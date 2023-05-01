Samsung, Exynos’u canlandırmaya hazırlanıyor: Exynos 2500’den yeni detaylar geldi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda amiral gemi cihazlarında kullandığı Exynos yonga setleri ile ciddi problemler yaşayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 serisinin tüm versiyonlarında Snapdragon işlemcisi kullanmıştı. Firmanın bu kararı kullanıcıları memnun etse de Samsung, Exynos markasından vazgeçmiş değil.

Snapdragon 8 Gen 3 test edildi 1 gün önce eklendi

Exynos 2500, 4 adet Cortex-X5 çekirdeğine sahip olacak

@OreXda tarafından Twitter’da paylaşılan gönderi, Exynos 2500’ün kümeleme sistemini detaylandırıyor. Rüya Takımı çip seti olarak adlandırılan Exynos 2500; 3.3GHz hızında çalışan bir Cortex-X5, 2.5GHz hızında çalışan 3 Cortex-X5 ve sayısı belirli olmayan miktarlarda Cortex-A730 ve Cortex-A520 çekirdeklerine sahip olacak. Cortex-A730 ve Cortex-A520 daha önce tanıtılmamış bir ARM dizaynı olduğundan, verimlilik çekirdeklerinin performansı hakkında yorum yapmak oldukça zor.

Grafik tarafında ise bu çipin, AMD lisanslı özel yapım Samsung GPU’suna sahip olacağı belirtiliyor. Samsung’u amiral gemi mobil çip pazarına geri döndürecek olan Exynos 2500, muhtemelen Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtılacak. Samsung’un bu süreçte karşısına çıkacak olan Qualcomm işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 olacak. 8 Gen 4’un Apple M2 seviyesinde performans sunacağı belirtildiğinden Exynos 2500’ün de benzer bir performans sunması bekleniyor.

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Exynos 2500 işlemcisinin çekirdek detayları ortaya çıktı