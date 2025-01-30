Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Undying
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 30 Ocak 6 Şubat
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Epic Games'te haftanın ücretsizi: Undying
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Undying erişime açıldı. Bir zombi temalı hayatta kalma oyunu olan Undying, 2023'te çıktı ve o zamandan beri "Çoğunlukla Olumlu" eleştiriler aldı. Oyun, oyuncuları zombi kıyameti sırasında oğlu Cody'yi hayatta tutmak için savaşmak zorunda kalan Anling adlı enfekte bir annenin rolüne sokuyor. Bu yolculukta ise zindanlarını keşfediyor, eşyaları yağmalıyor ve zanaat yaparak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.
Undying, Epic Games Store'da 30 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P