Facebook, Messenger için Face ID özelliğini test ediyor

Facebook Messenger, kullanıcılarının gelen kutularını korumaları için farklı şifreleme yöntemlerini test ediyor. Bu yöntemler arasında Face ID ve sıradan şifre yer alıyor. Özellik şimdilik tahmin edeceğiniz üzere kısıtlı bir iPhone kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor.

Diğer mesajlaşma uygulamalarında var olan gelen kutusunu kilitleme özelliği, Facebook Messenger’a da dâhil olarak kullanıcıları mutlu edecek. Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre firma, kullanıcılara kişisel mesajlarını korumak için daha fazla seçenek sunmayı istiyor.

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Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, ayarlayabildikleri süre kadar aktif olmadıklarında gelen kutusu kilitleniyor. Son zamanlarda Zoom’un güvenlik skandallarının artışıyla birlikte kullanıcılar, güvenli mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Signal, Telegram ve benzeri uygulamaların popülerliği, bu dönemde arttı. Facebook Messenger ise firmanın yakın zamandaki çabalarıyla güvenlik seviyesini artırmış olsa da hâlâ uçtan uca şifreleme özelliği sadece Gizli Sohbet kısmında bulunuyor, genel sistemde değil. Firma, bunu değiştirmeyi planlasa da değişikliklerin yakında olmayacağı kesin.

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