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    Facebook Türkiye'de 8 ilde şube açıyor

    Facebook Türkiye'de İstanbul'a bağlı olarak toplam 8 ilde şubeleşmeye gidiyor. Bu doğrultudaki ilk şube, 13 Ocak tarihinde Bursa'da açılacak.
    2 hf.
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    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook Türkiye'de 8 ilde şube açıyor
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    Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı’nın açıklamasına göre Facebook, 8 ilde ofis açıyor. İlk ofis 13 Ocak tarihinde Bursa’da faaliyete geçecek.

    Matlı’nın açıklamalarına göre Türkiye dünya genelinde 7 kentte ofis açma kararı aldı. Bu şehirlerden birisi de İstanbul. İstanbul’daki ofise bağlı olarak Türkiye’de toplam 8 ilde şubeleşmeye gidilecek. İlk şube Bursa Ticaret Borsası binasına kuruluyor.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak"

    Facebook geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’deki ilk topluluk merkezini açtı. Facebook İstasyon ismi verilen merkez, Türkiye’deki topluluklar, STK’ler, işletmeler, öğrenciler ve gazetecilerle ortak çalışma ve bilgi paylaşımı alanı olarak faaliyet gösteriyor. Yeni açılacak Facebook şubeleri ise genç girişimcilere dijital alanda yeni açılımlar sağlamaya yönelik hizmet verecek. Dijitalleşme temelli iş modellerinin geliştirilmesinin önünü açacak.



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    cand. 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    E diğer illerin adı nerde
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    cengiz7 2 hf. Jon_Kar
    Belkide gelecekte işçi olmak yerine o uygun koşulları sağlayacak bir patron olmalısın
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ...
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    nick bırakmamışsınız lan 1 hf. yeni yorumcu
    Matlı’nın açıklamalarına göre Türkiye dünya genelinde 7 kentte ofis açma kararı aldı.


    bu cümleyi türkçeye çevirebilir misiniz arkadaşlar? anlamadım.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    darkfriairs 1 hf. nick bırakmamışsınız lan
    Linkte haberin detayı var. Admin tam anlamamış olayı sdfddf



    www.dunya.com/kose-yazisi/borsadan-facebook-hamlesi/460008
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cand. 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    E diğer illerin adı nerde
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hanzele 1 hf. cand.
    Kesinlikle katılıyorum. Daha kötü bir haber yapıalmazdı. Eksik, baştan savma. Bildiğin clickbait.
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    alemburda34 2 hf.
    dome istanbul gibi olur diye düşünüyorum .
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    Jon_Kar 2 hf.
    İnsallah mezun olunca birada is bulurum

    Bizim sirketlerden daha iyi calisma kosullari vardir
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    cengiz7 2 hf. Jon_Kar
    Belkide gelecekte işçi olmak yerine o uygun koşulları sağlayacak bir patron olmalısın
    Yanıtla +11
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