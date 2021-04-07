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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook sızıntısı 2019 yılına ait olabilirmiş!

    Yaklaşık 533 milyon kişinin verilerini çaldıran Facebook siber saldırı olmadığını ve 2019 yılında rehber aktarım aracı üzerinden kullanıcıların bilgilerini kaptırdığını iddia ediyor.
    07 Nisan 2021, 19:00 (6 gün)
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    12

    Facebook sızıntısı 2019 yılına ait olabilirmiş!
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    Geçtiğimiz hafta Facebook veri tabanından 533 milyon kişiye ait verilerin sızdırıldığı gündeme gelmiş ve ülkemizde de buna yönelik soruşturma açılmıştı. Facebook’un yaptığı açıklama ise saç baş yolduracak cinsten.

    Aslında iki yıl önce çalınmış!

    Facebook ürün yöneticisi Mike Clark teknoloji dünyasının gündemine oturan 533 milyon verinin çalınması olayının yeni olmadığını savunuyor. Aslında sızıntılar 2019 yılına ait ve sosyal ağ devinin bunu basınla paylaşmak için fırsatı olmamış.

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    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"

    533 milyon verinin veri tabanından değil de rehberdeki kişileri Facebook’a davet etmek için geliştirilen kişi aktarım aracı kullanılarak bizzat kullanıcıların kendilerinden elde edildiği iddia ediliyor.

    Facebook 2019 yılında bu aracı geliştirerek sızmaların önüne geçmiş ve pek çok medya kuruluşuna da basın bülteni göndermiş. Ne var ki o dönem yapılan araştırmalarda Facebook’un böyle bir konudan bahsetmediği anlaşılmış.

    Yani kısacası Facebook devasa veri sızıntısının siber saldırı olmadığını ve biraz da kullanıcıların kendisinden kaynaklandığını ima ediyor. Mike Clark bu verileri çalan kişilerin yakasını bırakmayacaklarını ve bu tür aktarım araçlarını da çok daha güvenli hale getireceklerini de sözlerine ekliyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/07/massive-facebook-data-leak-connected-to-undisclosed-2019-breach
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Facebook kullanmıyorum kullanmam da. Adam kimseyi sallamıyor. Bunlara prim veren bizim kendi halkımız. Kullanmayın olsun bitsin.
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    A alexander vasilievich (alper cantekin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Merak etmeyin cem yılmazın dediği gibi FBI sizin b.klu hesaplarınızı ne yapsın?
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    Marshall-Bruce 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar bir de şifreleri düz metin olarak saklıyordu. Nasıl güvenelim şimdi bunlara.
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tamam çaldınız ettiniz hatırlatıp durmayın
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    vozy (Vatan Yiğit) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    face instagram wasap
    bunlar sayesinde adam resmen tasma taktı millette
    kime desem sil başka alternatifleri var amaan ne olacak diyor..
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    "sosyal ağ devinin bunu basınla paylaşmak için fırsatı olmamış." yok devenin :D
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu doğru olabilir, 2019 da face hesabımdan uyarı geliyordu bu siz misiniz diye, ve evet gerçekten de elemanlar giriş yapmışlar demek ki.
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    Ussuz (mehmet ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye için çalınan numaralar sadece 053.... İle başlayan numaralar, neden böyle bilmiyorum.
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    Askaparta 6 gün ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Pahalı numaralar ama hat taşıma ise duvara toslar
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    Bambiyotik (Yavuz Can) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla korkumdan tüm hesaplarımı şifrelerimi bank kartlarımı herşeyimi değiştim... Sistemlerini övecek tabi sonrada topu bize atacakki siz sızdırdınız diye ama veri tabanı senin zükülenberk ! Senin haberin olmadan kuş uçmaz boşlama...
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Facebook kullanmıyorum kullanmam da. Adam kimseyi sallamıyor. Bunlara prim veren bizim kendi halkımız. Kullanmayın olsun bitsin.
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    G Giuliano Terraneo (Mümtaz Mümtaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Face kullanan var mi ya ?
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    D desunotto 6 gün ( Mesaj Silindi ) Giuliano Terraneo
    Oculus için?
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    2289 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    facebook, facebook 533 million hack ve
    2 etiket daha facebook hack Internet
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
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