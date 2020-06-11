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    Facebook Messenger Kids, Türkiye’de

    Facebook'un 13 yaş altındaki çocukların güvenli görüşme yapabilmesi için tasarladığı Messenger Kids uygulaması Türkiye'de kullanıma sunuldu. Messenger Kids özellikleri ve indirme linki burada.
    1 sa. (Son Güncelleme: 25 dk.)
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook Messenger Kids, Türkiye’de
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    Facebook’un çocukların mesajlaşması ve görüntülü görüşmesi için geliştirdiği Messenger Kids uygulaması bugün itibariyle Türkiye’de iOS ve Android platformları için indirilmeye sunuldu. Yurt dışında 2017 yılında faaliyete başlayan Messenger Kids, koronavirüs nedeniyle çocukların dijital konferans uygulamalarını kullanmaya başlaması nedeniyle Türkiye’de kullanıma açıldı.

    Messenger Kids, ebeveynler için çocuklarına yönelik kapsamlı kontrol özellikleri sunuyor. Uygulama çocuklarının sadece ebeveynlerinin onayladığı kişilerle konuşmasına izin veriyor. Ebeveynler çocukların uygulamayı hangi günlerde ve saat aralıklarında kullanabileceğini belirleyebiliyor. Çocuklar uygulama içerisinden arkadaşlarıyla oyun oynayabiliyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamada reklam ve uygulama içi satın alma bulunmuyor.

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    Messenger Kids, 13 yaş altındaki çocukların güvenli bir şekilde arkadaşlarıyla görüşmesini sağlıyor. Uygulamayı App Store ve Play Store’dan indirebilirsiniz.

    Messenger Kids – The Messaging App for Kids Messenger Kids – The Messaging App for Kids Messenger Kids – The Messaging App for Kids Messenger Kids – The Messaging App for Kids Facebook Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

    https://apps.apple.com/us/app/messenger-kids/id12857131719



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 sa.
    Koca dunya nufusu yetmedi. Simdi de cocuklari izleyecek Facebook.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    RAIZEN 32 dk. alprkrkmz
    Daha çok popüler kitleye oynuyor Facebook. İnsanlar çocuklarının sosyal medyada güvenli şekilde takılmasını istiyordu, Facebook da talebe karşı arzını oluşturdu. Tabi bunun meyvesi olarak da çocukları küçük yaştan manipüle edebilecek.
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