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    Anlık Bildirim

    Epic Games Store'da bu hafta 149 TL değerinde oyun ücretsiz

    Epic Games Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu 149 TL değerindeki Midnight Ghost Hunt olarak açıklandı. Oyunu 8 Haziran'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.  
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    Epic Games Store'da bu hafta 149 TL değerinde oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store’da Mega İndirim kampanya dönemine özel olarak büyük yapımları hediye edeceğini duyurmuştu. Bu haftaki ücretsiz oyun erişime açıldı.

    Epic Games Store’da haftanın ücretsiz oyunu: Midnight Ghost Hunt

    Bu hafta 149 TL değerindeki Midnight Ghost Hunt oyunu ücretsiz olarak dağıtılıyor. Oyunu 8 Haziran saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Midnight Ghost Hunt, korku temalı 4 vs. 4 saklambaç oyunu olarak tanımlanabilir. Hayalet ve Avcı olarak iki takımın mücadelesini oynuyoruz. Hayalet takımı doğaüstü yeteneklere, Avcı takımı ise çeşitli silahlara sahip.

    Midnight Ghost Hunt Sistem minimum sistem gereksinimleri (PC)

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit
    • İşlemci: Intel i3-4130 or AMD Ryzen 3
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 veya eş değer güçte 4GB VRAM'li ekran kartları
    • DirectX: Sürüm 11
    • : Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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