Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz

Ekonomik strateji türündeki Offworld Trading Company ve platform tarzındaki Gonner oyunları bir hafta süreyle Epic Games mağazasında ücretsiz erişilebiliyor olacak.

Offworld Trading Company ve Gonner neler sunuyor?

Offworld Trading Company oyunu Civilization IV’ün baş tasarımcısı Soren Johnson tarafından geliştirildi. Strateji türünde olan oyun Mars kolonilerinde geçiyor. Bu kez silahlar yerine ekonomi konuşuyor.

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Oyun bir ekonomik mücadele üzerine gidiyor. Mars gezegeninde topladığınız kaynakları hem kullanıyor hem de işleyip satıyorsunuz. Böylece bir piyasa oluşturuyor ve Mars ekonomisini elinizde tutmaya çalışıyorsunuz.

Gonner ise bir platform oyunu. Pastel renkler tabanlı hoş bir atmosfere sahip olan oyunda bölümler rastgele oluşturuluyor. Balina arkadaşınız ile birbirinden zorlu bölümlerde düşmanlara karşı savaştığınız oyunda günlük görevler de oluyor. Oyunlar 12 Mart tarihine kadar ücretsiz.

Gonner

Offworld Trading Company

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