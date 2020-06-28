Facebook, eski haber paylaşan kullanıcıları uyaracak

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Facebook, 90 günden daha eski haber makalelerini paylaşan kullanıcılarını bir bildirim ekranıyla uyaracak. Sosyal medya devinin bu kararı almasının nedeni ise, kullanıcıların paylaşacakları içerikle ilgili bilinçli olarak karar vermesini sağlamak.

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COVID-19 ile ilgili paylaşımlara da düzenleme gelecek

Paylaşılacak olan makale 90 günden eski ise, paylaş düğmesine tıklayınca bir bildirim ekranı belirecek ve makalenin eski olduğu belirtilecek. Kullanıcı buna rağmen söz konusu içeriği paylaşmak isterse, bu işlemi gerçekleştirebilmesine izin verileceğini de belirtelim. Facebook'un konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmiş:

"Geçtiğimiz birkaç ay boyunca yaptığımız araştırmalar, bir makalenin güncelliğinin, insanların ne okuyacaklarına, güveneceklerine ve paylaşacaklarına karar vermelerine yardımcı olan önemli bir bağlam parçası olduğunu keşfetmemizi sağladı."

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Sosyal medya devi ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde bildirim ekranlarının diğer kullanımlarını test edeceğini de açıkladı. COVID-19'dan bahseden bağlantılar ile ilgili olarak şirket, bağlantının kaynağı hakkında bilgi sağlayan ve insanları yetkili sağlık bilgileri için COVID-19 Bilgi Merkezi'ne yönlendiren benzer bir bildirim ekranını da kullanıma sunacak.

https://about.fb.com/news/2020/06/more-context-for-news-articles-and-other-content/

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