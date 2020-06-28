Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, eski haber paylaşan kullanıcıları uyaracak

    Sosyal medya devi Facebook, güncelliğini kaybetmiş eski haberleri paylaşan kullanıcılarına uyarı göstererek bu kararı gözden geçirmelerini isteyecek.
    2 sa.
    232
    4
    2
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Facebook, eski haber paylaşan kullanıcıları uyaracak
    Tam Boyutta Gör

    Facebook, 90 günden daha eski haber makalelerini paylaşan kullanıcılarını bir bildirim ekranıyla uyaracak. Sosyal medya devinin bu kararı almasının nedeni ise, kullanıcıların paylaşacakları içerikle ilgili bilinçli olarak karar vermesini sağlamak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook, platformda haberleri yayınlanan içerik üreticilerine para ödeyebilir

    Ayrıca Bkz. "Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı"

    COVID-19 ile ilgili paylaşımlara da düzenleme gelecek

    Paylaşılacak olan makale 90 günden eski ise, paylaş düğmesine tıklayınca bir bildirim ekranı belirecek ve makalenin eski olduğu belirtilecek. Kullanıcı buna rağmen söz konusu içeriği paylaşmak isterse, bu işlemi gerçekleştirebilmesine izin verileceğini de belirtelim. Facebook'un konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmiş:

    "Geçtiğimiz birkaç ay boyunca yaptığımız araştırmalar, bir makalenin güncelliğinin, insanların ne okuyacaklarına, güveneceklerine ve paylaşacaklarına karar vermelerine yardımcı olan önemli bir bağlam parçası olduğunu keşfetmemizi sağladı."

    Facebook, eski haber paylaşan kullanıcıları uyaracak
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medya devi ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde bildirim ekranlarının diğer kullanımlarını test edeceğini de açıkladı. COVID-19'dan bahseden bağlantılar ile ilgili olarak şirket, bağlantının kaynağı hakkında bilgi sağlayan ve insanları yetkili sağlık bilgileri için COVID-19 Bilgi Merkezi'ne yönlendiren benzer bir bildirim ekranını da kullanıma sunacak.



    https://about.fb.com/news/2020/06/more-context-for-news-articles-and-other-content/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax (Hasan ) 44 dk.
    twitter yalan haber olarak işaretler youtube covid diyerek işaretliyor facebook haber eski diye işaretler tamam güzel düşünceler doğruda olabilir bazı noktalarda ama tehlikenin farkında mısınız yakında bu adamlar kafası eserse kendi fikirleri dışında herhangi bir bilgi video veri içeren her şeyi engellemenin altyapısına sahip bu da fikirlere vurulacak en büyük darbe olacak gelecek hiç parlak değil kağıt gitgide azalıyor gazete kitap azalıyor bunlar biterse ne olur sadece veri ve yanlış ellerde ne olur belli değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Yeni gundem onemli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Biyolojik olarak bozunabilir maddeden robot üretildi 52 dk. Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığının tasarımı ortaya çıktı 1 sa. Intel Lakefield işlemcisi tek çekirdekte selefinden %67 yavaş 1 sa. Honor 30 Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu 1 sa. Redmi Note 9 Pro elimizde | İlk izlenimler, Note 8 Pro ile ilk düello 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Facebook, eski haber paylaşan kullanıcıları uyaracak Sonraki iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı 4 sa. Samsung Galaxy S20 serisi, yeni yazılım güncellemesi aldı 5 sa. OnePlus, 2 Temmuz'da üç yeni TV duyuracağını doğruladı: İşte bilinenler 7 sa. NASA, yüzünüze dokunacağınız zaman sizi uyaran kolye geliştirdi 8 sa. İthal ürünlere gümrük vergisinde yeni güncelleme 8 sa. Az bilinen 10 iOS 14 özelliği 9 sa. Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık holografik sese odaklanıyor 10 sa. Apple Silicon yongalarını Basemark testleri ile değerlendirebileceğiz 11 sa. Philips ses sistemi entegre dev bir monitör tanıttı 11 sa. BIGSOFTI flaş aksesuarı büyük ilgi görüyor 20 sa. Bol ödüllü RPG Disco Elysium’un dizisi geliyor 21 sa. Boeing 737 MAX’ı yeniden gökyüzüne çıkaracak sertifikasyon uçuşu, yakında gerçekleştirilebilir 21 sa. Logitech G332 SE oyuncu kulaklığı inceleme 21 sa. Snapdragon 865+ için sayılı günler kaldı 22 sa. Çinli Geely, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini tanıttı: Hao Yue 22 sa. Intel, Alder Lake’in soketini doğruladı 23 sa. Panerai 70 yıl garantili yeni modellerini duyurdu 23 sa. Xiaomi'nin konuşma tanıma özellikli mouse'una büyük ilgi 1 gün Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir 1 gün İyileşen hasta sayısında artış var (27 Haziran) Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi