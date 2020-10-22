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    Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı

    Epic Games Store'da yeni indirim dönemi başladı. Cadılar Bayramı temalı kampanyada son zamanlarda çıkan yeni oyunlar da dahil olmak üzere birbirinden kaliteli onlarca yapım indirime girmiş durumda.
    13 sa.
    3,7b
    49
    13
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı
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    Epic Games Store'un Cadılar Bayramı temalı yeni indirim dönemi bugün itibarıyla resmen başladı. Birçok kaliteli yapımda önemli indirimler yapılmış. Kampanya iki hafta boyunca devam edecek.

    Epic indirimlerinde önemli bir nokta da 60 TL'lik kuponların hala geçerli olması. Epic bu yıl iki kez kupon dağıtımı yapmıştı. Kuponların birçoğu 1 Kasım son kullanma tarihine sahip. Yani hala kullanmadıysanız şimdi tam zamanı diyebiliriz.

    Henüz geçtiğimiz ay çıkışını gerçekleştiren Crysis Remastered şu anda %35 indirimle 87 TL'ye satılıyor. 60 TL'lik kuponlarınız varsa örneğin bu oyunu sadece 27 TL'ye satın alabilirsiniz. Ayrıca RDR 2, Mafia Trilogy, Mortal Shell, GTA 5, Star Wars Jedi Fallen Order gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

    Cadılar Bayramı indirimleri 5 Kasım TSİ 18.00'da sona erecek. İndirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • Crysis Remastered -- 87,09 TL
    • Metro Exodus -- 99,60 TL
    • Metro 2033 Redux -- 7,75 TL
    • Metro Last Light Redux -- 7,75 TL
    • Rainbow Six Siege -- 23,60 TL
    • Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL
    • Mafia Trilogy -- 317,90 TL
    • Mafia II: Definitive Edition -- 24,50 TL
    • Hades -- 32,00 TL
    • Star Wars Jedi: Fallen Order -- 199,50 TL
    • Layers of Fear -- 9,00 TL
    • Vampyr -- 57,00  TL
    • The Talos Principle -- 5,90 TL
    • Darksiders III -- 67,25 TL
    • Yooka-Laylee and the Impossible Lair -- 19,60 TL
    • GTA V Premium Edition -- 84,50 TL
    • World War Z GOTY -- 27,60 TL
    • Dead Cells -- 23,40 TL
    • Mortal Shell -- 95,20 TL
    • Borderlands 3 -- 154,50 TL
    • Amnesia: The Dark Descent -- 3,10 TL
    • SOMA -- 4,90 TL


    https://www.epicgames.com/store/tr/discover/halloween-sale Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    napolyon94 11 sa. en beğenilen
    Rdr2 kirildiktan 1 gun sonra saglam indirime girmis. Ne tesaduf :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 30 dk.
    Her sene sonu veriyoruz açık :)
    Yanıtla
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    DH Misafiri 49 dk.
    Rdr de korsan oynanıyorsa bu oyun stüdyoları oyun yapmasın ozaman.
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    termomuk (Bahadır ) 1 sa.
    Snowrunner bekliyordum %33 yapmışlar. 60TL kupon ile 47.20TL ye denk geliyor.
    Yanıtla
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa.
    firma üreticiden satış kesintisi yapmak yerine
    toptan fiyatına ücretsiz oyun dağıtımı yapıyor.
    çünkü firma aslında oyun motoru satışlarından para kazanıyor.
    uzun lafın kısası kampanya gören oyunların kesintisi fazla olacağı için.
    yakında free game kısmına düşme ihtimali yüksek
    bu garip bir kısır bir döngü gibi ! bir şey sanırım ! :)
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    th9 9 sa.
    r6 yı şuana kadar oynamamış olanlar lütfen bundan sonrada oynamayın
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 10 sa.
    Crysis 27 tl eder bence, onu aldım, diğerleri çok cazip değil kanımca
    Yanıtla +2
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    shockwave error (Burak T.) 11 sa.
    Star Wars Jedi: Fallen Order bi ucuzla arkadaş ne bu inat
    Yanıtla +2
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    cand. 11 sa.
    Bedava arşive girer hepsi 2 ay sonra
    Yanıtla +3
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    napolyon94 11 sa. en beğenilen
    Rdr2 kirildiktan 1 gun sonra saglam indirime girmis. Ne tesaduf :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    HIGHER 5 dk. napolyon94
    Türkçe Yamaya engel oldular bu yüzden almayacağım RDR2.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 12 sa.
    Tek kuruş vermem bu oyunlara :) zaten çoğunu oynadım FitGirl sağolsun :XD
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