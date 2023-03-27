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    Anlık Bildirim

    Epic Games mağazası bu hafta bir oyun ve bir ek paket hediye ediyor

    Epic Games mağazasının haftalık hediye oyun kampanyasında bu hafta görselleri ile dikkat çeken Chess Ultra oyunu ve World of Warships Starter Pack: Ishizuchi paketi veriliyor.
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Epic Games mağazasının haftalık hediye oyun kampanyasını sıkı takip edenler için bu hafta bir oyun ve popüler World of Warships oyunu için de bir başlangıç paketi ücretsiz olarak dağıtılıyor.

    Chess Ultra ve World of Warships

    World of Tanks oyunuyla yakından tanıdığımız Wargaming stüdyosunun diğer popüler oyunu World of Warships için bu hafta Starter Pack: Ishizuchi paketi hediye olarak verilecek. 123TL olan bu pakette Japon Seviye IV savaş gemisi Ishizuchi, Liman yuvası, 11x epik kamuflaj, 5x ödül kutusu, dört türden 11x harcanabilir sıradan ekonomik bonuslar ("Kredi +%20," "Gemi DP'si +%100," "Komutan DP'si +%100," ve "Ücretsiz DP +%300") sunuluyor. Paket için elbette ana oyunu da kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

    Ücretsiz olarak sunulan oyun ise Chess Ultra. Etkileyici 4K görselleri, çevrim içi çok oyunculu karşılaşmalar ve Büyük Üstat onaylı yapay zekâ desteği ile Chess Ultra oyunculara çok farklı bir satranç tecrübesi sunacak. Her iki ürün de Perşemba akşamına kadar kütüphaneye eklenebilir.

    Chess Ultra

    Starter Pack: Ishizuchi

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 23 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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