Epic Games mağazası bu hafta bir oyun ve bir ek paket hediye ediyor

Chess Ultra ve World of Warships
World of Tanks oyunuyla yakından tanıdığımız Wargaming stüdyosunun diğer popüler oyunu World of Warships için bu hafta Starter Pack: Ishizuchi paketi hediye olarak verilecek. 123TL olan bu pakette Japon Seviye IV savaş gemisi Ishizuchi, Liman yuvası, 11x epik kamuflaj, 5x ödül kutusu, dört türden 11x harcanabilir sıradan ekonomik bonuslar ("Kredi +%20," "Gemi DP'si +%100," "Komutan DP'si +%100," ve "Ücretsiz DP +%300") sunuluyor. Paket için elbette ana oyunu da kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Ücretsiz olarak sunulan oyun ise Chess Ultra. Etkileyici 4K görselleri, çevrim içi çok oyunculu karşılaşmalar ve Büyük Üstat onaylı yapay zekâ desteği ile Chess Ultra oyunculara çok farklı bir satranç tecrübesi sunacak. Her iki ürün de Perşemba akşamına kadar kütüphaneye eklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)