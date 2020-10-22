Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı

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Epic Games Store'un Cadılar Bayramı temalı yeni indirim dönemi bugün itibarıyla resmen başladı. Birçok kaliteli yapımda önemli indirimler yapılmış. Kampanya iki hafta boyunca devam edecek.

Epic indirimlerinde önemli bir nokta da 60 TL'lik kuponların hala geçerli olması. Epic bu yıl iki kez kupon dağıtımı yapmıştı. Kuponların birçoğu 1 Kasım son kullanma tarihine sahip. Yani hala kullanmadıysanız şimdi tam zamanı diyebiliriz.

Henüz geçtiğimiz ay çıkışını gerçekleştiren Crysis Remastered şu anda %35 indirimle 87 TL'ye satılıyor. 60 TL'lik kuponlarınız varsa örneğin bu oyunu sadece 27 TL'ye satın alabilirsiniz. Ayrıca RDR 2, Mafia Trilogy, Mortal Shell, GTA 5, Star Wars Jedi Fallen Order gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

Cadılar Bayramı indirimleri 5 Kasım TSİ 18.00'da sona erecek. İndirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Crysis Remastered -- 87,09 TL

-- 87,09 TL Metro Exodus -- 99,60 TL

-- 99,60 TL Metro 2033 Redux -- 7,75 TL

-- 7,75 TL Metro Last Light Redux -- 7,75 TL

-- 7,75 TL Rainbow Six Siege -- 23,60 TL

-- 23,60 TL Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL

-- 200,33 TL Mafia Trilogy -- 317,90 TL

-- 317,90 TL Mafia II: Definitive Edition -- 24,50 TL

-- 24,50 TL Hades -- 32,00 TL

-- 32,00 TL Star Wars Jedi: Fallen Order -- 199,50 TL

-- 199,50 TL Layers of Fear -- 9,00 TL

-- 9,00 TL Vampyr -- 57,00 TL

-- 57,00 TL The Talos Principle -- 5,90 TL

-- 5,90 TL Darksiders III -- 67,25 TL

-- 67,25 TL Yooka-Laylee and the Impossible Lair -- 19,60 TL

-- 19,60 TL GTA V Premium Edition -- 84,50 TL

-- 84,50 TL World War Z GOTY -- 27,60 TL

-- 27,60 TL Dead Cells -- 23,40 TL

-- 23,40 TL Mortal Shell -- 95,20 TL

-- 95,20 TL Borderlands 3 -- 154,50 TL

-- 154,50 TL Amnesia: The Dark Descent -- 3,10 TL

-- 3,10 TL SOMA -- 4,90 TL

https://www.epicgames.com/store/tr/discover/halloween-sale

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