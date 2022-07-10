F-16'larda kullanılacak Gökdoğan füzesi bu sene teslim edilecek

- Bu yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek
- Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi özellikleri
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TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirme çalışmaları süren Gökdoğan füzesinin testleri sürüyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan’ın radar arayıcı başlıklı test atışının görüntülerini paylaştı.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk görüş ötesi hava-hava füzesi Gökdoğan, son testinde F-16 savaş uçağından atıldı ve testi başarıyla tamamladı.
TÜBİTAK SAGE ayrıca görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan’ı geliştiriyor. Gökdoğan, Bozdoğan'a göre daha uzun menziliyle ve radar arayıcı başlık teknolojisiyle öne çıkıyor. Hali hazırda Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak.
Bu yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek
SSB Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan'ın atış testiyle ilgili paylaşımında şunları kaydetti:
"Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."
Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi özellikleri
- Güdüm:
Katı-hal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi
At-unut özellikli akıllı güdüm
Gelişmiş karşı karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm
Veribağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği
Her açıdan atış ve birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği
Atıldıktan sonra kilitlenebilme
- İtki&Kontrol:
Yüksek itki – az dumanlı katı yakıt teknolojisi
Yüksek Güvenilirlik ve Güvenlik seviyesine sahip tam Elektronik Roket Motoru Emniyetli Kurma ve Ateşleme Sistemi
- Harp Başlığı:
En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı
Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa
- Uyumluluk:
MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu
LAU-129 lançeri ile kullanılabilirlik
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...