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    Anlık Bildirim

    Tiktok, uzun videoları kalıcı hale getiriyor

    Tiktok, Yaratıcılık Programı'nın adını değiştirerek İçerik Üretici Ödülleri yaptı ve geniş çaplı kullanımına açtı. Program aracılığıyla para kazanmak için bir dakikadan uzun videolar yapmak gerekecek.
    Tiktok, uzun videoları kalıcı hale getiriyor
    TikTok geçen sene, platformdaki içerik üreticilerinin daha uzun videolar yapmaları halinde para kazanmalarına olanak tanıyan Yaratıcılık Programı'nı sunmuştu. O zamanlar beta sürümünde olan ve yalnızca davetiyeyle girilebilen program ile para kazanmaya hak kazanabilmek için bir dakikadan uzun videoların yapılması gerekiyordu.

    Tiktok bugün programın adını değiştirerek İçerik Üretici Ödülleri olarak adlandırmaya başladı ve geniş çaplı kullanımına açtı. İçerik üreticileri, program aracılığıyla para kazanmak için yine bir dakikadan uzun videolar hazırlaması gerekecek. Video uzunluğu zorunluluğu olmayan önceki içerik oluşturucu fonu Kasım ayında kapanmıştı.

    İçerik üreticileri daha fazla kazanacak

    Şirket, İçerik Üretici Ödülleri'nin ödemeleri, orijinallik, oynatma süresi, arama değeri ve izleyici katılımına odaklanan "optimize edilmiş ödül formülüne" göre hesaplayacağını söylüyor. İçerik üreticileri genellikle orijinal içerik oluşturucu fonundan alınan ödemelerin düşük olmasından ve bazen milyonlarca görüntüleme başına yalnızca birkaç dolar kazanmalarından şikayetçiydi. Bir dakikalık videolara yönelik yeni fon, bunu düzeltmeyi vaat ediyor ve TikTok, programın içerik üreticilerine daha yüksek ödeme yapacağını söylüyor. TikTok, yaratıcıların kazançlarının son altı ayda yüzde 250 arttığını ve ayda 50.000 dolar kazanan yaratıcıların sayısının iki katına çıktığını söylüyor.

    TikTok'un YouTube'a yakınlaşma hamlesi sadece bununla sınırlı değil.  Şirket ayrıca, kullanıcıları yatay videolar yayınlamaya teşvik ediyor. Başka bir deyişle, TikTok'un beş yıl önce bozduğu uzun biçimli içerik türünü TikTok yeniden üretmeye teşvik ediyor.

    TikTok ayrıca, canlı yayın içeriği için premium Twitch benzeri özelliklere kimlerin erişebileceğini de genişletiyor. Canlı abonelikler artık, "özel içerik ve avantajlar" için hayranlardan para talep edebilen, canlı yayın yapmayan içerik oluşturuculara açık olacak. Canlı yayıncılar; rozetler, ifadeler ve yalnızca abonelere özel sohbetler gibi ayrıcalıkları satabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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