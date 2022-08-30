Facebook da NFT desteklemeye başladı

Geçtiğimiz haftalarda Instagram sosyal ağına NFT koleksiyonlarını paylaşabilme imkânı tanıyan Facebook bu haftadan itibaren de kendi uygulamasına aynı özelliği getirdi. Böylece hem Instagram hem de Facebook üzerinde NFT paylaşımı mümkün oldu.

Facebook ağında NFT dönemi

Yaz başlarında testlerine başlayan NFT paylaşımı artık son kullanıcıya da sunuldu. NFT paylaşım kuralları Instagram ile benziyor. İlk etapta Coinbase ve Dapper cüzdanları desteklenecek. Flow, Ethereum, Polygon ağlarında çıkarılan NFT koleksiyonlarının Facebook’ta paylaşılması mümkün olacak. Sonraki dönemde Rainbow, MetaMask, Trust Wallet cüzdanlarına da destek sunulacak.

Instagram, NFT entegrasyonunu tamamladı 3 hf. önce eklendi

NFT paylaşımının herhangi bir ücreti yok. Paylaşım esnasında NFT koleksiyonunu oluşturan ve çıkaran kişilerin eğer izinleri varsa isimleri başlığın hemen altında görünecek. Kullanıcıların sadece cüzdanlarını Facebook hesabına bağlamaları yeterli olacak.

En büyük sosyal ağ Facebook ve en büyük görsel tabanlı sosyal ağ Instagram üzerinde NFT paylaşımının sunulması haliyle bir merak ve etkileşimi de beraberinde getirecek. Yani NFT dünyasında bir hareketliliğe de sebep olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Facebook üzerinde NFT paylaşımı başladı