Facebook da NFT desteklemeye başladı

Geçtiğimiz haftalarda Instagram sosyal ağına NFT koleksiyonlarını paylaşabilme imkânı tanıyan Facebook bu haftadan itibaren de kendi uygulamasına aynı özelliği getirdi. Böylece hem Instagram hem de Facebook üzerinde NFT paylaşımı mümkün oldu.
Facebook ağında NFT dönemi
Yaz başlarında testlerine başlayan NFT paylaşımı artık son kullanıcıya da sunuldu. NFT paylaşım kuralları Instagram ile benziyor. İlk etapta Coinbase ve Dapper cüzdanları desteklenecek. Flow, Ethereum, Polygon ağlarında çıkarılan NFT koleksiyonlarının Facebook’ta paylaşılması mümkün olacak. Sonraki dönemde Rainbow, MetaMask, Trust Wallet cüzdanlarına da destek sunulacak.
NFT paylaşımının herhangi bir ücreti yok. Paylaşım esnasında NFT koleksiyonunu oluşturan ve çıkaran kişilerin eğer izinleri varsa isimleri başlığın hemen altında görünecek. Kullanıcıların sadece cüzdanlarını Facebook hesabına bağlamaları yeterli olacak.
En büyük sosyal ağ Facebook ve en büyük görsel tabanlı sosyal ağ Instagram üzerinde NFT paylaşımının sunulması haliyle bir merak ve etkileşimi de beraberinde getirecek. Yani NFT dünyasında bir hareketliliğe de sebep olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: