarrior 5: Mercenaries oldu. Bir nevi deneme olacak oyunun ardından Epic Games daha fazla oyuna mod desteği getirecek.

    Oyun toplulukları veya geliştiriciler tarafından hazırlanan modlar önümüzdeki dönemde mağazada yerini alacak. Oyuncular bu modlara erişebilecek ve otomatik olarak bunları kurabilecek.



    https://www.engadget.com/epic-games-store-mod-support-222705227.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    xooa (Ahmet Açar) 2 hf.
    Birer birer eksiklerini mi kapatıyor? Hauhuahauhausauhdu
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 hf.
    Aynı anda iki oyunu alamıyoruz. Dünyanın en saçma işi. Önce onu bir eklesinler sonra steam olurlar ya
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    benimkucukbebegim 2 hf. tunacadirci
    Kaç yıldır Unreal engine motorunun, dosya lokasyonunu değiştirdiğinde oyun motoru dosyalarını görmüyor. Epic games bazı konularda ciddi manada beceriksiz.
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    mr.biceps (Serdar Gökhan) 2 hf.
    Öncelikle sepet sistemi ve adam akıllı yardım sekmesi gelsin bunlar olmazsa olmazlar.
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    White Water 2 hf.
    Topluluk sekmesi ve achivements gelmedikten sonra Epic Store, geri kalmaya devam edecek.
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