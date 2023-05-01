Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Exynos’u canlandırmaya hazırlanıyor: Exynos 2500’den yeni detaylar geldi

    Geçtiğimiz yıllarda Galaxy S serisinde kullandığı Exynos işlemcilerle ciddi problemler yaşayan Samsung, Snapdragon işlemcilere yöneldi ancak firma, yakında Exynos’u baştan yaratmaya hazırlanıyor.
    Oy Ver
    Exynos 2500 işlemcisinin çekirdek detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda amiral gemi cihazlarında kullandığı Exynos yonga setleri ile ciddi problemler yaşayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 serisinin tüm versiyonlarında Snapdragon işlemcisi kullanmıştı. Firmanın bu kararı kullanıcıları memnun etse de Samsung, Exynos markasından vazgeçmiş değil.

    Exynos 2500, 4 adet Cortex-X5 çekirdeğine sahip olacak

    @OreXda tarafından Twitter’da paylaşılan gönderi, Exynos 2500’ün kümeleme sistemini detaylandırıyor. Rüya Takımı çip seti olarak adlandırılan Exynos 2500; 3.3GHz hızında çalışan bir Cortex-X5, 2.5GHz hızında çalışan 3 Cortex-X5 ve sayısı belirli olmayan miktarlarda Cortex-A730 ve Cortex-A520 çekirdeklerine sahip olacak. Cortex-A730 ve Cortex-A520 daha önce tanıtılmamış bir ARM dizaynı olduğundan, verimlilik çekirdeklerinin performansı hakkında yorum yapmak oldukça zor.

    Grafik tarafında ise bu çipin, AMD lisanslı özel yapım Samsung GPU’suna sahip olacağı belirtiliyor. Samsung’u amiral gemi mobil çip pazarına geri döndürecek olan Exynos 2500, muhtemelen Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtılacak. Samsung’un bu süreçte karşısına çıkacak olan Qualcomm işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 olacak. 8 Gen 4’un Apple M2 seviyesinde performans sunacağı belirtildiğinden Exynos 2500’ün de benzer bir performans sunması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zımba teli tetanoz yapar mı sınavda biri ölürse 500 puan h4 halojen ampul tavsiye türk telekom faturasız paketler franck muller saat orjinal nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız