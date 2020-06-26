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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old hediyesi var

    Hediye oyun kampanyaları ile büyük bir ilgi gören Epic Games mağazasında bu hafta Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old hediye olarak veriliyor.
    3 sa.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old hediyesi var
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    The Vault adını verdiği popüler oyun hediyesi kampanyasında yaklaşık 61 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başaran Epic Games mağazası artık normale döndü diyebiliriz. Bu hafta standart oyun hediyeleri yeniden başladı.

    Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old

    2 Temmuz tarihine kadar sürecek olan hediye oyun kampanyasında ilk oyun Stranger Things 3: The Game. Retro grafiklerle hazırlanan macera oyunu Stranger Things 3. sezon ile aynı anda yayınlanmıştı.

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    Oyunda Hawkins’i keşfediyor, diziyle paralel ilerleyen bulmacaları çözmeye çalışıyor ve Upside Down kötülüklerini bertaraf etmeye çalışıyorsunuz.

    AER Memories of Old ise başarılı grafik atmosferi ve oyun mekaniği ile beğeni toplamıştı. Oyunda kimi zaman yürüyerek kimi zaman da kuş olup uçarak bulmacaları çözmeli ve gizemleri ortaya çıkarmalısınız.

    AER Memories of Old

    Stranger Things 3: The Game



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