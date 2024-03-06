Tiktok, uzun videoları kalıcı hale getiriyor

Tiktok bugün programın adını değiştirerek İçerik Üretici Ödülleri olarak adlandırmaya başladı ve geniş çaplı kullanımına açtı. İçerik üreticileri, program aracılığıyla para kazanmak için yine bir dakikadan uzun videolar hazırlaması gerekecek. Video uzunluğu zorunluluğu olmayan önceki içerik oluşturucu fonu Kasım ayında kapanmıştı.
İçerik üreticileri daha fazla kazanacak
Şirket, İçerik Üretici Ödülleri'nin ödemeleri, orijinallik, oynatma süresi, arama değeri ve izleyici katılımına odaklanan "optimize edilmiş ödül formülüne" göre hesaplayacağını söylüyor. İçerik üreticileri genellikle orijinal içerik oluşturucu fonundan alınan ödemelerin düşük olmasından ve bazen milyonlarca görüntüleme başına yalnızca birkaç dolar kazanmalarından şikayetçiydi. Bir dakikalık videolara yönelik yeni fon, bunu düzeltmeyi vaat ediyor ve TikTok, programın içerik üreticilerine daha yüksek ödeme yapacağını söylüyor. TikTok, yaratıcıların kazançlarının son altı ayda yüzde 250 arttığını ve ayda 50.000 dolar kazanan yaratıcıların sayısının iki katına çıktığını söylüyor.
TikTok'un YouTube'a yakınlaşma hamlesi sadece bununla sınırlı değil. Şirket ayrıca, kullanıcıları yatay videolar yayınlamaya teşvik ediyor. Başka bir deyişle, TikTok'un beş yıl önce bozduğu uzun biçimli içerik türünü TikTok yeniden üretmeye teşvik ediyor.
TikTok ayrıca, canlı yayın içeriği için premium Twitch benzeri özelliklere kimlerin erişebileceğini de genişletiyor. Canlı abonelikler artık, "özel içerik ve avantajlar" için hayranlardan para talep edebilen, canlı yayın yapmayan içerik oluşturuculara açık olacak. Canlı yayıncılar; rozetler, ifadeler ve yalnızca abonelere özel sohbetler gibi ayrıcalıkları satabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.