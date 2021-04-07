Facebook sızıntısı 2019 yılına ait olabilirmiş!

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Geçtiğimiz hafta Facebook veri tabanından 533 milyon kişiye ait verilerin sızdırıldığı gündeme gelmiş ve ülkemizde de buna yönelik soruşturma açılmıştı. Facebook’un yaptığı açıklama ise saç baş yolduracak cinsten.

Aslında iki yıl önce çalınmış!

Facebook ürün yöneticisi Mike Clark teknoloji dünyasının gündemine oturan 533 milyon verinin çalınması olayının yeni olmadığını savunuyor. Aslında sızıntılar 2019 yılına ait ve sosyal ağ devinin bunu basınla paylaşmak için fırsatı olmamış.

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533 milyon verinin veri tabanından değil de rehberdeki kişileri Facebook’a davet etmek için geliştirilen kişi aktarım aracı kullanılarak bizzat kullanıcıların kendilerinden elde edildiği iddia ediliyor.

Facebook 2019 yılında bu aracı geliştirerek sızmaların önüne geçmiş ve pek çok medya kuruluşuna da basın bülteni göndermiş. Ne var ki o dönem yapılan araştırmalarda Facebook’un böyle bir konudan bahsetmediği anlaşılmış.

Yani kısacası Facebook devasa veri sızıntısının siber saldırı olmadığını ve biraz da kullanıcıların kendisinden kaynaklandığını ima ediyor. Mike Clark bu verileri çalan kişilerin yakasını bırakmayacaklarını ve bu tür aktarım araçlarını da çok daha güvenli hale getireceklerini de sözlerine ekliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/07/massive-facebook-data-leak-connected-to-undisclosed-2019-breach

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