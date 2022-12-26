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    Anlık Bildirim

    Epic Games mağazasında 159TL’lik oyun ücretsiz

    Epic Games mağazasının bugün hediye ettiği oyun F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch yapımı oldu. Metroidvania aksiyon türündeki yapım geçen yıl oldukça beğenilmişti. 
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Biraz kısır başladığı günlük hediye oyun kampanyasında Epic Games mağazası adeta ters köşe yaptı. Metro Last Light Redux ve Death Stranding oyunlarının ardından şimdi de F.I.S.T. ücretsiz oldu.

    F.I.S.T. nasıl bir oyun?

    F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch geçen yıl piyasaya sürülmüştü. TiGames tarafından geliştirilen F.I.S.T. oyunu metroidvania türünde. Yüksek puanlar alan yapım Makine Ordusu tarafından işgal edilen Torch City’de geçiyor.

    Eski asker Rayton olarak mafya, asiler ve ordu arasındaki daha büyük bir entrikadan kurtulmanız gerekiyor. Mekanik yumruğunuz ile birlikte Yumruk (Fist), Matkap (Drill) ve Kırbaçta (Whip) ustalaşarak düşmanları bertaraf etmeniz gerekiyor. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oyunu Steam üzerinde 159TL.

    F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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