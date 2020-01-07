Facebook Türkiye'de 8 ilde şube açıyor

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Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı’nın açıklamasına göre Facebook, 8 ilde ofis açıyor. İlk ofis 13 Ocak tarihinde Bursa’da faaliyete geçecek.

Matlı’nın açıklamalarına göre Türkiye dünya genelinde 7 kentte ofis açma kararı aldı. Bu şehirlerden birisi de İstanbul. İstanbul’daki ofise bağlı olarak Türkiye’de toplam 8 ilde şubeleşmeye gidilecek. İlk şube Bursa Ticaret Borsası binasına kuruluyor.

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Facebook geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’deki ilk topluluk merkezini açtı. Facebook İstasyon ismi verilen merkez, Türkiye’deki topluluklar, STK’ler, işletmeler, öğrenciler ve gazetecilerle ortak çalışma ve bilgi paylaşımı alanı olarak faaliyet gösteriyor. Yeni açılacak Facebook şubeleri ise genç girişimcilere dijital alanda yeni açılımlar sağlamaya yönelik hizmet verecek. Dijitalleşme temelli iş modellerinin geliştirilmesinin önünü açacak.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/borsadan-facebook-hamlesi/460008

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