Epic Games mağazasından The Alto Collection sürprizi

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Mobil dünyanın beğenilen iki oyunu Alto's Adventure ve Alto's Odyssey yakın zamanda masa üstüne adım atmaya hazırlanıyor. The Alto Collection için Epic Games mağazasının da sürprizi var.

The Alto Collection neler sunuyor?

Sonsuz koşu tarzında hazırlanan iki oyundan Adventure olanı buz üzerinde kayak, Odyssey ise kum üzerinde kayak temasını kullanıyor ve uzun süreli eğlence sunuyordu. Alto's Adventure oyunu 2016 yılında Windows 10 için yayınlanmıştı ancak şimdi tam bir paket söz konusu.

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The Alto Collection olarak adlandırılan paket iki oyunu kapsıyor. 13 Ağustos tarihinde Xbox One ve PlayStation 4 konsolu için 9.99$ fiyat etiketiyle çıkacak olan paket yıl sonuna doğru da Nintendo Switch konsoluna gelecek.

Oyunun PC dağıtım haklarını Epic Games aldığı için PC tarafında sadece bu mağazada bulunabilecek. Epic Games 13-20 Ağustos tarihleri arasında oyunu ücretsiz olarak sunacak. Sonrasında ise aynı fiyattan satışa başlayacak. Geliştirici paketinde ekstra olarak nelerin olacağı bilinmiyor ancak mobilde seriyi sevenler PC için yapılan kampanyadan memnun kalacaktır.

https://www.engadget.com/alto-collection-epic-games-ps4-xbox-nintendo-switch-151517293.html

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