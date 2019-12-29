Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Messenger artık Facebook hesabı gerektirecek

    Facebook Messenger uygulamasına yeni üye olmayı düşünüyorsanız artık sadece telefon numaranız yeterli olmayacak. Bir Facebook hesabına da sahip olmanız gerekiyor.
    53 dk.
    149
    12
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Facebook Messenger artık Facebook hesabı gerektirecek
    Tam Boyutta Gör

    Mobil iletişim araçları arasında Facebook’un da desteği ile en çok kullanılan uygulamalardan birisi haline gelen Messenger bugüne kadar telefon numaranız ile yeni bir hesap açma imkanı veriyordu ancak artık işler değişti.

    Yine Facebook hesabı istiyor

    Messenger uygulaması 2011 yılından bu yana bağımsız olarak çalışıyordu. 2014 yılında ana Facebook uygulamasından tamamen çkarılan sohbet bölümü, kullanıcıların zorunlu olarak Messenger uygulamasına geçiş yapmasını sağlamıştı.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Ne var ki Facebook’un Messenger uygulamasını ana uygulamaya yeniden entegre etmek istediği biliniyor. Facebook beta sürümlerinde sohbet modülü kısıtlı özelliklerle test edilmeye başlandı. Facebook sohbet platformlarının tek çatı altında toplama planının bir parçası olan bu entegrasyon önemli bir değişikliği de beraberinde getirdi.

    2014 yılından bu yana Messenger uygulamasına telefon numarası ile kayıt olunabiliyordu. Böylece Facebook hesabı olmadan arkadaş listesi ile sohbet edebiliyordunuz. Son yapılan değişiklikle ise yeni Messenger üyelikleri için Facebook hesabı istenmeye başladı. Mevcut kullanıcılar için ise Facebook hesabı istenmiyor.

    Facebook yaptığı açıklamada Messenger kullanıcılarının büyük çoğunluğunun Facebook hesabının olduğunu ve bu nedenle sohbet uygulamasına girişi daha kolay hale getirmek istediklerini belirtti.



    https://www.ubergizmo.com/2019/12/facebook-messenger-now-requires-facebook-account/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Anker’den iPhone 11 için flaş aksesuarı 53 dk. GÖRÜNTÜLENEN Facebook Messenger artık Facebook hesabı gerektirecek Sonraki SK Hynix ilk 128 katmanlı SSD ürünleri CES 2020 fuarına geliyor. 1 sa. Profesyonel bir çekimde Macbook Pro 16 kullanmak! (8K Ultra HD video) 1 sa. Huawei, Google Play Servisleri ile rekabeti kızıştırıyor 3 sa. Yeni PlayStation kontrolcüsü patent alırken görüntülendi 3 sa. Intel dizüstüler için yeni bir soğutma çözümü hazırlığında 3 sa. Google Pixel 4a kamera delikli ekranla gelecek 11 sa. Rusya, hipersonik silah sistemi Avangard’ın hazır olduğunu duyurdu 12 sa. Tesla, Çin’de ürettiği Model 3’lerin teslimatına nihayet pazartesi günü başlıyor 13 sa. 2019 yılının en iyi fotoğrafları yayımlandı 13 sa. Shadow Tactics bugün bedava 14 sa. 2019 yılının en iyi filmleri 15 sa. Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor 16 sa. Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi 16 sa. Bahamalar Merkez Bankası Dijital Dolar'ı tanıttı 17 sa. Apple ve Sharp, Japan Display'in ekran üretim tesisini almak için harekete geçti 17 sa. NASA, Mars 2020 gezgini ile Kızıl Gezegenin antik dönemini araştıracak 18 sa. Spotify, 2020 yılından itibaren politik reklamları yayınlamayacağını açıkladı 19 sa. Samsung Galaxy S11+ kamera tasarımı ile karşımızda 19 sa. Ripple'ın yatırım ve geliştirme kolu, Ripple'ın küresel ekonomiyi değiştireceğini iddia ediyor 20 sa. Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: NovaBuds Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü
    DonanımHaber
    Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muht...
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim