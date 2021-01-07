Epic Store bombayı patlatıyor: 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II haftaya ücretsiz

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Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarında önümüzdeki hafta yine vites yükseltiyor. Steam değeri 280 TL olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyunu haftaya tamamıyla ücretsiz dağıtılacak.

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Star Wars Battlefront II çıktığı dönemde oyun içi mikro ödemeleri nedeniyle epey bir eleştirilmişti. Ancak ilerleyen dönemlerde bu sorunlar genel anlamıyla çözüldü. Haftaya ücretsiz dağıtılacak olan Celebration Edition, oyunun kendisiyle birlikte ayrıca lansmandan itibaren oyun içi alışverişle alınabilen tüm özelleştirme içeriklerini ve STAR WARS™: THE RISE OF SKYWALKER™'dan ilham alınan ögeleri de içeriyor.

Hikaye modunun yanı sıra güçlü bir multiplayer'a da sahip olan Battlefront II, üstün görsel kalitesiyle de dikkat çekiyor. Ülkemizde EA oyunlarının fiyatları epey yüksek olduğu için Battlefront II'yi oynayamayan oyuncular vardı. Bu anlamda Epic'in kampanyası çok iyi olmuş diyebiliriz.

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition 14 Ocak TSİ 19.00'da ücretsiz olacak.

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