Facebook'un ana şirketi Meta da binlerce kişiyi işten kovacak: Twitter'ı gölgede bırakabilir

Facebook'un ana şirketi Meta binlerce kişiyi işten atacak
9 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan ilgili duyuruda 87 binden fazla kişinin çalıştığı Meta'da aynı anda binlerce çalışanın işine son verildiği bildirilecek. The Wall Street Journal bu operasyon yüzünden işini kaybeden birey saysının Elon Musk tarafından işine son verilen çalışan sayısını geçeceğini öngörüyor.
Meta'nın tarihindeki ilk geniş çaplı yeniden yapılanma olarak nitelendirilen bu planlı kesinti bazı kişiler için kazançlı olacak. Zira Mark Zuckerberg önümüzdeki yıl önceliği aciliyet ihtiva eden alanlardaki yatırımlara odaklanacak.
2022'nin üçüncü çeyreği ile ilgili yaptığı açıklamada bu konuya değinen Zuckerberg, Meta'da tamamen dağıtılmasını istemediği ekiplerin üye sayısını artırmayacak veya bu sayıyı azaltacak.
Amerikan çok uluslu teknoloji holdingi 2020 - 2021 döneminde 27 binden fazla kişiyi işe aldı. Bu trend 2022'nin ilk dokuz ayında 15 bin 344 kişinin daha Meta'ya katılmasıyla devam etti.Kaynakça https://www.wsj.com/articles/meta-is-preparing-to-notify-employees-of-large-scale-layoffs-this-week-11667767794 https://www.engadget.com/meta-reportedly-plans-large-scale-layoffs-222046043.html?src=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence