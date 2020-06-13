Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, Messenger için Face ID özelliğini test ediyor

    Facebook Messenger, firma tarafından yapılan açıklamaya göre gelen kutusunu şifreyle koruma özelliğini test ediyor. Test şimdilik iPhone kullanıcılarıyla sınırlı ve çok sayıda seçenek sunuyor.
    2 sa.
    188
    9
    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Facebook, Messenger için Face ID özelliğini test ediyor

    Facebook Messenger, kullanıcılarının gelen kutularını korumaları için farklı şifreleme yöntemlerini test ediyor. Bu yöntemler arasında Face ID ve sıradan şifre yer alıyor. Özellik şimdilik tahmin edeceğiniz üzere kısıtlı bir iPhone kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor.

    Diğer mesajlaşma uygulamalarında var olan gelen kutusunu kilitleme özelliği, Facebook Messenger’a da dâhil olarak kullanıcıları mutlu edecek. Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre firma, kullanıcılara kişisel mesajlarını korumak için daha fazla seçenek sunmayı istiyor.

    Ayrıca Bkz. "WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor"

    Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, ayarlayabildikleri süre kadar aktif olmadıklarında gelen kutusu kilitleniyor. Son zamanlarda Zoom’un güvenlik skandallarının artışıyla birlikte kullanıcılar, güvenli mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Signal, Telegram ve benzeri uygulamaların popülerliği, bu dönemde arttı. Facebook Messenger ise firmanın yakın zamandaki çabalarıyla güvenlik seviyesini artırmış olsa da hâlâ uçtan uca şifreleme özelliği sadece Gizli Sohbet kısmında bulunuyor, genel sistemde değil. Firma, bunu değiştirmeyi planlasa da değişikliklerin yakında olmayacağı kesin.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Wing ve kütüphane işbirliği, çocuklara İHA ile kitap teslim ediyor 54 dk. iPhone 12'ler için ekran üreten BOE, Apple'ın istediği kaliteyi yakalayamıyor 1 sa. Süper Lig maçları dijital seyirci sesiyle başladı 1 sa. Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Facebook, Messenger için Face ID özelliğini test ediyor Sonraki Google Files, dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz 'Güvenli Klasör' üzerinde çalışıyor 4 sa. WarnerMedia, HBO Go'yu kapatıyor 5 sa. 30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı 6 sa. Matrix 4'ten üzücü haber: Tam bir yıl ertelendi 6 sa. Jim Keller Intel’den ayrıldı 7 sa. Asus gürültü engelleyen mikrofon aparatını duyurdu 7 sa. Death Stranding PC sürümünden yeni görüntüler geldi 8 sa. Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi 8 sa. Rovio bu kez bir gizem bulma ve renk eşleştirme oyunu ile karşımızda 15 sa. Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi 20 sa. Bakan açıkladı: Elektrikli traktör bu yıl üretilecek 20 sa. Samsung Galaxy Tab S7 görselleri sızdırıldı 21 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden 1000’i geçti (12 Haziran) 21 sa. Samsung 980 Pro yakında gelebilir 21 sa. Excalibur bilgisayar alana Xbox Game Pass hediye 22 sa. Nokia 9 PureView kamerasında imzası olan Light firması sektörden çekiliyor 22 sa. PKB 5000 klavye sektörde devrim yapma iddiasında 23 sa. MATIC ve MANA blok zincirleri oyun geliştiricilere kucak açıyor 23 sa. Bir başyapıt! The Last of Us Part II - İnceleme (Spoiler Yok) 23 sa. The Last of Us Part II incelemeleri, muazzam bir oyunun hayranları beklediğini söylüyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi