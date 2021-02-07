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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor

    13 Nisan itibariyle yayınlanacak bir Windows 10 güvenlik yaması ile birlikte eski nesil Edge tarayıcısı kaldırılacak ve yoksa yerine Chromium tabanlı Edge sürümü kurulacak.
    07 Şubat 2021, 13:00 (Güncellendi, 08 Şubat, 01:31)
    19,8b
    1
    49
    Tarayıcılar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    15

    Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor
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    Tarayıcı rekabeti Microsoft için iyi başlasa da özellikle açık kaynak projelerin devreye girmesi ile hüsrana dönüştü. Son olarak Chromium tabanlı Edge tarayıcısında karar kılan firma eski sürümü kaldırıyor.

    13 Nisan son gün

    İnternetin ilk yıllarında Internet Explorer ile rekabete katılan Microsoft özellikle Windows işletim sistemine entegre gelmesi sayesinde büyük bir alan kazanmıştı. 2000’li yılların ortalarında Firefox, Chrome, Opera gibi projelerin devreye girmesiyle Internet Explorer için zor günler başladı.

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    Rekabette yeni bir soluk olması amacıyla Windows 10 ile birlikte EdgeHTML motorunu temel alan Edge tarayıcısını kullanıma sunsa da yine beklenen gerçekleşmedi. Microsoft sonunda 2019 yılında radikal bir karar alarak Google Chromium projesine geçiş yaptı. Haziran ayında da Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı kullanıma sunuldu.

    Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor
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    Hem kaynakların doğru ayrılması hem de kullanıcıların dağıtılmaması amacıyla firma önceki Edge tarayıcısını kaldırmaya hazırlanıyor. 13 Nisan itibariyle yayınlanacak bir Windows 10 güvenlik güncellemesiyle eski Edge tarayıcısı kaldırılacak ve Chromium tabanlı olan kurulacak.

    Zaten 9 Mart tarihi itibariyle eski Edge tarayıcısı için güvenlik desteği sona erdirilecekti. Bu bakımdan sonunun yaklaştığı anlaşılıyordu. Sisteminde yeni Edge tarayıcısı olanlar için güncelleme sadece eski tarayıcıyı kaldıracak.



    https://www.engadget.com/microsoft-edge-legacy-phase-out-232116614.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mr.Legend (Berkin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine saçma sapan bir başlık...
    Yanıtla +94
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    KemalSanlii (Kemal Sanlı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalan haber yaparken utanmadınız mı ?
    Yanıtla +74
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    mhasturk (M. H.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DH kendine gel bu nasıl başlık, ucuz haber sitesi misin tık tuzağı başlık atıyorsun?
    1 Yanıt Yanıtla +68
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    Yorumlar (44) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    crazywinner3 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlıkta anlatım bozukluğu var
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    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2000 lerin ortalari demek



    https://www.google.com.tr/search?q=win+3.1+opera&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN2rSWmtzuAhU_wQIHHdF-AIoQ_AUoAXoECAUQAQ&biw=412&bih=708&dpr=2.63
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sürmanşetteki "yoksa" kelimesi tüm anlam bütünlüğünü mahvediyor.

    *Bu arada Chromium Edge' i tavsiye ederim. Chrome dan çok daha az kaynak tüketiyor.
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Opera tüm kullanım bilgilerinizi facebook grup şirketleriyle paylaşıyor,Karşınıza çıkan kişiselleştirilmiş reklamların ana kaynağı opera kaynaklı bilginize..
    Yanıtla +2
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    steganography (Adım Soyadım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böyle saçma başlık mı olur. İyice saçma haber sitelerine çeviriniz forumu.
    Yanıtla +7
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    Diktatör58 (Yahya ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanıltıcı içerikten şikayet edeceğim.









    Tabi nereye o var :d
    Yanıtla +5
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    AL[e]N (ilhan celik) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Böyle saçma bir başlık atmak yıllardır var olan bir site ye yakışıyor mu ?
    Kaç defa denk geldim buna....
    Yanıtla +7
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    SHADOW (SHADOW ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlık yanıltıcı, clickbait hoş değil. Konuya herkes "edge tamamen kalkıyor heralde" diye girdi.
    Yanıtla +14
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    Lost on you (Bayram Eren) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Okurken utandım. Forumu takip eden kemik kitleye saygısızlık yapıyorsunuz.
    Yanıtla +4
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    V V4LKyR 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Clickbait (tık tuzağı) boş bir başlık.

    Edit: Haaa bizim Ekri'nin haberiymiş, özlemiştim uzun zaman oldu.
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    microsoft, edge chromium ve
    2 etiket daha 13 april edge Yazılım
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