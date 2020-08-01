Epic Games mağazasında mod dönemi başlıyor

Kurulduğu günden bu yana sektörde önemli işler başaran ve Steam ile rekabet eder halen gelen Epic Games oyun mağazası, eksik yanlarını birer birer kapatıyor. Uzun süredir beklenen mod desteği nihayet başlıyor.

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Epic Games oyun mağazası önemli ortaklıklar ve ücretsiz oyun hediyeleri ile fırtınalar estirmeyi başarmıştı ancak Steam ile halen arasında belirgin bir fark mevcut. Bunu kapatmak için de var gücüyle çalışıyor.

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Geçtiğimiz yıl mağazaya mod desteği ekleyeceğini ancak bunun uzun bir zaman alacağını açıklayan firma bu hafta sözünü tuttu. Mod desteğine ilk kavuşan oyun MechWarrior 5: Mercenaries oldu. Bir nevi deneme olacak oyunun ardından Epic Games daha fazla oyuna mod desteği getirecek.

Oyun toplulukları veya geliştiriciler tarafından hazırlanan modlar önümüzdeki dönemde mağazada yerini alacak. Oyuncular bu modlara erişebilecek ve otomatik olarak bunları kurabilecek.

https://www.engadget.com/epic-games-store-mod-support-222705227.html

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