Facebook, şirkete ait uygulamalara karanlık mod desteğini bir türlü getiremiyor

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Karanlık mod, son zamanlarda pil tasarrufu ve göz sağlığımız için oldukça önem taşımaya başladı. Birçok şirket, uygulamalarına karanlık mod desteğini ekledi ancak Facebook'un bu konuda oldukça gerilerde kaldığını söyleyebiliriz.

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Hatalarla dolu

Uzunca bir süredir hem Facebook, hem de şirketin sahibi olduğu WhatsApp uygulamasına karanlık mod desteğinin ekleneceği belirtiliyordu. Şirket kısıtlı bir kullanıcı grubunda Facebook'un karanlık modunu test etmeye başladı ancak sonucun skandal olduğu söylenebilir. Görsellerde de görebileceğiniz üzere Facebook'un karanlık mod özelliği, uygulama geneline tam olarak yansımıyor ve yarım yamalak bir karanlık mod sunuyor.

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Facebook gibi milyarlarca dolarlık bir şirketin, henüz karanlık mod özelliğini aktif duruma getirememesi ve bu modun hatalarla dolu olması ise son derece garip. WhatsApp'da da benzer sorunların olduğu düşünülürse, bir müddet daha Facebook uygulamalarına karanlık modun gelmesini bekleyeceğimizi söyleyebiliriz. Bakalım şirket kullanıcılara bu müjdeli haberi ne zaman verebilecek?

https://mspoweruser.com/facebook-might-not-get-dark-mode-support-any-time-soon/

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