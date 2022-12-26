Epic Games mağazasında 159TL’lik oyun ücretsiz

F.I.S.T. nasıl bir oyun?
F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch geçen yıl piyasaya sürülmüştü. TiGames tarafından geliştirilen F.I.S.T. oyunu metroidvania türünde. Yüksek puanlar alan yapım Makine Ordusu tarafından işgal edilen Torch City’de geçiyor.
Eski asker Rayton olarak mafya, asiler ve ordu arasındaki daha büyük bir entrikadan kurtulmanız gerekiyor. Mekanik yumruğunuz ile birlikte Yumruk (Fist), Matkap (Drill) ve Kırbaçta (Whip) ustalaşarak düşmanları bertaraf etmeniz gerekiyor. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oyunu Steam üzerinde 159TL.
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d