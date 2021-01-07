Epic Store bombayı patlatıyor: 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II haftaya ücretsiz

Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarında önümüzdeki hafta yine vites yükseltiyor. Steam değeri 280 TL olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyunu haftaya tamamıyla ücretsiz dağıtılacak.İlginizi Çekebilir 86 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
Star Wars Battlefront II çıktığı dönemde oyun içi mikro ödemeleri nedeniyle epey bir eleştirilmişti. Ancak ilerleyen dönemlerde bu sorunlar genel anlamıyla çözüldü. Haftaya ücretsiz dağıtılacak olan Celebration Edition, oyunun kendisiyle birlikte ayrıca lansmandan itibaren oyun içi alışverişle alınabilen tüm özelleştirme içeriklerini ve STAR WARS™: THE RISE OF SKYWALKER™'dan ilham alınan ögeleri de içeriyor.
Hikaye modunun yanı sıra güçlü bir multiplayer'a da sahip olan Battlefront II, üstün görsel kalitesiyle de dikkat çekiyor. Ülkemizde EA oyunlarının fiyatları epey yüksek olduğu için Battlefront II'yi oynayamayan oyuncular vardı. Bu anlamda Epic'in kampanyası çok iyi olmuş diyebiliriz.
Star Wars Battlefront II: Celebration Edition 14 Ocak TSİ 19.00'da ücretsiz olacak.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
EA ceosu cırcır olmuştur biz nasıl bedava oyun verdik diye.
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