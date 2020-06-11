Facebook Messenger Kids, Türkiye’de

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Facebook’un çocukların mesajlaşması ve görüntülü görüşmesi için geliştirdiği Messenger Kids uygulaması bugün itibariyle Türkiye’de iOS ve Android platformları için indirilmeye sunuldu. Yurt dışında 2017 yılında faaliyete başlayan Messenger Kids, koronavirüs nedeniyle çocukların dijital konferans uygulamalarını kullanmaya başlaması nedeniyle Türkiye’de kullanıma açıldı.

Messenger Kids, ebeveynler için çocuklarına yönelik kapsamlı kontrol özellikleri sunuyor. Uygulama çocuklarının sadece ebeveynlerinin onayladığı kişilerle konuşmasına izin veriyor. Ebeveynler çocukların uygulamayı hangi günlerde ve saat aralıklarında kullanabileceğini belirleyebiliyor. Çocuklar uygulama içerisinden arkadaşlarıyla oyun oynayabiliyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamada reklam ve uygulama içi satın alma bulunmuyor.

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Messenger Kids, 13 yaş altındaki çocukların güvenli bir şekilde arkadaşlarıyla görüşmesini sağlıyor. Uygulamayı App Store ve Play Store’dan indirebilirsiniz.

Messenger Kids – The Messaging App for Kids Facebook Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://apps.apple.com/us/app/messenger-kids/id12857131719

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