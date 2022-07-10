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    F-16'larda kullanılacak Gökdoğan füzesi bu sene teslim edilecek

    SSB Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen görüş ötesi hava-hava füzesi Gökdoğan'ın radar arayıcı başlıklı test atışının görüntülerini paylaştı. Gökdoğan füzesi özellikleri neler?
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    F-16'larda kullanılacak Gökdoğan füzesi bu sene teslim edilecek
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    TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirme çalışmaları süren Gökdoğan füzesinin testleri sürüyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan’ın radar arayıcı başlıklı test atışının görüntülerini paylaştı.

    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk görüş ötesi hava-hava füzesi Gökdoğan, son testinde F-16 savaş uçağından atıldı ve testi başarıyla tamamladı.

    TÜBİTAK SAGE ayrıca görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan’ı geliştiriyor. Gökdoğan, Bozdoğan'a göre daha uzun menziliyle ve radar arayıcı başlık teknolojisiyle öne çıkıyor. Hali hazırda Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak.

    Bu yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek

    SSB Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan'ın atış testiyle ilgili paylaşımında şunları kaydetti:

    "Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

    Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi özellikleri

    • Güdüm:

    Katı-hal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi

    At-unut özellikli akıllı güdüm

    Gelişmiş karşı karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm

    Veribağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği

    Her açıdan atış ve  birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği

    Atıldıktan sonra kilitlenebilme

    • İtki&Kontrol:

    Yüksek itki – az dumanlı katı yakıt teknolojisi

    Yüksek Güvenilirlik ve Güvenlik seviyesine sahip tam Elektronik Roket Motoru Emniyetli Kurma ve Ateşleme Sistemi

    • Harp Başlığı:

    En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı

    Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa

    • Uyumluluk:

    MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu

    LAU-129  lançeri ile kullanılabilirlik
     

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

    Profil resmi
    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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