Exynos 992 yonga seti 5nm sürecinde gelecek

ARM’ın geçtiğimiz gün yeni Cortex-A78 işlemci çekirdeği ve Mali-G78 grafik birimini tanıtmasının ardından yonga tasarımcılarının planları da ortaya çıkmaya başladı. Samsung yakın dönemde üst düzey bir Exynos yonga seti piyasaya sürecek.

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Exynos 992 neler sunacak?

Exynos 992 yonga seti firmanın 5nm sürecinde geliştirdiği ilk yongası olacak ve daha verimli bir enerji tüketimi sunacak. 5G standardının enerjiye aç yapısı karşısında Samsung bu şekilde tedbir almayı planlıyor.

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Exynos 992 amiral gemisi altında konumlanacak zira ARM Cortex-A78 çekirdeklerinden oluşuyor. Qualcomm artık özelleştirilmiş çekirdek isteyenlere Cortex-X1 mimarisini sunuyor ve Exynos 1000 yonga setinde muhtemelen bu mimari yer alacak.

Mali-G78 grafik birimi ile birlikte yonga setinin önceki nesle göre çok daha iyi bir performans sergileyeceğini söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte Exynos 992 yonga seti ilk olarak hangi cihazda kullanılacak bilinmiyor. Galaxy Note 20 serisi gündeme gelse de Cortex-X1 mimarisi daha makul zira Snapdragon 875 yonga setinde de bu mimari kullanılacak. Muhtemelen Pro olmayan Galaxy Note 20 modelinde Exynos 992 yonga seti görebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2020/05/28/samsung-exynos-992-5nm-chips-begin-mass-production-from-august-features-cortex-a78-and-mali-g78-gpu/

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