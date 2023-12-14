Epic Games, 1000TL değerinde paket hediye ediyor

Tam Boyutta Gör Yıl sonunda günlük oyun hediyesi kampanyasına geçmesini beklediğimiz Epic Games mağazası henüz bir açıklama yapmadı. Platform haftalık oyun hediyesine devam ediyor. Bu kez 1000TL değerinde Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi hediye ediliyor.

Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi

Destiny 2: Legacy Collection (2023) paketi içerisinde The Witch Queen, Beyond Light ve Shadowkeep güncellemeleri yer alıyor. Oyuncular üç destansı sefer, 37 egzotik silah, 15 egzotik zırh parçası, Statis gücü gibi ekstralara sahip olabiliyor.

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Destiny 2: Legacy Collection (2023) orijinal oyunu da gerektiriyor ancak orijinal oyun ücretsiz olduğu için kullanıcılar hemen edinebilirler. Paket Steam mağazasında 35.99$ karşılığında satılıyor. Kampanya 20 Aralık tarihine kadar sürecek. Bu tarihten sonra Epic Games mağazasının günlük hediye kampanyasına geçiş yapması bekleniyor.

Destiny 2: Legacy Collection (2023)

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Epic Games ücretsiz oyun belli oldu