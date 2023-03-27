Epic Games mağazası bu hafta bir oyun ve bir ek paket hediye ediyor

Tam Boyutta Gör Epic Games mağazasının haftalık hediye oyun kampanyasını sıkı takip edenler için bu hafta bir oyun ve popüler World of Warships oyunu için de bir başlangıç paketi ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Chess Ultra ve World of Warships

World of Tanks oyunuyla yakından tanıdığımız Wargaming stüdyosunun diğer popüler oyunu World of Warships için bu hafta Starter Pack: Ishizuchi paketi hediye olarak verilecek. 123TL olan bu pakette Japon Seviye IV savaş gemisi Ishizuchi, Liman yuvası, 11x epik kamuflaj, 5x ödül kutusu, dört türden 11x harcanabilir sıradan ekonomik bonuslar ("Kredi +%20," "Gemi DP'si +%100," "Komutan DP'si +%100," ve "Ücretsiz DP +%300") sunuluyor. Paket için elbette ana oyunu da kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

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Ücretsiz olarak sunulan oyun ise Chess Ultra. Etkileyici 4K görselleri, çevrim içi çok oyunculu karşılaşmalar ve Büyük Üstat onaylı yapay zekâ desteği ile Chess Ultra oyunculara çok farklı bir satranç tecrübesi sunacak. Her iki ürün de Perşemba akşamına kadar kütüphaneye eklenebilir.

Chess Ultra

Starter Pack: Ishizuchi

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