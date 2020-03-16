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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Evden çalışanların sayısındaki artışı kaldıramayan Microsoft Teams çöktü

    Microsoft Teams uygulaması, Avrupa'da mesai saatinin başlangıcında yoğun talep yüzünden çöktü. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre mesajlaşma kısmında hâlâ problem yaşanıyor.
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    Windows
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Evden çalışanların sayısındaki artışı kaldıramayan Microsoft Teams çöktü
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    Microsoft’un şirketler için sohbet ve organizasyon aracı Teams, Avrupa’da mesai başlangıcıyla birlikte ağırlığı kaldıramayıp çöktü. Koronavirüs sebebiyle evden çalışmak zorunda kalan binlerce çalışan oturum açmaya çalışırken çöken Microsoft Teams, firmadan yapılan açıklamaya göre hâlâ mesajlaşma kısmında problemlere sahip.

    Microsoft’un uzaktan çalışmayı organize etmek üzere özelleşmiş uygulaması Teams, şimdiye kadar sunduğu özellikler ve kullanışlılığından çok çökmeleri ile gündeme geliyor. En son kısa zaman önce firma SSL sertifikalarını yenilemeyi unuttuğu için Microsoft Teams 3 saat civarı erişilemez hâlde kalmıştı. Microsoft Teams, firmalar yanında okullar tarafından da uzaktan eğitim amacıyla kullanılıyor ve bu çökme, eğitimi de sekteye uğrattı diyebiliriz. Uygulama koronavirüs salgını sebebiyle çok daha fazla önem kazanmışken böyle bir sıkıntı yaşanması firmanın imajı için hiç de olumlu olmadı.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak"

    Virüs salgını sebebiyle dünya çapında çevrimiçi servislere olan talep zirvelere oynuyor. Bu hafta sonu Steam, şimdiye kadar en yüksek anlık kullanıcı sayısına ulaşırken Xbox Live hizmeti de sebep doğrulanmasa da yükselen talep yüzünden kısa süre çökmüştü.



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    otemiz (Oğulcan ) 4 gün en beğenilen
    Çünkü deprem olunca Microsoft'tan patrona değil, Turkcell'den akrabalara ve ambulansa ulaşamadık
    Yanıtla +28
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    monacomen 4 gün
    Hayret henüz Microsoft Boykot diyen çıkmamış, Turkcell olsaydı burası boykottan çökerdi.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    s_mail (Özkan Tatlı) 4 gün monacomen
    ne kadar sığ bir düşünce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    otemiz (Oğulcan ) 4 gün en beğenilen
    Çünkü deprem olunca Microsoft'tan patrona değil, Turkcell'den akrabalara ve ambulansa ulaşamadık
    Yanıtla +28
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    programmer_onur (Onur ) 4 gün
    SSL sertifikayı yenilemeyi unutmak nedir arkadaş. Epic Fail'in kralı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 4 gün
    Hayret henüz Microsoft Boykot diyen çıkmamış, Turkcell olsaydı burası boykottan çökerdi.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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