Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor

Tam Boyutta Gör

Tarayıcı rekabeti Microsoft için iyi başlasa da özellikle açık kaynak projelerin devreye girmesi ile hüsrana dönüştü. Son olarak Chromium tabanlı Edge tarayıcısında karar kılan firma eski sürümü kaldırıyor.

13 Nisan son gün

İnternetin ilk yıllarında Internet Explorer ile rekabete katılan Microsoft özellikle Windows işletim sistemine entegre gelmesi sayesinde büyük bir alan kazanmıştı. 2000’li yılların ortalarında Firefox, Chrome, Opera gibi projelerin devreye girmesiyle Internet Explorer için zor günler başladı.

İlginizi Çekebilir

Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı

Ayrıca Bkz. "Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor"

Rekabette yeni bir soluk olması amacıyla Windows 10 ile birlikte EdgeHTML motorunu temel alan Edge tarayıcısını kullanıma sunsa da yine beklenen gerçekleşmedi. Microsoft sonunda 2019 yılında radikal bir karar alarak Google Chromium projesine geçiş yaptı. Haziran ayında da Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı kullanıma sunuldu.

Tam Boyutta Gör

Hem kaynakların doğru ayrılması hem de kullanıcıların dağıtılmaması amacıyla firma önceki Edge tarayıcısını kaldırmaya hazırlanıyor. 13 Nisan itibariyle yayınlanacak bir Windows 10 güvenlik güncellemesiyle eski Edge tarayıcısı kaldırılacak ve Chromium tabanlı olan kurulacak.

Zaten 9 Mart tarihi itibariyle eski Edge tarayıcısı için güvenlik desteği sona erdirilecekti. Bu bakımdan sonunun yaklaştığı anlaşılıyordu. Sisteminde yeni Edge tarayıcısı olanlar için güncelleme sadece eski tarayıcıyı kaldıracak.

https://www.engadget.com/microsoft-edge-legacy-phase-out-232116614.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.