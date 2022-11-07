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    Facebook'un ana şirketi Meta da binlerce kişiyi işten kovacak: Twitter'ı gölgede bırakabilir

    Facebook'un ana şirketi planlı bir kesinti için düğmeye bastı. Bu kesinti binlerce insanın işini kaybetmesine sebep olacak. Meta'da çalışan kişiler için zorlu bir süreç başlıyor.
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    Meta
    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra işten çıkarttığı kişiler dünya gündemini oldukça sarsmıştı. The Wall Street Journal'a göre Facebook'un ana şirketi Meta bu haftadan itibaren büyük çaplı bir işten çıkartma operasyonu başlatacak.

    Facebook'un ana şirketi Meta binlerce kişiyi işten atacak

    9 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan ilgili duyuruda 87 binden fazla kişinin çalıştığı Meta'da aynı anda binlerce çalışanın işine son verildiği bildirilecek. The Wall Street Journal bu operasyon yüzünden işini kaybeden birey saysının Elon Musk tarafından işine son verilen çalışan sayısını geçeceğini öngörüyor.

    Meta'nın tarihindeki ilk geniş çaplı yeniden yapılanma olarak nitelendirilen bu planlı kesinti bazı kişiler için kazançlı olacak. Zira Mark Zuckerberg önümüzdeki yıl önceliği aciliyet ihtiva eden alanlardaki yatırımlara odaklanacak.

    Meta Tam Boyutta Gör
    Madalyonun ters tarafına bakıldığında Zuckerberg tarafından alınan bu kararın binlerce kişi için büyük bir kayıpla sonuçlanacağı anlaşılıyor. Meta'daki birçok ekip tamamen dağıtılacak.

    2022'nin üçüncü çeyreği ile ilgili yaptığı açıklamada bu konuya değinen Zuckerberg, Meta'da tamamen dağıtılmasını istemediği ekiplerin üye sayısını artırmayacak veya bu sayıyı azaltacak.

    Amerikan çok uluslu teknoloji holdingi 2020 - 2021 döneminde 27 binden fazla kişiyi işe aldı. Bu trend 2022'nin ilk dokuz ayında 15 bin 344 kişinin daha Meta'ya katılmasıyla devam etti.

    Kaynakça https://www.wsj.com/articles/meta-is-preparing-to-notify-employees-of-large-scale-layoffs-this-week-11667767794 https://www.engadget.com/meta-reportedly-plans-large-scale-layoffs-222046043.html?src=rss
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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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