Facebook, Reels ve video odaklı güncelleme aldı: İşte yenilikler

Facebook Watch yenileniyor
Meta, Facebook’ta yapılan güncelleme ile video desteğini büyük oranda genişletti. Yeni güncelleme kapsamında daha önce Facebook Watch olarak bilinen video sekmesi, artık ''Video'' olarak değişti ve Facebook'taki tüm video içeriği için merkez haline geldi. Böylece kullanıcılar, tek bir sekme üzerinden Reels, uzun ve canlı videolara kolay bir şekilde erişebiliyor.
Yeni Video sekmesi ve düzenleme seçeneklerinin Facebook’un Android ve iOS uygulamasında halihazırda erişime açıldığını belirtelim. Görünüşe göre Meta, Threads uygulaması popülerlik kazanırken sosyal medya platformlarında video içeriğine odaklanmaya devam edecek. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)