Facebook Messenger artık Facebook hesabı gerektirecek

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Mobil iletişim araçları arasında Facebook’un da desteği ile en çok kullanılan uygulamalardan birisi haline gelen Messenger bugüne kadar telefon numaranız ile yeni bir hesap açma imkanı veriyordu ancak artık işler değişti.

Yine Facebook hesabı istiyor

Messenger uygulaması 2011 yılından bu yana bağımsız olarak çalışıyordu. 2014 yılında ana Facebook uygulamasından tamamen çkarılan sohbet bölümü, kullanıcıların zorunlu olarak Messenger uygulamasına geçiş yapmasını sağlamıştı.

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Ne var ki Facebook’un Messenger uygulamasını ana uygulamaya yeniden entegre etmek istediği biliniyor. Facebook beta sürümlerinde sohbet modülü kısıtlı özelliklerle test edilmeye başlandı. Facebook sohbet platformlarının tek çatı altında toplama planının bir parçası olan bu entegrasyon önemli bir değişikliği de beraberinde getirdi.

2014 yılından bu yana Messenger uygulamasına telefon numarası ile kayıt olunabiliyordu. Böylece Facebook hesabı olmadan arkadaş listesi ile sohbet edebiliyordunuz. Son yapılan değişiklikle ise yeni Messenger üyelikleri için Facebook hesabı istenmeye başladı. Mevcut kullanıcılar için ise Facebook hesabı istenmiyor.

Facebook yaptığı açıklamada Messenger kullanıcılarının büyük çoğunluğunun Facebook hesabının olduğunu ve bu nedenle sohbet uygulamasına girişi daha kolay hale getirmek istediklerini belirtti.

https://www.ubergizmo.com/2019/12/facebook-messenger-now-requires-facebook-account/