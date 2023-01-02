Tam Boyutta Gör Epic Games ile Apple arasında yaşanan Fortnite savaşında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Epic Games lehine sonuçlanan davanın ardından Epic CEO'su Tim Sweeney, Fortnite'ın iOS'a geri döneceğini duyurdu. İşte detaylar

Fortnite, iOS'a geri dönüyor

Bilindiği üzere Apple ve Google, uygulama için satın almalar konusunda kendi ödeme sistemlerinin kullanılmasını istiyor. Epic Games ise bu sınırlı ödeme politikasının adeta savaş açarak, Fortnite’a alternatif bir ödeme sistemi ekledi. Ancak bu karar, Fortnite’ın iOS ve Android platformlarından kaldırılması ile sonuçlandı.

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Geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tim Sweeney ise, kısa bir tweet ile ''Gelecek yıl iOS’ta!'' açıklamasına yer verdi. Ayrıca Sweeney, bu mesajın hemen altına 2023 yılına işaret eden bir Fortnite görseli ekledi.

Yetkili isim, yeni gelişmenin detaylarına değinmemiş olsa da, bu durum Apple ve Epic Games arasında büyük bir uzlaşmaya işaret ediyor. Ancak davanın temyiz sürecinde olduğunu düşünürsek, kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir.

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Epic Games onayladı: Fortnite iPhone'lara geri dönüyor