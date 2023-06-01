Tam Boyutta Gör Epic Games Store’da Mega İndirim kampanya dönemine özel olarak büyük yapımları hediye edeceğini duyurmuştu. Bu haftaki ücretsiz oyun erişime açıldı.

Epic Games Store’da haftanın ücretsiz oyunu: Midnight Ghost Hunt

Bu hafta 149 TL değerindeki Midnight Ghost Hunt oyunu ücretsiz olarak dağıtılıyor. Oyunu 8 Haziran saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Midnight Ghost Hunt, korku temalı 4 vs. 4 saklambaç oyunu olarak tanımlanabilir. Hayalet ve Avcı olarak iki takımın mücadelesini oynuyoruz. Hayalet takımı doğaüstü yeteneklere, Avcı takımı ise çeşitli silahlara sahip.

Midnight Ghost Hunt Sistem minimum sistem gereksinimleri (PC)

İşletim Sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit İşlemci : Intel i3-4130 or AMD Ryzen 3

: Intel i3-4130 or AMD Ryzen 3 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 veya eş değer güçte 4GB VRAM'li ekran kartları

: NVIDIA GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 veya eş değer güçte 4GB VRAM'li ekran kartları DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

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Epic Games Store'da bu hafta 149 TL değerinde oyun ücretsiz