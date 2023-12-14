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    Epic Games, 1000TL değerinde paket hediye ediyor

    Epic Games mağazasında bu hafta Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi hediye ediliyor. Orijinal oyun da ücretsiz olduğu için oyuncular sağlam bir pakete sahip olacak.
    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Yıl sonunda günlük oyun hediyesi kampanyasına geçmesini beklediğimiz Epic Games mağazası henüz bir açıklama yapmadı. Platform haftalık oyun hediyesine devam ediyor. Bu kez 1000TL değerinde Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi hediye ediliyor.

    Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi

    Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi içerisinde The Witch Queen, Beyond Light ve Shadowkeep güncellemeleri yer alıyor. Oyuncular üç destansı sefer, 37 egzotik silah, 15 egzotik zırh parçası, Statis gücü gibi ekstralara sahip olabiliyor.

    Destiny 2: Legacy Collection (2023) orijinal oyunu da gerektiriyor ancak orijinal oyun ücretsiz olduğu için kullanıcılar hemen edinebilirler. Paket Steam mağazasında 35.99$ karşılığında satılıyor. Kampanya 20 Aralık tarihine kadar sürecek. Bu tarihten sonra Epic Games mağazasının günlük hediye kampanyasına geçiş yapması bekleniyor.

    Destiny 2: Legacy Collection (2023)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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