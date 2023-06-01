Epic Games Store'da bu hafta 149 TL değerinde oyun ücretsiz

- Epic Games Store’da haftanın ücretsiz oyunu: Midnight Ghost Hunt
- Midnight Ghost Hunt Sistem minimum sistem gereksinimleri (PC)
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Epic Games Store’da haftanın ücretsiz oyunu: Midnight Ghost Hunt
Bu hafta 149 TL değerindeki Midnight Ghost Hunt oyunu ücretsiz olarak dağıtılıyor. Oyunu 8 Haziran saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Midnight Ghost Hunt, korku temalı 4 vs. 4 saklambaç oyunu olarak tanımlanabilir. Hayalet ve Avcı olarak iki takımın mücadelesini oynuyoruz. Hayalet takımı doğaüstü yeteneklere, Avcı takımı ise çeşitli silahlara sahip.
Midnight Ghost Hunt Sistem minimum sistem gereksinimleri (PC)
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel i3-4130 or AMD Ryzen 3
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 veya eş değer güçte 4GB VRAM'li ekran kartları
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)