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    Meta, Instagram ve Facebook yüzünden günlük 100 bin dolar ceza ile karşı karşıya

    Instagram ve Facebook’un çatı şirketi olan Meta, önemli bir ceza ile karşı karşıya: 'Bunun yasadışı olduğu o kadar açık ki, şimdi ve derhal müdahale etmemiz gerekiyor.'
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    Meta, günlük 100 bin dolar ceza ile karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Norveç'in veri koruma düzenleyicisi bugün yaptığı bir basın açıklamasında Meta'nın Instagram ve Facebook kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiğini söyledi. Eğer Meta, düzeltici önlemler almazsa, 4 Ağustos'tan 3 Kasım'a kadar her gün için bir milyon kron (100.000 $) para cezasına çarptırılacak. Norveç'in gizlilik komisyonu Datatilsynet'in başkanı Tobias Judin, "Bunun yasadışı olduğu o kadar açık ki, şimdi ve derhal müdahale etmemiz gerekiyor" dedi.

    Meta'nın başı Avrupa'da dertte

    Norveçli düzenleyici kurum, Avrupa mahkemesinin Meta'nın reklam için konum, davranış ve daha fazlası gibi kullanıcı verilerini toplamasını yasaklayan kararının ardından harekete geçerek bu karara vardı. Datatilsynet, eylemlerini Avrupa Veri Koruma Kurulu'na havale etti, bu da cezayı Avrupa çapında genişletebilir. Bu arada Norveç’in Avrupa tek pazarı üyesi olduğunu ancak teknik olarak AB üyesi olmadığını da belirtelim.

     

    Meta, Reuters'e yaptığı açıklamada Datatilsynet'in kararını incelediğini ve kararın hizmetlerini hemen etkilemeyeceğini söyledi. Bir Meta sözcüsü konuya dair "Yasal dayanaklarla ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyor ve işletmeler bu alanda düzenleyici kesinlik eksikliğiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

    Meta, veri gizliliği konusunda attığı adımlar nedeniyle Avrupa genelinde baskı görüyor. Bu ayın başlarında İrlanda'nın veri düzenleyicisi (DPC) Meta'nın davranışsal reklamcılık için kullanıcı verilerini toplayamayacağına karar verdi. Mayıs ayında ise AB, kullanıcı verilerini ABD'deki sunucularına aktardığı için Meta’yı 1,2 milyar Euro (1,3 milyar dolar) gibi rekor bir cezaya çarptırıldı. Buna ek olarak, Meta'nın yeni Twitter rakibi Threads, gizlilik endişeleri nedeniyle henüz Avrupa Birliği'nde kullanılamıyor. Hatta Meta, AB kullanıcılarının yeni sosyal medya sitesine bir VPN ile erişmesini engelleyecek kadar da ileri gitti.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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