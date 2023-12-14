Epic Games, 1000TL değerinde paket hediye ediyor

Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi
Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi içerisinde The Witch Queen, Beyond Light ve Shadowkeep güncellemeleri yer alıyor. Oyuncular üç destansı sefer, 37 egzotik silah, 15 egzotik zırh parçası, Statis gücü gibi ekstralara sahip olabiliyor.
Destiny 2: Legacy Collection (2023) orijinal oyunu da gerektiriyor ancak orijinal oyun ücretsiz olduğu için kullanıcılar hemen edinebilirler. Paket Steam mağazasında 35.99$ karşılığında satılıyor. Kampanya 20 Aralık tarihine kadar sürecek. Bu tarihten sonra Epic Games mağazasının günlük hediye kampanyasına geçiş yapması bekleniyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.