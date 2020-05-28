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    Exynos 992 yonga seti 5nm sürecinde gelecek

    Samsung’un 5nm sürecinde tasarladığı yeni Exynos 992 yonga seti Cortex-A78 işlemci çekirdeği ve Mali-G78 grafik birimini temel alacak. Yaz aylarında yeni yonga seti piyasaya çıkıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Exynos 992 yonga seti 5nm sürecinde gelecek

    ARM’ın geçtiğimiz gün yeni Cortex-A78 işlemci çekirdeği ve Mali-G78 grafik birimini tanıtmasının ardından yonga tasarımcılarının planları da ortaya çıkmaya başladı. Samsung yakın dönemde üst düzey bir Exynos yonga seti piyasaya sürecek.

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    Exynos 992 neler sunacak?

    Exynos 992 yonga seti firmanın 5nm sürecinde geliştirdiği ilk yongası olacak ve daha verimli bir enerji tüketimi sunacak. 5G standardının enerjiye aç yapısı karşısında Samsung bu şekilde tedbir almayı planlıyor.

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    Exynos 992 amiral gemisi altında konumlanacak zira ARM Cortex-A78 çekirdeklerinden oluşuyor. Qualcomm artık özelleştirilmiş çekirdek isteyenlere Cortex-X1 mimarisini sunuyor ve Exynos 1000 yonga setinde muhtemelen bu mimari yer alacak.

    Mali-G78 grafik birimi ile birlikte yonga setinin önceki nesle göre çok daha iyi bir performans sergileyeceğini söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte Exynos 992 yonga seti ilk olarak hangi cihazda kullanılacak bilinmiyor. Galaxy Note 20 serisi gündeme gelse de Cortex-X1 mimarisi daha makul zira Snapdragon 875 yonga setinde de bu mimari kullanılacak. Muhtemelen Pro olmayan Galaxy Note 20 modelinde Exynos 992 yonga seti görebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/28/samsung-exynos-992-5nm-chips-begin-mass-production-from-august-features-cortex-a78-and-mali-g78-gpu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 59 dk.
    Batarya ve şebeke çekim olayını halletmediği sürece çöp bir işlemci olacak, mecburiyetten s20+ kullanıyorum sd işlemcili note 10+ veya s20 ultra bulduğum gibi elden çıkaracam
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    spencermila (Hasan Saltık) 48 dk. Türbülans Havayolları A.Ş
    sahibindene bak hocam ben s20 ultrayı bu yüzden satmıştım oppo find x2 aldım kafam rahat
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