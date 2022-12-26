Epic Games mağazasında 159TL’lik oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Biraz kısır başladığı günlük hediye oyun kampanyasında Epic Games mağazası adeta ters köşe yaptı. Metro Last Light Redux ve Death Stranding oyunlarının ardından şimdi de F.I.S.T. ücretsiz oldu.

F.I.S.T. nasıl bir oyun?

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch geçen yıl piyasaya sürülmüştü. TiGames tarafından geliştirilen F.I.S.T. oyunu metroidvania türünde. Yüksek puanlar alan yapım Makine Ordusu tarafından işgal edilen Torch City’de geçiyor.

Death Stranding oyunu ücretsiz 23 sa. önce eklendi

Eski asker Rayton olarak mafya, asiler ve ordu arasındaki daha büyük bir entrikadan kurtulmanız gerekiyor. Mekanik yumruğunuz ile birlikte Yumruk (Fist), Matkap (Drill) ve Kırbaçta (Whip) ustalaşarak düşmanları bertaraf etmeniz gerekiyor. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oyunu Steam üzerinde 159TL.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

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F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch bugün ücretsiz