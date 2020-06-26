Epic Games mağazasında Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old hediyesi var

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The Vault adını verdiği popüler oyun hediyesi kampanyasında yaklaşık 61 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başaran Epic Games mağazası artık normale döndü diyebiliriz. Bu hafta standart oyun hediyeleri yeniden başladı.

Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old

2 Temmuz tarihine kadar sürecek olan hediye oyun kampanyasında ilk oyun Stranger Things 3: The Game. Retro grafiklerle hazırlanan macera oyunu Stranger Things 3. sezon ile aynı anda yayınlanmıştı.

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Oyunda Hawkins’i keşfediyor, diziyle paralel ilerleyen bulmacaları çözmeye çalışıyor ve Upside Down kötülüklerini bertaraf etmeye çalışıyorsunuz.

AER Memories of Old ise başarılı grafik atmosferi ve oyun mekaniği ile beğeni toplamıştı. Oyunda kimi zaman yürüyerek kimi zaman da kuş olup uçarak bulmacaları çözmeli ve gizemleri ortaya çıkarmalısınız.

AER Memories of Old

Stranger Things 3: The Game

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