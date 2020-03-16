Evden çalışanların sayısındaki artışı kaldıramayan Microsoft Teams çöktü

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Microsoft’un şirketler için sohbet ve organizasyon aracı Teams, Avrupa’da mesai başlangıcıyla birlikte ağırlığı kaldıramayıp çöktü. Koronavirüs sebebiyle evden çalışmak zorunda kalan binlerce çalışan oturum açmaya çalışırken çöken Microsoft Teams, firmadan yapılan açıklamaya göre hâlâ mesajlaşma kısmında problemlere sahip.

Microsoft’un uzaktan çalışmayı organize etmek üzere özelleşmiş uygulaması Teams, şimdiye kadar sunduğu özellikler ve kullanışlılığından çok çökmeleri ile gündeme geliyor. En son kısa zaman önce firma SSL sertifikalarını yenilemeyi unuttuğu için Microsoft Teams 3 saat civarı erişilemez hâlde kalmıştı. Microsoft Teams, firmalar yanında okullar tarafından da uzaktan eğitim amacıyla kullanılıyor ve bu çökme, eğitimi de sekteye uğrattı diyebiliriz. Uygulama koronavirüs salgını sebebiyle çok daha fazla önem kazanmışken böyle bir sıkıntı yaşanması firmanın imajı için hiç de olumlu olmadı.

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Virüs salgını sebebiyle dünya çapında çevrimiçi servislere olan talep zirvelere oynuyor. Bu hafta sonu Steam, şimdiye kadar en yüksek anlık kullanıcı sayısına ulaşırken Xbox Live hizmeti de sebep doğrulanmasa da yükselen talep yüzünden kısa süre çökmüştü.

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