Facebook'un ana şirketi Meta da binlerce kişiyi işten kovacak: Twitter'ı gölgede bırakabilir

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra işten çıkarttığı kişiler dünya gündemini oldukça sarsmıştı. The Wall Street Journal'a göre Facebook'un ana şirketi Meta bu haftadan itibaren büyük çaplı bir işten çıkartma operasyonu başlatacak.

Meta (Facebook, Rekabet Kurumu'nun cezası hakkında açıklama yaptı 1 hf. önce eklendi

Facebook'un ana şirketi Meta binlerce kişiyi işten atacak

9 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan ilgili duyuruda 87 binden fazla kişinin çalıştığı Meta'da aynı anda binlerce çalışanın işine son verildiği bildirilecek. The Wall Street Journal bu operasyon yüzünden işini kaybeden birey saysının Elon Musk tarafından işine son verilen çalışan sayısını geçeceğini öngörüyor.

Meta'nın tarihindeki ilk geniş çaplı yeniden yapılanma olarak nitelendirilen bu planlı kesinti bazı kişiler için kazançlı olacak. Zira Mark Zuckerberg önümüzdeki yıl önceliği aciliyet ihtiva eden alanlardaki yatırımlara odaklanacak.

Tam Boyutta Gör Madalyonun ters tarafına bakıldığında Zuckerberg tarafından alınan bu kararın binlerce kişi için büyük bir kayıpla sonuçlanacağı anlaşılıyor. Meta'daki birçok ekip tamamen dağıtılacak.

2022'nin üçüncü çeyreği ile ilgili yaptığı açıklamada bu konuya değinen Zuckerberg, Meta'da tamamen dağıtılmasını istemediği ekiplerin üye sayısını artırmayacak veya bu sayıyı azaltacak.

Amerikan çok uluslu teknoloji holdingi 2020 - 2021 döneminde 27 binden fazla kişiyi işe aldı. Bu trend 2022'nin ilk dokuz ayında 15 bin 344 kişinin daha Meta'ya katılmasıyla devam etti.

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Facebook'un ana şirketi Meta binlerce kişiyi işten atacak