Tam Boyutta Gör Meta'nın TikTok tarzı dikey videoları zenginleştirmeye yönelik çabaları devam ediyor. Öyle ki sosyal medya platformu, 2017 yılında tanıtılan Facebook Watch ile dizi, film veya programlara olanak tanımıştı. Şimdi de Meta, Reels, canlı ve uzun video içeriklerini tek çatı altında bir araya getirdi. İşte Facebook'a eklenecek yeni özellikler ve daha fazlası

Facebook Watch yenileniyor

Meta, Facebook’ta yapılan güncelleme ile video desteğini büyük oranda genişletti. Yeni güncelleme kapsamında daha önce Facebook Watch olarak bilinen video sekmesi, artık ''Video'' olarak değişti ve Facebook'taki tüm video içeriği için merkez haline geldi. Böylece kullanıcılar, tek bir sekme üzerinden Reels, uzun ve canlı videolara kolay bir şekilde erişebiliyor.

Video sekmesine ek olarak Meta, düzenleme araçlarını Reels'ten Facebook akışına getiriyor. Bu araçlar, videolara ses, metin ve müzik ekleyerek kullanıcılara daha geniş bir kişiselleştirebilme imkanı sunacak. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden HDR video yüklemelerine ek olarak Facebook, Instagram Reels videolarına etkileşim fırsatı tanıyacak.

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Yeni Video sekmesi ve düzenleme seçeneklerinin Facebook’un Android ve iOS uygulamasında halihazırda erişime açıldığını belirtelim. Görünüşe göre Meta, Threads uygulaması popülerlik kazanırken sosyal medya platformlarında video içeriğine odaklanmaya devam edecek. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Facebook, Reels ve video odaklı güncelleme aldı: İşte yenilikler