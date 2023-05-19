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    Epic Games’te Mega İndirimler başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store’da MEGA İndirim dönemi başladı. İşte MEGA İndirimler kapsamında öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...
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    Epic Games’te Mega İndirimler başladı: İşte öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store’da MEGA İndirim dönemi başladı. 18 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında sürecek indirim döneminde sizler için kaçırılmaması gereken oyunları bir araya getirdik. İşte kampanyada öne çıkan oyunlar…

    Epic Games’te MEGA İndirimler başladı

    Epic Games’te başlayan Mega İndirim fırsatı kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

    Bu oyunlar arasında, Cyberpunk 2077Assassin’s Creed ValhallaDEATHLOOP Deluxe EditionGod of War ve Dying Light 2 Stay Human dahil olmak üzere birçok AAA yapım bulunuyor. Ayrıca Epic Games tarafından tüm kullanıcılara yüzde 25 indirim kuponu da sunulduğunu hatırlatalım. Epic Games MEGA İndirim kampanyasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Ayrıca Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Death Stranding olarak açıklandı. Kullanıcılar 25 Mayıs 2023 saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak kütüphalerine ekleyebilecek.

    Epic Games’te indirime giren oyunlar

    • God of War: 197,40 TL (-40%)
    • Red Dead Redemption 2: 379,50 TL (-67%)
    • The Witcher 3: Wild Hunt : 22,50 TL (-70%)
    • Cyberpunk 2077: 124,50 TL (-50%)
    • Returnal: 479,20 TL (-20%)
    • Days Gone: 108,57 TL (-67%)
    • Marvel’s Spider-Man Remastered: 334,33 TL (-33%)
    • Far Cry 6 Standard Sürüm: 174,75 TL (-75%)
    • Assassin’s Creed Valhalla: 174,75 TL (-75%)
    • Horizon Zero Dawn Complete Edition: 108,57 TL (-87%)
    • Dying Light: Enhanced Edition: 17,70 TL (-70%)
    • Dying Light 2 Stay Human: 174,50 TL (-50%)
    • It Takes Two: 199,99 TL (-50%)
    • Saints Row: 130,05 TL (-55%)
    • FIFA 23: 209,99 TL (-70%)
    • Crime Boss: Rockay City: 130,05 TL (-55%)
    • Detroit: Become Human: 71 TL (-50%)
    • DEATHLOOP Deluxe Edition: 237,27 TL (-67%)
    • Goat Simulator 3: 193,05 TL (-35%)
    • Anno 1800: 174.75 TL (-75%)
    • Port Royale 4: 159.60 TL (-60%)
    • Rage 2: 87.25 (-75%)
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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