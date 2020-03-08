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    Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz

    Ücretsiz oyun hediyelerine tüm hızıyla devam eden Epic Games mağazasında bu hafta da iki oyun listede. Offworld Trading Company ve Gonner oyunları ücretsiz sunuluyor.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz

    Ekonomik strateji türündeki Offworld Trading Company ve platform tarzındaki Gonner oyunları bir hafta süreyle Epic Games mağazasında ücretsiz erişilebiliyor olacak. 

    Offworld Trading Company ve Gonner neler sunuyor?

    Offworld Trading Company oyunu Civilization IV’ün baş tasarımcısı Soren Johnson tarafından geliştirildi. Strateji türünde olan oyun Mars kolonilerinde geçiyor. Bu kez silahlar yerine ekonomi konuşuyor.

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    Oyun bir ekonomik mücadele üzerine gidiyor. Mars gezegeninde topladığınız kaynakları hem kullanıyor hem de işleyip satıyorsunuz. Böylece bir piyasa oluşturuyor ve Mars ekonomisini elinizde tutmaya çalışıyorsunuz.

    Gonner ise bir platform oyunu. Pastel renkler tabanlı hoş bir atmosfere sahip olan oyunda bölümler rastgele oluşturuluyor. Balina arkadaşınız ile birbirinden zorlu bölümlerde düşmanlara karşı savaştığınız oyunda günlük görevler de oluyor. Oyunlar 12 Mart tarihine kadar ücretsiz.

    Gonner

    Offworld Trading Company



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 hf.
    Offworld (Ticaret savaşı sadece)RTS falan değil: Yani benim bildiğim RTS'lerden değil(AOE2,WC3,Starcraft,C&C,Total War,ME2,Stronghold,red alert,Rice of Nations buna vakit ayıracağıma onlardan herhangi birini oynamayı tercih ederim!); Teleportun oyunu baltalaması, az çeşitlilik ,Türkçe dil desteği olmaması ve kısa zamanda sıkması sebepleriyle tavsiye etmiyorum!(Not:Sadece incelemelerden okudum; kütüphaneye eklemedim,indirmedim veya oynamadım)
    Oynamayacağınız oyunları biriktirince kendi oyunlarınızı bile bulamıyorsunuz, çöplük gibi oluyor tecrübeyle sabittir. 150 tane böyle ufak çaplı oyunum var ,100 tanesine elimi bile sürmedim!
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    Denorath 1 hf.
    Offworld çok iyi bir RTS, bayağı eğlenceli ve kendine özgü bir oynanış biçimi var. RTS sevenler kaçırmasın derim.
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