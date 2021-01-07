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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Store bombayı patlatıyor: 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II haftaya ücretsiz

    Epic Games Store, 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyununu önümüzdeki hafta ücretsiz dağıtacak.
    2 gün
    38,1b
    11
    105
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    106

    Epic Store bombayı patlatıyor: 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II haftaya ücretsiz
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    Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarında önümüzdeki hafta yine vites yükseltiyor. Steam değeri 280 TL olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyunu haftaya tamamıyla ücretsiz dağıtılacak. 

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    Star Wars Battlefront II çıktığı dönemde oyun içi mikro ödemeleri nedeniyle epey bir eleştirilmişti. Ancak ilerleyen dönemlerde bu sorunlar genel anlamıyla çözüldü. Haftaya ücretsiz dağıtılacak olan Celebration Edition, oyunun kendisiyle birlikte ayrıca lansmandan itibaren oyun içi alışverişle alınabilen tüm özelleştirme içeriklerini ve STAR WARS™: THE RISE OF SKYWALKER™'dan ilham alınan ögeleri de içeriyor.

    Hikaye modunun yanı sıra güçlü bir multiplayer'a da sahip olan Battlefront II, üstün görsel kalitesiyle de dikkat çekiyor. Ülkemizde EA oyunlarının fiyatları epey yüksek olduğu için Battlefront II'yi oynayamayan oyuncular vardı. Bu anlamda Epic'in kampanyası çok iyi olmuş diyebiliriz.

    Star Wars Battlefront II: Celebration Edition 14 Ocak TSİ 19.00'da ücretsiz olacak. 



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gowlet 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alırım ama oynamam..
    2 Yanıt Yanıtla +122
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    -YLCN (YLCN ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Epic şu oyunları 1-2 tl den satsa daha güzel olur. Ücretsiz verilen oyunlara burun kıvıran tayfadan bir kurtulsak.
    1 Yanıt Yanıtla +106
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Allah razı olsun biriktirip iyi bi pc alınca oynayacam
    2 Yanıt Yanıtla +56
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (75) Yorum Yaz Forumda Gör
    9
    Paetzold 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç yoktan epic sayesinde deniyoruz.
    Yanıtla
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gta dan sonra verdikleri en kaliteli oyunlardan birisi, oynamayacagim diyerek artistlik yapmaya calisanlar muhtemelen duzgun bir sisteme sahip degil. Alanlar indirsin ciddili muthis oyun, serverlar kesin full cekecek bayagi haber oldu bu yabanci platformlarda da. Full serverlarda oynamasi asiri saracak, tam star wars havasi verecek ohhhh son 4 gun.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) IcyTea Lemon
    Nooblarla eğlenceli olur. Geri dönmek için güzel zaman
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    canerx1234 (caner metin) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steam in en büyük artısı kesinlikle atölyesi. Epic te bu konuda adımlar atmalı.
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    boşyapanlaratepki 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Olm çok güzel oyun ama benim pc kaldırmaz ya
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    Enesenes50 (Enes Ahmet Bekci) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    GTA 5i almıştım ücretsiz ama ona uygun bilgisayar alana kadar bekleyeceğim. Adamlar onca oyun veriyor ama yine de yaranamadılar
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    SoreenBeatz (Yusuf Özçelik) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun tam bir görsel şölen yaşatıyor. Mükemmel grafik kalitesine sahip. Oynamak isteyenler kesinlikle kaçırmasın. Zamanında Origin hesabından satın aldık ama Epic Kütüphanemizde de dursun :)
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    Cihan4292 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar daha ne yapsın bedavaya mı versin oyunu ? bekle bir saniye bedavaya veriyorlar zaten demi neyse epic leş ben gidip steamdan %30 indirimle oyun kovalayım bu oyunuda belki %50 indirimle bulurum steamda.
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    Lonestalker 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    epic saolsun..

    EA ceosu cırcır olmuştur biz nasıl bedava oyun verdik diye.
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    deepfear7 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Parti kur oy verelim Epic reis
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    speederly (hasan topal) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    nerde oynanmicak saçma sapan oyun var bedava veriyorlar. bu oyunlara para veren olmuş mu daha önce onu merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Funder 1 gün ( Mesaj Silindi ) speederly
    Oyun zevkinizi merak ettim hocam. Bf2 sunduğu oynanış çeşitliliğiyle, müthiş görseller ve animasyonlarla, ve eğlenceli multiplayeriyle çok kaliteli bir oyundur. Ben konsolda oynuyorum ps4/one nesline çıkmış en iyi oyun olduğunu düşünüyorum.
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    38070 kez okundu.
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