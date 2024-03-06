Tiktok, uzun videoları kalıcı hale getiriyor

TikTok geçen sene, platformdaki içerik üreticilerinin daha uzun videolar yapmaları halinde para kazanmalarına olanak tanıyan Yaratıcılık Programı'nı sunmuştu. O zamanlar beta sürümünde olan ve yalnızca davetiyeyle girilebilen program ile para kazanmaya hak kazanabilmek için bir dakikadan uzun videoların yapılması gerekiyordu.

Tiktok bugün programın adını değiştirerek İçerik Üretici Ödülleri olarak adlandırmaya başladı ve geniş çaplı kullanımına açtı. İçerik üreticileri, program aracılığıyla para kazanmak için yine bir dakikadan uzun videolar hazırlaması gerekecek. Video uzunluğu zorunluluğu olmayan önceki içerik oluşturucu fonu Kasım ayında kapanmıştı.

İçerik üreticileri daha fazla kazanacak

Şirket, İçerik Üretici Ödülleri'nin ödemeleri, orijinallik, oynatma süresi, arama değeri ve izleyici katılımına odaklanan "optimize edilmiş ödül formülüne" göre hesaplayacağını söylüyor. İçerik üreticileri genellikle orijinal içerik oluşturucu fonundan alınan ödemelerin düşük olmasından ve bazen milyonlarca görüntüleme başına yalnızca birkaç dolar kazanmalarından şikayetçiydi. Bir dakikalık videolara yönelik yeni fon, bunu düzeltmeyi vaat ediyor ve TikTok, programın içerik üreticilerine daha yüksek ödeme yapacağını söylüyor. TikTok, yaratıcıların kazançlarının son altı ayda yüzde 250 arttığını ve ayda 50.000 dolar kazanan yaratıcıların sayısının iki katına çıktığını söylüyor.

TikTok telif sorunuyla baş edemiyor 6 gün önce eklendi

TikTok'un YouTube'a yakınlaşma hamlesi sadece bununla sınırlı değil. Şirket ayrıca, kullanıcıları yatay videolar yayınlamaya teşvik ediyor. Başka bir deyişle, TikTok'un beş yıl önce bozduğu uzun biçimli içerik türünü TikTok yeniden üretmeye teşvik ediyor.

TikTok ayrıca, canlı yayın içeriği için premium Twitch benzeri özelliklere kimlerin erişebileceğini de genişletiyor. Canlı abonelikler artık, "özel içerik ve avantajlar" için hayranlardan para talep edebilen, canlı yayın yapmayan içerik oluşturuculara açık olacak. Canlı yayıncılar; rozetler, ifadeler ve yalnızca abonelere özel sohbetler gibi ayrıcalıkları satabilecek.

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Tiktok, uzun videoları kalıcı hale getiriyor