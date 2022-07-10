F-16'larda kullanılacak Gökdoğan füzesi bu sene teslim edilecek

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TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirme çalışmaları süren Gökdoğan füzesinin testleri sürüyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan’ın radar arayıcı başlıklı test atışının görüntülerini paylaştı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk görüş ötesi hava-hava füzesi Gökdoğan, son testinde F-16 savaş uçağından atıldı ve testi başarıyla tamamladı.

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TÜBİTAK SAGE ayrıca görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan’ı geliştiriyor. Gökdoğan, Bozdoğan'a göre daha uzun menziliyle ve radar arayıcı başlık teknolojisiyle öne çıkıyor. Hali hazırda Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak.

Bu yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek

SSB Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan'ın atış testiyle ilgili paylaşımında şunları kaydetti:

"Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi özellikleri

Güdüm:

Katı-hal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi

At-unut özellikli akıllı güdüm

Gelişmiş karşı karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm

Veribağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği

Her açıdan atış ve birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği

Atıldıktan sonra kilitlenebilme

İtki&Kontrol:

Yüksek itki – az dumanlı katı yakıt teknolojisi

Yüksek Güvenilirlik ve Güvenlik seviyesine sahip tam Elektronik Roket Motoru Emniyetli Kurma ve Ateşleme Sistemi

Harp Başlığı:

En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı

Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa

Uyumluluk:

MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu

LAU-129 lançeri ile kullanılabilirlik



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