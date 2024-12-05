Eski Playstation CEO'su: "Konsollar teknik sınıra ulaştı"

PC ve konsol farkı artık sona erdi
Layden, Eurogamer ile yaptığı röportajda, mevcut oyun konsollarının durumunu ele aldı ve bazı soruları yanıtladı. Layden'a göre, konsollar arasındaki güç farkı artık minimal seviyeye geriledi ve çoğu kullanıcı, teraflop veya ışın izleme gibi teknik detaylarla ilgilenmiyor. Bu nedenle eski PlayStation patronu, büyük bir jenerasyon sıçramasının bir daha asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyor.
Konsol savaşlarının sonu mu?
Bunun bir diğer nedeni de hem PlayStation hem de Xbox donanımlarındaki benzerlikler. Keza her iki konsol da AMD APU'dan güç alıyor. Layden’a göre donanımsal gelişmeler devam edecek olsa da, konsollar artık "nihai teknik spesifikasyonlarına" oldukça yakın. Dolayısıyla bu durum, konsol savaşının sonu olabilir. Hatta eski Playstation CEO'su, buna örnek olarak Sony'nin VHS formatı ve Betamax'ı gösterdi. Sonunda, sektör format konusunda bir araya geldi ve rekabet içerikle değişmiş oldu.
Son olarak Layden, birinci taraf Playstation oyunları için Sony'ninçoklu platform stratejisine de değindi. "Sony, eski PlayStation özel oyunlarını 18 ay sonra PC'ye taşıdığında bile kullanıcıların tepki gösterdiğini görüyoruz. Aynı oyunları Xbox'ta yayınlamak çok daha olumsuz bir tepkiyle karşılanacaktır." diyerek bu stratejinin zayıf bir ticari karar olacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ve bir dezanformasyon daha amacına ulaşmış...