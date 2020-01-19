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    Facebook, şirkete ait uygulamalara karanlık mod desteğini bir türlü getiremiyor

    Sosyal medya devi Facebook, başta mobil uygulaması ve WhatsApp'a karanlık mod desteği getirmek için yoğun çaba sarfediyor. Ancak gelen haberler henüz başaramadığı yönünde.
    3 gün
    1,7b
    1
    13
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Karanlık mod, son zamanlarda pil tasarrufu ve göz sağlığımız için oldukça önem taşımaya başladı. Birçok şirket, uygulamalarına karanlık mod desteğini ekledi ancak Facebook'un bu konuda oldukça gerilerde kaldığını söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek"

    Hatalarla dolu

    Uzunca bir süredir hem Facebook, hem de şirketin sahibi olduğu WhatsApp uygulamasına karanlık mod desteğinin ekleneceği belirtiliyordu. Şirket kısıtlı bir kullanıcı grubunda Facebook'un karanlık modunu test etmeye başladı ancak sonucun skandal olduğu söylenebilir. Görsellerde de görebileceğiniz üzere Facebook'un karanlık mod özelliği, uygulama geneline tam olarak yansımıyor ve yarım yamalak bir karanlık mod sunuyor.

    Facebook gibi milyarlarca dolarlık bir şirketin, henüz karanlık mod özelliğini aktif duruma getirememesi ve bu modun hatalarla dolu olması ise son derece garip. WhatsApp'da da benzer sorunların olduğu düşünülürse, bir müddet daha Facebook uygulamalarına karanlık modun gelmesini bekleyeceğimizi söyleyebiliriz. Bakalım şirket kullanıcılara bu müjdeli haberi ne zaman verebilecek?



    https://mspoweruser.com/facebook-might-not-get-dark-mode-support-any-time-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Silent Guardian 3 gün en beğenilen
    Ne karanlık modmuş be Biri de yazmış Whatsapp bile kullanmıyorum diye, ya Mailden çok whatsappın kullanıldığı dönemde Whatsapp kullanmadan yaşayabiliyorsan ne mutlu sana. Zannedersem keşiş falansın?
    Ne karanlık modmuş be [resim] Biri de yazmış Whatsapp bile kullanmıyorum diye, ya Mailden çok whatsappın kullanıldığı dönemde Whatsapp kullanmadan yaşayabiliyors...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Tall Man 3 gün
    Ciddi ciddi 100 milyar dolarlık şirketin karanlık mod getiremediğine inanan bir editör var ve bunu donanım haber'de paylaşıyor.
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    alemburda34 1 gün
    valla whatsapp özellikle karanlık odadayken açamıyorum olduğu kadar yarımda olsun versinler artık
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    kuasudba 2 gün yeni yorumcu
    karanlık mod gereksiz diyen tipler telefonu geceleyin hiç kullanmıyor herhalde. gözlerim kanıyor beyaz bir sayfa açılınca.



    1. mavi filtresi

    2. karanlık mod.



    hiçbir şeye değişmem.
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    Silent Guardian 1 gün kuasudba
    Zannedersem gece modu olmadan evvel kullanmıyordunuz telefonu geceleri? Ben kendimi bildim bileli mavi ekran filtresi dediğiniz filtreyi kullanıyorum. Telefonda night shift, pcde flux. Göz kuruluğum da olduğundan bi süre sonra yanmaya başlıyor. Ama gece modunu hiç aramıyorum, mavi ekran filtresi yeterli geliyor.
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    Shoresh 2 gün
    ben kendi uygulamama bir gecede hazırladım karanlık modu, alt tarafı bir kaç renk değişecek..
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    bkaakco 2 gün
    İnsanın doyumsuzluğunun bir göstergesi bu da. Yakında mavi mod, kırmızı mod falan da çıkarsa şaşırmam. Bence her uygulamada güzel gitmiyor. Tarayıcılarda sevmiyorum, gizli sekme havası veriyor.
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    SuperVisör 2 gün
    FORUMDONIMHABER bu işte öncü face çalışanları beceriksiz gelsinler biz ögretelim fdhbr olarak
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    hakikidaredevil 2 gün
    bunun sebebini canı gönülden merak ediyorum. telegram'ı neredeyse istediğiniz renge ayarlayabiliyorsunuz. ki telegram'ın çok daha ferah bi arayüzü var ve whatsapp'a kıyasla daha tepkisel çalışıyor. Milyar dolarlık şirkete neden daha iyi bir uygulama yapamıyorsunuz dahi demiyorum ama nasıl oluyor da bir karanlık mod ekleyemiyorsunuz abi. insan hayret ediyor.
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    interwap 3 gün
    İnsanın aklına şu geliyor. Birileri yazmış uygulamaları başkaları ufak rütuşlarla devam ettiriyor. Az biraz fazla değişiklik olacağı zaman ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.
    Yada başka bir şey var.
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    Tall Man 3 gün
    Ciddi ciddi 100 milyar dolarlık şirketin karanlık mod getiremediğine inanan bir editör var ve bunu donanım haber'de paylaşıyor.
    Yanıtla +9
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    Silent Guardian 3 gün en beğenilen
    Ne karanlık modmuş be Biri de yazmış Whatsapp bile kullanmıyorum diye, ya Mailden çok whatsappın kullanıldığı dönemde Whatsapp kullanmadan yaşayabiliyorsan ne mutlu sana. Zannedersem keşiş falansın?
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    kebimeva 2 gün Silent Guardian
    adam imessage üzerinden yakınlarıyla konuşuyordur.
    BİP vb. diğer uygulamları kullanıyordur. Adamda sorun yok sen teknolojiyi whatsapp tan ibaret görüyorsun.
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    CyberProfil 3 gün yeni yorumcu
    Karanlık mod olmadığı için WhatsApp bile kullanmıyorum.
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    1705 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    facebook, karanlık mod ve
    6 etiket daha WhatsApp sosyal medya uygulama Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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