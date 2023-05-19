Epic Games’te Mega İndirimler başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store’da MEGA İndirim dönemi başladı. 18 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında sürecek indirim döneminde sizler için kaçırılmaması gereken oyunları bir araya getirdik. İşte kampanyada öne çıkan oyunlar…

Epic Games’te MEGA İndirimler başladı

Epic Games’te başlayan Mega İndirim fırsatı kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

Bu oyunlar arasında, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, DEATHLOOP Deluxe Edition, God of War ve Dying Light 2 Stay Human dahil olmak üzere birçok AAA yapım bulunuyor. Ayrıca Epic Games tarafından tüm kullanıcılara yüzde 25 indirim kuponu da sunulduğunu hatırlatalım. Epic Games MEGA İndirim kampanyasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Epic Games Store’da Yaz İndirimleri 2022 başladı 10 ay önce eklendi

Ayrıca Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Death Stranding olarak açıklandı. Kullanıcılar 25 Mayıs 2023 saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak kütüphalerine ekleyebilecek.

Epic Games’te indirime giren oyunlar

God of War: 197,40 TL (-40%)

Red Dead Redemption 2: 379,50 TL (-67%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 22,50 TL (-70%)

Cyberpunk 2077: 124,50 TL (-50%)

Returnal: 479,20 TL (-20%)

Days Gone: 108,57 TL (-67%)

Marvel’s Spider-Man Remastered: 334,33 TL (-33%)

Far Cry 6 Standard Sürüm: 174,75 TL (-75%)

Assassin’s Creed Valhalla: 174,75 TL (-75%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition: 108,57 TL (-87%)

Dying Light: Enhanced Edition: 17,70 TL (-70%)

Dying Light 2 Stay Human: 174,50 TL (-50%)

It Takes Two: 199,99 TL (-50%)

Saints Row: 130,05 TL (-55%)

FIFA 23: 209,99 TL (-70%)

Crime Boss: Rockay City: 130,05 TL (-55%)

Detroit: Become Human: 71 TL (-50%)

DEATHLOOP Deluxe Edition: 237,27 TL (-67%)

Goat Simulator 3: 193,05 TL (-35%)

Anno 1800: 174.75 TL (-75%)

Port Royale 4: 159.60 TL (-60%)

Rage 2: 87.25 (-75%)

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Epic Games’te Mega İndirimler başladı: İşte öne çıkan oyunlar